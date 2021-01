Sakura Wars serait une véritable ''catastrophe'' commerciale pour sa tentative sur mobile

La nouvelle orientation façon action-RPG den'a pas vraiment porté ses fruits, autant dans la critique que les ventes (le titre est sorti au très mauvais moment en occident), et SEGA comptait se refaire avec un spin-off mobile nomméLe titre est sorti en fin d'année dernière au Japon sur iOS comme Android et selon les retours des spécialistes locaux de Game-i, il s'avère qu'on est en plein dans l'accident industriel : le titre aurait rapporté depuis sa sortie l'équivalent de 570.000€ (environ 73,7 millions de yens), ce qui est tout simplement risible pour un tel marché et une licence aussi importante, surtout quand les responsables de l'industrie estiment le coût de développement à hauteur de 23,5 millions d'euros (3 milliards de yens).Selon les sources de Game-i proches de SEGA, on parle de ce lancement comme d'une véritable « catastrophe », ce qui ne va pas aidé un éditeur qui fut l'un des rares du marché à avoir subi de plein fouet la pandémie depuis un an, une grosse partie de ses revenus dépendant de l'arcade et du secteur pachinslot.On en vient surtout à se demander si la licence pourra se remettre de deux échecs consécutifs, pendant que les cyniques se diront qu'au final, on n'a toujours pas eu la chance de voir un « vrai » retour, donc sous la forme d'un tactical comme à l'époque.