Amazon dévoile ses meilleures ventes 2020 Amazon dévoile ses meilleures ventes 2020

L'année se termine (enfin) et pour les curieux, Amazon nous fait le bilan de ses meilleures ventes softwares aux USA et Royaume-Uni, où dans le premier cas, c'est Nintendo qui domine de la tête et des épaules tandis que le partage est plus équitable outre-Manche, même si dans tous les cas, Animal Crossing : New Horizons est le roi de 2020 aussi bien pour ce qu'il incarne que pour le fait d'être sorti « au bon moment ».



Top des meilleures ventes US en 2020 :



1) Animal Crossing : New Horizons

2) Super Mario 3D All-Stars

3) Mario Kart 8 Deluxe

4) Super Smash Bros. Ultimate

5) Animal Crossing : New Horizons (code eShop)

6) Cyberpunk 2077 (PS4)

7) Ring Fit Adventure

8) Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

9) The Last of Us : Part II

10) The Legend of Zelda : Breath of the Wild





Top des meilleures ventes UK en 2020 :



1) Animal Crossing : New Horizons

2) FIFA 21 (PS4)

3) Minecraft (Switch)

4) Super Mario 3D All-Stars

5) FIFA 21 (One)

6) Just Dance 2021 (Switch)

7) The Last of Us : Part II

8) Cyberpunk 2077 (PS4)

9) Assassin's Creed Valhalla (One)

10) Assassin's Creed Valhalla (PS4)