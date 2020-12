PlayStation Productions a 10 projets sur la table (films & séries), dont 7 encore maintenus dans le secret PlayStation Productions a 10 projets sur la table (films & séries), dont 7 encore maintenus dans le secret

C'est lors d'une interview accordée à CNBC que le PDG de Sony Pictures a évoqué la fameuse branche « PlayStation Productions », mise en place depuis bientôt 2 ans et qui n'a pas encore eu le temps de fournir le moindre projet (le Covid n'a pas aidé il faut avouer), ce qui n'empêche pas les choses de se mettre doucement en place avec du concret et surtout plusieurs chantier.



Car on apprend que pas moins de 10 projets sont actuellement en cours, à raison de 3 films et 7 séries (incluant du Live et de l'animation), à chaque fois tournant sur l'une des licences de la marque, et seulement trois sont connus pour le moment :



- Uncharted (film, 5 mars 2021)

- The Last of Us (série TV, HBO, pas encore de date)

- Twisted Metal (série TV)



Avec sept inconnus, on peut dire que tout est possible niveau espoir et on pensera notamment à Ratchet & Clank qui mériterait peut-être une deuxième chance, avec si possible un peu plus de budget.