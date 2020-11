Metro Exodus arrive sur PS5 et Xbox Series + trois nouveaux projets en cours chez 4A Games

Et un portage de plus vers la nouvelle génération avec l'annonce desur PlayStation 5 et Xbox Series qui permettra à Embraced Group et son développeur de rafler quelques sous supplémentaires en livrant aux joueurs une édition disposant d'un meilleur frame-rate (donc du 60FPS on imagine), la 4K, des temps de chargement réduits et du Ray Tracing, le tout avec upgrade gratuite si vous le possédez déjà.Le studio indique en outre que :- Le prochainest toujours en chantier, uniquement sur PC, PS5 et SX.- Refonte complète du moteur graphique.- Il s'agira toujours d'un jeu 100 % solo mais…- Second projet, cette fois multijoueur, en collaboration avec Saber Interactive.- Nous en sommes toujours à partie « concepts » donc patience.- Dans tous les cas, ce sera un chantier complètement à part avec une équipe dédiée, la principale restant sur le quatrième- L'équipe ne sait même pas encore si ce sera une expérience stand-alone ou intégrée au prochain épisode.- Troisième projet : nouvelle licence.- Soyez encore plus patients puisque rien n'est fait : c'est encore au stade de recrutement pour concevoir une équipe qui s'en occupera.