Switch : mise à jour des chiffres softwares (et premier bilan de Paper Mario et Mario 3D All-Stars)

Après le hardware, vous prendrez bien un peu de software avec une mise à jour des données Switch dont deux nouvelles arrivées : Super Mario 3D All-Stars, c'est plus de 5 millions de ventes, et Paper Mario : The Origami King est à 2,82 millions, soit techniquement le meilleur succès de la série. « Techniquement », car le spin-off un peu à part Super Paper Mario (Wii) reste encore largement devant avec plus de 4 millions.



Top 10 des meilleures ventes Switch (first-party & associés) :



1. Mario Kart 8 Deluxe : 28,99 millions

2. Animal Crossing : New Horizons : 26,04 millions

3. Super Smash Bros. Ultimate : 21,10 millions

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 19,74 millions

5. Pokémon Epée & Bouclier : 19,02 millions

6. Super Mario Odyssey : 18,99 millions

7. Pokémon Let's Go : 12,49 millions

8. Super Mario Party : 12,10 millions

9. Splatoon 2 : 11,27 millions

10. New Super Mario Bros U. DX : 8,32 millions



Mais aussi :



- Luigi's Mansion 3 : 7,83 millions

- Ring Fit Adventure : 5,84 millions

- Super Mario 3D All-Stars : 5,21 millions

- Paper Mario : The Origami King : 2,82 millions

- Clubhouse Games : 1,81 million

- Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : 1,4 million



Au total, 456,49 millions de jeux ont été vendus depuis les débuts de la console.