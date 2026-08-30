Déjà en commentaire sur une simple news, je me demandais si Asobo n’avait pas fait une erreur commerciale avec cette production. Car jouer à Resonance vous donnera soudainement les meilleures raisons pour lesquelles Naughty Dog n’a toujours pas fait Uncharted 5 : c’est peut-être parce que le genre, dans sa forme la plus brute, n’a plus rien à apporter de neuf aujourd’hui. Et encore, s’il en prenait l’envie aux Dogs de s’y atteler, nous aurions une aventure à travers le monde et diverses tentatives comme le coup de la zone ouverte du 4. Resonance n’offre rien de cela. Passé une introduction, on se retrouve sur une île à la linéarité masquée, pas forcément dérangeante, mais à faire ce que nous avons déjà fait 100 fois ou plus par le passé.
Tous les fondamentaux sont réunis, mais sans jamais chercher à y inculquer la moindre originalité. Des énigmes il y en a par exemple, mais au moins la moitié à base de miroirs pour dévier la lumière et une partie des autres à faire en complément de notes sur un carnet (seuls les puzzles à base de faisceaux de couleurs changent un peu de nos habitudes). Même topo pour les combats avec esquives et parades pas toujours faciles à jauger, pour un bestiaire qui doit globalement se compter sur les doigts d’une main. Et enfin « l’exploration » à base de culs de sac et de micro-routes secondaires pour ramasser des trophées mais aussi quelques éléments de relatives montée en puissance, qui trouveront éventuellement de l’intérêt au moins en mode Difficile tant le gain est faiblard, comme s’il fallait impérativement trouver un truc à faire en dehors des collectibles standard pour agrémenter une durée de vie d’à peine plus de 10h, sans trop d’intérêt au second run hors Platine.
Après il faut reconnaître que c’est quand même super beau, avec une DA magistrale sur certains décors, mais un joli tableau ne fait pas un jeu capable de nous happer pendant autant d’heures. Même la narration se révèle décevante, avec là encore un trop gros ressentiment de copié/collé des travaux de Naughty Dog (scénario qui part peu à peu dans le fantastique, ennemis qui ont bizarrement toujours quelques minutes d’avance sur nous, prétexte pour faire une partie du jeu en binôme histoire qu’il y ait quelques dialogues…), avec une révélation finale proche du « Ouais bon... ». En ressort une expérience tout simplement oubliable, mais qui fera peut-être le bonheur des féministes modernes, heureux.ses que le trois-quart des persos principaux sont des femmes (badass), qu’on rétame dès le début la mâchoire d’un mec qui fait une vanne misogyne, qu’il y ait un petit tacle sans raison aucune sur le patriarcat, et surtout que dans un scénario qui essaye de vanter constamment la force et la présence des femmes, le « hasard » fait que la totalité des ennemis que vous aller buter/égorger/éventrer seront exclusivement des hommes. Le sens des priorités.
L’instant anecdote :
J’ai fait une partie du dernier tiers du jeu pendant que ma femme à côté pleurait en regardant (encore) la fin du film Hurlevent. J’ai baillé. Elle m’a dit que je n’avais pas d’âme.
Pour un studio comme eux c'est grave de sortir un jeu comme ça.
Je pense que personne n'attendait un jeu original
https://steamdb.info/app/2713000/
Dommage il donnait envie quand même. Il fut un temps j'aurais sauté sur un jeu comme ça
des le chapitre 4 je commençais à ressentir ça, et au milieu du chapitre 5 j'en pouvais deja plus de la formule.
"Même Gamekult"
Faut à un moment se dire que l'ancien Gamekult est mort depuis fin 2022.
Le nouveau distribue à la pelle des 7, 8 et 9.
Ils ont mis 9 à Yoshi Switch 2 hein.
Le même jeu avec l'ancienne team, il aurait fini à 5 ou 6.
taiko
Le "Ce qui peut évoluer" signifie ce qui peut éventuellement s'améliorer à coups de mises à jour sur la longueur. Ici, il n'y a pas grand-chose, même une ou deux MAJ ne va rien changer au résultat.
faut vraiment qu'ils arretent avec le pnj qui nous accompage et qui parle h24, on dirait les dev ont peur de nous laisser sans dialogue, ne vous inquietez pas, ON AIME l'aventure solo.
s'impregner des lieux, ecouter la nature...ect
faut toujours un connard ou conasse de pnj pour nous les briser
Pour ce Plague Tale ca fait parti de ces jeux ou on a envie de se dire "mais pourquoi ?", y avait pas autre chose à faire ?
Combat et énigmes sont ultra classiques mais font le café.
J’ai trouvé l’aventure maîtrisée niveau rythme, ambiance excellente et putain que c’est beau…
Pas plus qu’un bon 7 mais 5, franchement…
En plus les jeux originaux était très beaux mais franchement chiants sur le gameplay.
Argument irrecevable.
Déjà parce qu'il coûte 60 balles.
C'est pas 70 mais c'est pas 50 ni 40 (40 qui est le prix de Hellraiser Revival, autre AA qui assume une durée de vie courte).
Également parce qu'il est ironique de sortie le joker du AA avec des graphismes de AAA, en prétextant que ce serait normal d'avoir un jeu sans idées quand on a pas de budget (normalement c'est censé être l'inverse).
Je sais plus où j'ai vu ça mais apparemment ce n'est pas la team des deux premiers épisodes, mais une team "annexe" avec pas mal de jeunes nouveaux. Et en parallèle la team principale qui bosse sur le véritable 3ème épisode depuis un moment.
AA ça ne veut pas dire que le jeu a le droit d'avoir de grosses lacunes parce que le budget est moindre.
Il y a des jeux avec un plus petit budget qui sont plus marquant en indé par exemple.
Dans un test ce qui compte, c'est l'expérience que le jeu a donné, pas son prix, ni son budget qui eux doivent par contre être une minimum en corrélation
Vivement fin Novembre et ses promos
C'est la plus mauvaise note que j'ai lu pour l'instant sur ce jeu. Même EL encense le jeu (tout en soulignant le côté AA).
Les puzzles sont chiants, les combats pas terribles, les personnages secondaires merdiques (Lenny qui couine sur les hommes...).
Merci le Gamepass.
Star Wars Outlaws était à 75 sur Meta (on parle bien de la version au lancement, sans les correctifs et améliorations).
Et après ?
Après je dis à tous, dont à thedoctor, d'acheter le jeu ou d'y jouer sur le Game Pass. Le meilleur avis restera le votre.
Mais personnellement, je ne vais pas claquer un 8/10 histoire d'être en adéquation avec le sacro-saint Metacritic pour un jeu équivalent à Uncharted 1 il y a 20 ans, en plus joli mais moins varié.
Je suis généralement en phase avec tes tests donc un peu surpris par ce dernier, rien de plus.
Pas été plus marqué que ça par l'OST mais c'est peut être pas le style qui m’émoustille le plus.
Par contre, le doublage FR est très bon.
Fallait faire un gros DLC pour le 2, par exemple, ça aurait coûté moins d'argent et la rentabilité aurait été plus facile.
Le seul truc intelligent c'est de l'avoir sortie en aout avant la déferlante de fin d'années.
" personne n'a réclamé un spin-off" : il ne faut pas toujours faire ce que les fans veulent ! Heureusement que les développeurs de Clair Obscur l'ont compris pour la suite !
On a plein de AA comme banishers ou aphelions qui sont moyens, il y a 10 ans on avait des AAA qui faisaient pareil, alors oui l’histoire et la musique sont souvent bien, mais le reste ? Level design, gameplay… ce que tu décris sur la structure du jeu me fait penser aux jeux qu’on avait dans les années 2015.
En gros ils veulent faire du AAA mais ils n’en ont que le visuel…
Le jeu n’est visiblement pas chiant pour tout le monde mais shanks a évidement le droit d’avoir un avis contraire.
shanks Oui j’ai trouvé la VF très correcte comme pour l’ensemble de la licence
Les développeurs passent leur temps à instrumentaliser le jeu vidéo dans leur croisade contre les hommes, au lieu d'en faire un véritable sanctuaire d'évasion loin des problèmes et des fractures sociales contemporaines.
A coté de ça, le game-design et l'IA trainent des lacunes déjà indignes des titres d'il y'a 16 ans.
Merci Shanks d'avoir sanctionné cette blague qui n'a que trop duré.