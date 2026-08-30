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Resonance : A Plague Tale Legacy
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name : Resonance : A Plague Tale Legacy
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Asobo Studio
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Gamekyo Tests
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name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 08/30/2026
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 414
visites since opening : 2736895
subscribers : 10
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[TEST] Resonance : A Plague Tale Legacy
Tests




Pour aller plus loin :

Déjà en commentaire sur une simple news, je me demandais si Asobo n’avait pas fait une erreur commerciale avec cette production. Car jouer à Resonance vous donnera soudainement les meilleures raisons pour lesquelles Naughty Dog n’a toujours pas fait Uncharted 5 : c’est peut-être parce que le genre, dans sa forme la plus brute, n’a plus rien à apporter de neuf aujourd’hui. Et encore, s’il en prenait l’envie aux Dogs de s’y atteler, nous aurions une aventure à travers le monde et diverses tentatives comme le coup de la zone ouverte du 4. Resonance n’offre rien de cela. Passé une introduction, on se retrouve sur une île à la linéarité masquée, pas forcément dérangeante, mais à faire ce que nous avons déjà fait 100 fois ou plus par le passé.

Tous les fondamentaux sont réunis, mais sans jamais chercher à y inculquer la moindre originalité. Des énigmes il y en a par exemple, mais au moins la moitié à base de miroirs pour dévier la lumière et une partie des autres à faire en complément de notes sur un carnet (seuls les puzzles à base de faisceaux de couleurs changent un peu de nos habitudes). Même topo pour les combats avec esquives et parades pas toujours faciles à jauger, pour un bestiaire qui doit globalement se compter sur les doigts d’une main. Et enfin « l’exploration » à base de culs de sac et de micro-routes secondaires pour ramasser des trophées mais aussi quelques éléments de relatives montée en puissance, qui trouveront éventuellement de l’intérêt au moins en mode Difficile tant le gain est faiblard, comme s’il fallait impérativement trouver un truc à faire en dehors des collectibles standard pour agrémenter une durée de vie d’à peine plus de 10h, sans trop d’intérêt au second run hors Platine.

Après il faut reconnaître que c’est quand même super beau, avec une DA magistrale sur certains décors, mais un joli tableau ne fait pas un jeu capable de nous happer pendant autant d’heures. Même la narration se révèle décevante, avec là encore un trop gros ressentiment de copié/collé des travaux de Naughty Dog (scénario qui part peu à peu dans le fantastique, ennemis qui ont bizarrement toujours quelques minutes d’avance sur nous, prétexte pour faire une partie du jeu en binôme histoire qu’il y ait quelques dialogues…), avec une révélation finale proche du « Ouais bon... ». En ressort une expérience tout simplement oubliable, mais qui fera peut-être le bonheur des féministes modernes, heureux.ses que le trois-quart des persos principaux sont des femmes (badass), qu’on rétame dès le début la mâchoire d’un mec qui fait une vanne misogyne, qu’il y ait un petit tacle sans raison aucune sur le patriarcat, et surtout que dans un scénario qui essaye de vanter constamment la force et la présence des femmes, le « hasard » fait que la totalité des ennemis que vous aller buter/égorger/éventrer seront exclusivement des hommes. Le sens des priorités.

L’instant anecdote :
J’ai fait une partie du dernier tiers du jeu pendant que ma femme à côté pleurait en regardant (encore) la fin du film Hurlevent. J’ai baillé. Elle m’a dit que je n’avais pas d’âme.

    tags : test resonance a plague tale legacy
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    icebergbrulant
    posted the 08/30/2026 at 10:35 AM by shanks
    comments (31)
    kujotaro posted the 08/30/2026 at 10:39 AM
    Première présentation j'étais hype et ensuite quand j'ai vu le gameplay j'ai directement annulé ma précommande.

    Pour un studio comme eux c'est grave de sortir un jeu comme ça.
    yanssou posted the 08/30/2026 at 10:40 AM
    Une belle idée de merde ce spin of.
    shinz0 posted the 08/30/2026 at 10:40 AM
    Même Gamekult a mis 7 (bon), je me ferai mon propre avis
    Je pense que personne n'attendait un jeu original
    nicolasgourry posted the 08/30/2026 at 10:42 AM
    Ah oui !
    51love posted the 08/30/2026 at 10:44 AM
    churos45 posted the 08/30/2026 at 10:47 AM
    Le jeu n'est pas mauvais où j'en suis et j'aime bien me balader, mais si y'a aucune évolution sur toute la durée, c'est dommage...
    tokito posted the 08/30/2026 at 10:49 AM
    Visiblement, ça n'a pas l'air de cartonner, l'épisode de trop, ça va se payer cash

    https://steamdb.info/app/2713000/
    taiko posted the 08/30/2026 at 10:58 AM
    Tu devrais lui mettre un 10/10 si rien ne peut évoluer.
    Dommage il donnait envie quand même. Il fut un temps j'aurais sauté sur un jeu comme ça
    malroth posted the 08/30/2026 at 11:01 AM
    je dois avouer que je suis le premier déçu.

    des le chapitre 4 je commençais à ressentir ça, et au milieu du chapitre 5 j'en pouvais deja plus de la formule.
    mwaka971 posted the 08/30/2026 at 11:01 AM
    Je te trouve sévère j ai fini le jeu et je lui aurais mis un 7/10, le jeu est beau, des combats moins chiants que dans les autres épisodes et l histoire se laisse suivre. Juste le plot twist qui est nul
    shanks posted the 08/30/2026 at 11:01 AM
    shinz0
    "Même Gamekult"

    Faut à un moment se dire que l'ancien Gamekult est mort depuis fin 2022.
    Le nouveau distribue à la pelle des 7, 8 et 9.

    Ils ont mis 9 à Yoshi Switch 2 hein.
    Le même jeu avec l'ancienne team, il aurait fini à 5 ou 6.

    taiko
    Le "Ce qui peut évoluer" signifie ce qui peut éventuellement s'améliorer à coups de mises à jour sur la longueur. Ici, il n'y a pas grand-chose, même une ou deux MAJ ne va rien changer au résultat.
    malroth posted the 08/30/2026 at 11:10 AM
    la femme qui nous accompagne, QU'EST CE QU'ELLE PARLE

    faut vraiment qu'ils arretent avec le pnj qui nous accompage et qui parle h24, on dirait les dev ont peur de nous laisser sans dialogue, ne vous inquietez pas, ON AIME l'aventure solo.

    s'impregner des lieux, ecouter la nature...ect

    faut toujours un connard ou conasse de pnj pour nous les briser
    icebergbrulant posted the 08/30/2026 at 11:12 AM
    Seulement 5 ?! Encore une bonne notation de "rat" !

    jenicris posted the 08/30/2026 at 11:15 AM
    Ah dommage
    asmo889 posted the 08/30/2026 at 11:15 AM
    Le gameplay est catastrophique la communication a était catastrophique et sur steam il a fait un démarrage très mauvais à 5k joueurs en pick
    mibugishiden posted the 08/30/2026 at 11:22 AM
    shanks le Gamekult d'avant c'etait pas une ref non plus, les mecs qui détruisaient meme des tres bons jeux (je me souvient encore du test de Lost Odyssey) juste pour perpétuer une reputation de "durs" oui bof. Faudrait en fait un entre deux.

    Pour ce Plague Tale ca fait parti de ces jeux ou on a envie de se dire "mais pourquoi ?", y avait pas autre chose à faire ?
    plasmide posted the 08/30/2026 at 11:31 AM
    Ça sent le test à l’arrache et sans envie. Même pas un mot sur le design sonore et la bande son, tous 2 de haute qualité. Le « huis clos » de l’île est tout à fait justifié et permet le changement d’ambiance progressif propre à la série.
    Combat et énigmes sont ultra classiques mais font le café.
    J’ai trouvé l’aventure maîtrisée niveau rythme, ambiance excellente et putain que c’est beau…
    Pas plus qu’un bon 7 mais 5, franchement…
    yanssou posted the 08/30/2026 at 11:45 AM
    https://www.youtube.com/watch?v=PHJ1oirnNCs
    churos45 posted the 08/30/2026 at 11:55 AM
    malroth en vrai je me ferais chier si y'avait pas l'autre. c'est pas comme si le décors de ce jeu avait beaucoup à raconter et ça permet d'avoir du lore sans se taper moult cinématiques
    djfab posted the 08/30/2026 at 11:56 AM
    Abusé, je suis en train de le faire, le jeu est bon... Ne pas oublié que ce n'est qu'un AA !
    mooplol posted the 08/30/2026 at 11:56 AM
    Le jeu donne vraiment pas envie dommage. Le test de monsieur toc va dans ce sens aussi
    abookhouseboy posted the 08/30/2026 at 12:01 PM
    Je comprends toujours pas ce qui a pu motiver ce spin off.

    En plus les jeux originaux était très beaux mais franchement chiants sur le gameplay.
    plasmide posted the 08/30/2026 at 12:04 PM
    abookhouseboy Apporter une nouvelle approche de gameplay et développer l’histoire d’un personnage secondaire apprécié par les amateurs de la licence. Le spin off est justifié.
    shanks posted the 08/30/2026 at 12:05 PM
    djfab
    Argument irrecevable.

    Déjà parce qu'il coûte 60 balles.
    C'est pas 70 mais c'est pas 50 ni 40 (40 qui est le prix de Hellraiser Revival, autre AA qui assume une durée de vie courte).

    Également parce qu'il est ironique de sortie le joker du AA avec des graphismes de AAA, en prétextant que ce serait normal d'avoir un jeu sans idées quand on a pas de budget (normalement c'est censé être l'inverse).
    abookhouseboy posted the 08/30/2026 at 12:07 PM
    plasmide Les ventes diront si ces motivations étaient pertinentes ou pas.
    altendorf posted the 08/30/2026 at 12:09 PM
    L'épisode de trop
    plasmide posted the 08/30/2026 at 12:10 PM
    abookhouseboy Le consommateur sera le seul juge nous sommes d’accords.
    thauvinho posted the 08/30/2026 at 12:34 PM
    shanks il est à 50€ (Sur Steam en tout cas, pas vérifié sur consoles). Je l'ai acheté mais pas encore fait. Je m'attends pas à un grand jeu mais à un jeu "bonbon", beau, sans prise de tête. A partir de ça je ne m'attends pas à être déçu.

    Je sais plus où j'ai vu ça mais apparemment ce n'est pas la team des deux premiers épisodes, mais une team "annexe" avec pas mal de jeunes nouveaux. Et en parallèle la team principale qui bosse sur le véritable 3ème épisode depuis un moment.
    zekk posted the 08/30/2026 at 12:39 PM
    shanks Effectivement l'argument du prix "bas" et du fait que le jeu ne soit pas un AAA me dérange souvent

    AA ça ne veut pas dire que le jeu a le droit d'avoir de grosses lacunes parce que le budget est moindre.

    Il y a des jeux avec un plus petit budget qui sont plus marquant en indé par exemple.

    Dans un test ce qui compte, c'est l'expérience que le jeu a donné, pas son prix, ni son budget qui eux doivent par contre être une minimum en corrélation
    vyse posted the 08/30/2026 at 12:52 PM
    mibugishiden lost odyssey est très moyen ; entre ses caméra fixe anachroniques, ses personnages totalement ratés, son système de combat 15fois trop lent et absolument ultra classique, sa fin qui n'en est pas une, son interface qui date de la super nes et surtout : il se passe rien passé l'introduction..non il méritait clairement ses notes. Le J-Rpg n'a jamais su se renouveler passé l'ère ps2 faut arrêter avec les réhabilitation de ce jeu. Passé l'intro c'est une balade de mini train touristique ce truc
    sasquatsch posted the 08/30/2026 at 12:59 PM
    thauvinho je te rejoins sur. E point qu'il faut le voir comme un jeu bonbon, joli facile a traverser et passer un bon moment sans casse tête... De toute façon cela se voyait de loin qu'il ne prétendait pas être un GRAND jeu
    Vivement fin Novembre et ses promos
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