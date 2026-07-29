Si un simple remaster peut-être considéré comme du maquillage, et un remake graphique un vrai lifting, Halo Campaign Evolved est encore un cran au-dessus, mais finalement pas bien au-delà du filtre snap (même de grande qualité). Alors bien sûr, le simple fait de pouvoir sprint est un ajout évident, et oui, on pourrait parler des quelques armes tirées des épisodes suivants (même si la majeure partie est en fait dans les trois missions bonus), de la fonction crânes qui ajoute une vraie replay-value pour les amateurs de défis, le coop à 4 bienvenue (qui a le mérite d’être légèrement pris en compte dans la difficulté) et les petites évolutions du level-design.
Mais malgré tout et même si la nostalgie parle toujours, derrière le filtre se cache plus ou moins le même jeu qu’en 2001. Halo a vieilli c’est un fait et dès l’introduction au cœur du Pillar of Autumn, la claque n’est pas graphique (elle se ressent d’ailleurs bien mieux après), mais de celle qui nous renvoie en arrière par une mise en scène faite de scripts archaïques (heureusement qu’il y a de vraies cinématiques pour compenser). Couplé à un doublage nanardesque effectué sans moyens ni convictions, en résulte une goutte de malaise chez votre serviteur en train de faire découvrir la franchise à ses deux fils un peu amusés mais pas non plus choqués, chacun ayant un CV composé à 80 % de Roblox, Fortnite et des Soulsborne (ces derniers n’étant pas non plus des modèles cinématographiques). Pour autant, le jeu garde ses indéniables qualités mais il est inutile de faire la liste des arguments, nombreux certes, vu que ce sont tout simplement les mêmes qu’il y a 25 ans, juste que bien plus joli et avec un feeling légèrement amélioré, mais comment ne pas en réclamer plus quand le sempiternel exemple Resident Evil 2 montre ce que l’on doit attendre d’un remake.
Malgré la déception, un simple pied dans le Warthog nous fait comprendre à quel point la licence nous avait manqué.
C’est d’autant plus dommage qu’à l’instar d’un Shadow of the Colossus qui avait lui aussi loupé l’occasion de mieux marquer les foules pour son retour, ce remake de Halo aurait largement pu proposé ce qui nous avait été enlevé dans l’original, la faute à un manque de temps, de budget, etc. Présence d’une faune variée, intégration des brutes dans le bestiaire (et une sorte de super Grognard), davantage d’armes dont le lance-flammes, certains véhicules aliens, des pans entiers de niveaux perdus dans les limbes, et même l’apparition d’un premier Prophète. Si nous avions eu tout cela ou en partie, avec un jeu vraiment refait de fond en comble sans en trahir l’essence, jusqu’à fantasmer sur une évocation de l’Arbiter pour servir de liant, Halo Campaign Evolved n’aurait pas été juste là pour fêter un anniversaire et plaire aux nostalgiques et nouveaux-venus peu regardant, mais vraiment donner un départ en prouvant qu’il est de nouveau possible de croire en l’avenir chez Halo Studios.
Au lieu de cela, trois missions donc qui restent plus proche du fanmade que de l’audace ou l’ambition, nerveuse d’une certaine façon mais assez banales et majoritairement cloisonnées (hormis une séquence spatiale piou piou à la fin), dont certains ne retiendront que le Lieutenant Williams, une ODST aussi clichée que le souhaite la modernité et d’une antipathie extrême à l’égard de Chief, ce vieux héros mâle qui on le rappelle a eu le « privilège » d’avoir été enlevé de force à l’âge de 6 ans pour y subir aussitôt des dizaines de traumatisme dans le monde militaire. Heureusement, la présence du Major Johnson vient valider qu’il n’y a jamais assez de Major Johnson, et on continuera de réclamer un spin-off dédié à son passé.
L’instant anecdote :
Par sa culture digne d’une bibliothèque brûlée, mon plus jeune fils savait évidemment qui était le Master Chief avant de commencer son premier Halo : « Ouais, c’est le mec en vert qu’on a vu dans Fortnite. » Effectivement.
Pareil pour les musiques, on n'entend rien, c'est d'une platitude de platiste !!
Et même en jouant sur les paramètres, rien n'y fait. C'est catastrophique.
Entre ça et la VF, clairement le jeu est une catastrophe d'un point de vue audio.
Ça sera sans moi sauf à 15-20€ pour l'acheter en double.
Mais elle était très bien la VF... Quand j'ai fais les deux premiers jeux de la Master Chief Collection, j'ai pas été choqué, au contraire même, je l'ai trouvé juste excellente et très à propos.
(Je vais m'éviter d'écouter la nouvelle, je ne l'ai pas entendu, et apparemment mieux vaut pas, donc, niette.)
Par contre, ça m'étonne vraiment que Xbox n'ait pas préféré, ENFIN, s'attaquer à remaker les jeux suivants après le 2 qui le furent à l'occasion de la Master Chief Collection ; c'était très réussi, j'ai trouvé. Y'avait qu'à continuer sur cette lancée, en faite ; mais non...
Décidément, non content des échecs d'Xbox, il leur faut aussi perdre du temps et de l'argent pour refaire ce qui a été très bien refait plutôt que de refaire ce qui ne l'a pas été et qui mériterait qu'on s'y intéresse. Vraiment, c'est malheureux...
« L’instant anecdote :
Par sa culture digne d’une bibliothèque brûlée, mon plus jeune fils savait évidemment qui était le Master Chief avant de commencer son premier Halo : « Ouais, c’est le mec en vert qu’on a vu dans Fortnite. » Effectivement. »
Mon Dieu...
Merci pour le test !
Non, il n'y a pas d'IA.
L'affaire est sortie : la VF a été faite en sous-traitance au Maroc avec des doubleurs locaux à pas cher qui n'avaient rien sous les yeux hormis du texte, et (à la demande de Xbox) l'obligation de faire pour Chief une voix très "Dark" (qui du coup ressemble à un nanar des années 80).
malleusmaleficarum
Coquille oui je corrige.
T'as eu ta réponse, je crois.
deathegg
Ouais, bah je suis pas prêt de refaire le 1er jeu, la Master Chief Collection m'a permis de découvrir un excellent jeu que j'avais loupé et dont je n'avais tâté que du 3ème opus dans un magasin qui avait une salle dédiée au jeu en local, trop trop bien, c'était le kiff !
shanks
Oh putain... les cons.
grievous32
Certainement la note du remake dans la Master Chief Collection.
J'ai toujours trouvé les Remake graphiques assez dispensables,je n'ai aucun mal à rejouer à de vieux jeux qui ne perdent souvent pas leur charme avec le temps. Un Remake d'un grand jeu se doit d'être ambitieux.
Sinon excellent jeu toujours même si les missions rajoutées sont un peu quelconques même si c'est mieux que rien.
Serieux cette quoi cette gueule de l'enfer qu'elle à Cortana dans la remake ? Du made in DEI.
Shanks a bien compris que les gens ont la flemme de scroll et veulent direct la note+point forts/points faibles.
Même si j'aime bien lire des reviews pour les jeux qui m'intéressent, à l'inverse je veux juste aller à l'essentiel pour ceux dont j'osef.
Ce qui manque cruellement c'est un multi qui tabasse :'(
On a eu la MCC avec 6 jeux je crois pour le même prix, après je suis pas un grand fan du premier c'est vrai, je préfère le 2 ou le 3.
Mon dieu la cascade au tout début la vache cest ca les jeux ms?
Et je joue sur pro
Ca a bien vieilli mais je vais rester pour le challenge et le côté nostalgique de mes moments passé sur la première xbox.
Gears y'avait moins de taf mais qu'est que cest mieux en game play.
Je parle même pas de la vf absente cest un scandale.
Choppé a 43.99 a leclerc en physique
Les gens qui se plaignent de la VF, cheh.
Désolé mais les jeux solo d’en fasse sont autrement plus pro.
Le jeu vidéo que j'aime, le progrès c'est maintenant.
Ce qui m'inquiète c'est le moment où ils oseront retoucher à Halo 4 qui est littéralement sa version la plus mature et la plus apprécié des (anciens) fans.
Oui, ça a été confirmé par le doubleur lui-même (je crois qu'il avait aussi donné sa voix pour le doublage local de l'anime Kenshiro).
Histoire fausse.
Je suis anti-woke mais inutile de tomber dans le mensonge.
Y a juste un prob de hitbox dans cette fameuse séquence (je sais de laquelle tu parles) où c'est le dossier du siège qui prend plutôt que la tête, mais il suffit de se déplacer et viser autrement pour buter qui tu souhaites.
Celui qui a fait la vidéo souhaite juste alimenter le bordel.
Enfin un jeu vraiment progressiste, qui permet de pouvoir tuer les npc humains, hommes exclusivement.
Le jeu vidéo que j'aime, le progrès c'est maintenant.
Tu t'es fais avoir par les RS comme moi, je disais pareil mais c'est un délire de hitbox comme le dis Shanks.
On a tendance a prendre tout ce qui circule pour argent comptant .
Merci pour la confirmation, c'est ouf cette histoire.
Mea Culpa.
Je garde mes louanges pour Interhgalactik et Laufey
https://www.xboxygen.com/News/362920-la-vf-originale-est-dispo-pour-halo-campaign-evolved-sur-pc-voici-comment-lactiver
On peux meme jouer à Kingdom hearts 1 et 2 HD avec les voix françaises de la version PS2 (car les portages HD n'avaient plus de VF).
La entre la VF dégueulasse, les couleurs ultra criardes (les banshee m'on crevé les yeux), l'aberration chromatique qu'on peut pas enlever, les animations d'une autre époque (les marines et les elites semblent tout droit sorti du jeu d'origine). Non désolé mais c'est indigne d'un REMAKE de 2026 pour une des licences les plus prestigieuse de xbox