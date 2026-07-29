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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Gamekyo Tests
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name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 07/29/2026
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 412
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[TEST] Halo : Campaign Evolved
Tests




POUR ALLER PLUS LOIN :

Si un simple remaster peut-être considéré comme du maquillage, et un remake graphique un vrai lifting, Halo Campaign Evolved est encore un cran au-dessus, mais finalement pas bien au-delà du filtre snap (même de grande qualité). Alors bien sûr, le simple fait de pouvoir sprint est un ajout évident, et oui, on pourrait parler des quelques armes tirées des épisodes suivants (même si la majeure partie est en fait dans les trois missions bonus), de la fonction crânes qui ajoute une vraie replay-value pour les amateurs de défis, le coop à 4 bienvenue (qui a le mérite d’être légèrement pris en compte dans la difficulté) et les petites évolutions du level-design.

Mais malgré tout et même si la nostalgie parle toujours, derrière le filtre se cache plus ou moins le même jeu qu’en 2001. Halo a vieilli c’est un fait et dès l’introduction au cœur du Pillar of Autumn, la claque n’est pas graphique (elle se ressent d’ailleurs bien mieux après), mais de celle qui nous renvoie en arrière par une mise en scène faite de scripts archaïques (heureusement qu’il y a de vraies cinématiques pour compenser). Couplé à un doublage nanardesque effectué sans moyens ni convictions, en résulte une goutte de malaise chez votre serviteur en train de faire découvrir la franchise à ses deux fils un peu amusés mais pas non plus choqués, chacun ayant un CV composé à 80 % de Roblox, Fortnite et des Soulsborne (ces derniers n’étant pas non plus des modèles cinématographiques). Pour autant, le jeu garde ses indéniables qualités mais il est inutile de faire la liste des arguments, nombreux certes, vu que ce sont tout simplement les mêmes qu’il y a 25 ans, juste que bien plus joli et avec un feeling légèrement amélioré, mais comment ne pas en réclamer plus quand le sempiternel exemple Resident Evil 2 montre ce que l’on doit attendre d’un remake.


Malgré la déception, un simple pied dans le Warthog nous fait comprendre à quel point la licence nous avait manqué.


C’est d’autant plus dommage qu’à l’instar d’un Shadow of the Colossus qui avait lui aussi loupé l’occasion de mieux marquer les foules pour son retour, ce remake de Halo aurait largement pu proposé ce qui nous avait été enlevé dans l’original, la faute à un manque de temps, de budget, etc. Présence d’une faune variée, intégration des brutes dans le bestiaire (et une sorte de super Grognard), davantage d’armes dont le lance-flammes, certains véhicules aliens, des pans entiers de niveaux perdus dans les limbes, et même l’apparition d’un premier Prophète. Si nous avions eu tout cela ou en partie, avec un jeu vraiment refait de fond en comble sans en trahir l’essence, jusqu’à fantasmer sur une évocation de l’Arbiter pour servir de liant, Halo Campaign Evolved n’aurait pas été juste là pour fêter un anniversaire et plaire aux nostalgiques et nouveaux-venus peu regardant, mais vraiment donner un départ en prouvant qu’il est de nouveau possible de croire en l’avenir chez Halo Studios.

Au lieu de cela, trois missions donc qui restent plus proche du fanmade que de l’audace ou l’ambition, nerveuse d’une certaine façon mais assez banales et majoritairement cloisonnées (hormis une séquence spatiale piou piou à la fin), dont certains ne retiendront que le Lieutenant Williams, une ODST aussi clichée que le souhaite la modernité et d’une antipathie extrême à l’égard de Chief, ce vieux héros mâle qui on le rappelle a eu le « privilège » d’avoir été enlevé de force à l’âge de 6 ans pour y subir aussitôt des dizaines de traumatisme dans le monde militaire. Heureusement, la présence du Major Johnson vient valider qu’il n’y a jamais assez de Major Johnson, et on continuera de réclamer un spin-off dédié à son passé.

L’instant anecdote :
Par sa culture digne d’une bibliothèque brûlée, mon plus jeune fils savait évidemment qui était le Master Chief avant de commencer son premier Halo : « Ouais, c’est le mec en vert qu’on a vu dans Fortnite. » Effectivement.

    tags : halo test campaign evolved
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    tripy73, raoh38, nicolasgourry, choupiloutre, metroidvania, aozora78, icebergbrulant, junaldinho, alucardhellsing
    posted the 07/29/2026 at 10:00 AM by shanks
    comments (45)
    nicolasgourry posted the 07/29/2026 at 10:03 AM
    J'ai toujours trouvé Halo "générique", mais là, il devient organique je trouves.
    trodark posted the 07/29/2026 at 10:08 AM
    Je ne comprends pas pourquoi personne ne parle du mixage audio catastrophique. Le bruit des armes est étouffé par le reste de l'ambiance sonore, elles perdent tellement en impact que ça me gâche complètement le gameplay.

    Pareil pour les musiques, on n'entend rien, c'est d'une platitude de platiste !!

    Et même en jouant sur les paramètres, rien n'y fait. C'est catastrophique.

    Entre ça et la VF, clairement le jeu est une catastrophe d'un point de vue audio.
    slyder posted the 07/29/2026 at 10:12 AM
    Alors sur PS5 c'est bizarre, y'a des baisses de framerate sur les ennemis quand y'en a trop, mais pas sur le jeu en lui même, ça fait ultra cheap et dégueulasse visuellement et pas très fini, les ennemis saccadent à 10 fps et le reste du jeu en 60, c'est atroce
    negan posted the 07/29/2026 at 10:15 AM
    Très content de l'expérience de mon côté, j'attendais rien de plus que de prendre une p'tite claque graphique et ce fut le cas
    ganon29 posted the 07/29/2026 at 10:16 AM
    Putain les cons, il y a la coop locale sur Xbox Series et PS5, mais pas sur PC.
    Ça sera sans moi sauf à 15-20€ pour l'acheter en double.
    aros posted the 07/29/2026 at 10:16 AM
    shanks
    Mais elle était très bien la VF... Quand j'ai fais les deux premiers jeux de la Master Chief Collection, j'ai pas été choqué, au contraire même, je l'ai trouvé juste excellente et très à propos.
    (Je vais m'éviter d'écouter la nouvelle, je ne l'ai pas entendu, et apparemment mieux vaut pas, donc, niette.)
    Par contre, ça m'étonne vraiment que Xbox n'ait pas préféré, ENFIN, s'attaquer à remaker les jeux suivants après le 2 qui le furent à l'occasion de la Master Chief Collection ; c'était très réussi, j'ai trouvé. Y'avait qu'à continuer sur cette lancée, en faite ; mais non...
    Décidément, non content des échecs d'Xbox, il leur faut aussi perdre du temps et de l'argent pour refaire ce qui a été très bien refait plutôt que de refaire ce qui ne l'a pas été et qui mériterait qu'on s'y intéresse. Vraiment, c'est malheureux...

    « L’instant anecdote :
    Par sa culture digne d’une bibliothèque brûlée, mon plus jeune fils savait évidemment qui était le Master Chief avant de commencer son premier Halo : « Ouais, c’est le mec en vert qu’on a vu dans Fortnite. » Effectivement.     »
    Mon Dieu...
    sasquatsch posted the 07/29/2026 at 10:20 AM
    Ouch, un uppercut dans les dents... Bon bin... Je sais pourquoi j'ai oublié 90% du jeu.... A voir à plus petit prix plus tard
    altendorf posted the 07/29/2026 at 10:20 AM
    aros C’est surtout de l’IA la VF de ce remake
    malleusmaleficarum posted the 07/29/2026 at 10:21 AM
    Pour ce qui est noté dans le verdict, Halo Studio c'est 343 industries, ils ont juste changé de nom il y a quelques temps, mais ce sont les mêmes personnes, même équipes, et malheureusement même talents.

    Merci pour le test !
    deathegg posted the 07/29/2026 at 10:21 AM
    aros la VF est nul à chier désolé. Les persos inexpressifs au possible et les termes bordel : "les coveuhnants sont là". J'ai passé en VO aprés une mission.
    ratchet posted the 07/29/2026 at 10:22 AM
    Je donnerais mon avis plus tard mais j’ai un ressenti assez bizarre concernant ce jeu! Il est très bon mais je sais pas! La partie audio est très contestable.
    shanks posted the 07/29/2026 at 10:24 AM
    altendorf
    Non, il n'y a pas d'IA.
    L'affaire est sortie : la VF a été faite en sous-traitance au Maroc avec des doubleurs locaux à pas cher qui n'avaient rien sous les yeux hormis du texte, et (à la demande de Xbox) l'obligation de faire pour Chief une voix très "Dark" (qui du coup ressemble à un nanar des années 80).

    malleusmaleficarum
    Coquille oui je corrige.
    grievous32 posted the 07/29/2026 at 10:29 AM
    Un peu injuste la notation finale. Le jeu est excellent, bien meilleur que la version d'origine. Y a quelques défauts, mais ça vaut un bon 16 - 17 facile.
    aros posted the 07/29/2026 at 10:32 AM
    altendorf
    T'as eu ta réponse, je crois.

    deathegg
    Ouais, bah je suis pas prêt de refaire le 1er jeu, la Master Chief Collection m'a permis de découvrir un excellent jeu que j'avais loupé et dont je n'avais tâté que du 3ème opus dans un magasin qui avait une salle dédiée au jeu en local, trop trop bien, c'était le kiff !

    shanks
    Oh putain... les cons.

    grievous32
    Certainement la note du remake dans la Master Chief Collection.
    soulfull posted the 07/29/2026 at 10:58 AM
    Entre 343 et the coalition,je n'en attendais pas grand chose. Le jeu aurait dû être confié à Bethesda pour avoir du sang neuf.

    J'ai toujours trouvé les Remake graphiques assez dispensables,je n'ai aucun mal à rejouer à de vieux jeux qui ne perdent souvent pas leur charme avec le temps. Un Remake d'un grand jeu se doit d'être ambitieux.
    gally099 posted the 07/29/2026 at 11:08 AM
    La vf de la honte et en vo on perd toute la magie du jeu.
    raoh38 posted the 07/29/2026 at 11:14 AM
    Mise a part la vf honteuse (je met la vo pour l’éviter) il y a des problèmes effectivement comme dit plus haut de mixage du son...même en mettant a 5 et la musique a 10 celle-ci est en retrait...quelques décalages niveau des voix par rapport a la diction aussi.On sent qu'il leur a manqué quelques mois pour la finition.
    Sinon excellent jeu toujours même si les missions rajoutées sont un peu quelconques même si c'est mieux que rien.
    metroidvania posted the 07/29/2026 at 11:21 AM
    Ah juste y a la vue TPS je dois tester ca de suite
    ratchet posted the 07/29/2026 at 11:23 AM
    Il y a des chutes de FPS hallucinantes aussi sur PS5 c’est rare mais présent.
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 11:36 AM
    Le design de Cortana de wish il est pas dans les - ?

    Serieux cette quoi cette gueule de l'enfer qu'elle à Cortana dans la remake ? Du made in DEI.
    noukous posted the 07/29/2026 at 12:05 PM
    J'aime bien ce nouveau format de test.
    Shanks a bien compris que les gens ont la flemme de scroll et veulent direct la note+point forts/points faibles.
    Même si j'aime bien lire des reviews pour les jeux qui m'intéressent, à l'inverse je veux juste aller à l'essentiel pour ceux dont j'osef.
    azerty posted the 07/29/2026 at 12:12 PM
    Vive la VO
    masharu posted the 07/29/2026 at 12:22 PM
    mibugishiden Etant un remake, son apparence n'est pas si éloignée de la version anniversary de Halo 2 (The Master Chief Collection). On verra pour Cortana le jour où Microsoft s'attaque à Halo 4...
    heracles posted the 07/29/2026 at 12:37 PM
    Badass la nouvelle DA des tests

    Ce qui manque cruellement c'est un multi qui tabasse :'(
    romgamer6859 posted the 07/29/2026 at 01:17 PM
    Le prix est bien trop élevé aussi... gears était moins cher.

    On a eu la MCC avec 6 jeux je crois pour le même prix, après je suis pas un grand fan du premier c'est vrai, je préfère le 2 ou le 3.
    jasonduval posted the 07/29/2026 at 01:33 PM
    3eme mission absolument aucune claque graphique et TRES inégal,des fois très sympa mais y'a tjs un élément du décors à chier qui gâche tout.
    Mon dieu la cascade au tout début la vache cest ca les jeux ms?

    Et je joue sur pro
    Ca a bien vieilli mais je vais rester pour le challenge et le côté nostalgique de mes moments passé sur la première xbox.

    Gears y'avait moins de taf mais qu'est que cest mieux en game play.
    Je parle même pas de la vf absente cest un scandale.

    Choppé a 43.99 a leclerc en physique
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 02:58 PM
    masharu alors je suis assez estomaqué que toi tu puisse lui mettre un A dans ton classement alors que son design est degeu sur ce mec.
    grizzzlee posted the 07/29/2026 at 02:59 PM
    azerty : Vive la VO

    Les gens qui se plaignent de la VF, cheh.
    akinen posted the 07/29/2026 at 03:07 PM
    Visiblement c’est pas avec celui-là que je m’intéresserai a la licence.

    Désolé mais les jeux solo d’en fasse sont autrement plus pro.
    gasmok2 posted the 07/29/2026 at 03:11 PM
    shanks c'est vraie cette histoire de doubleurs au Maroc??
    patrickleclairvoyant posted the 07/29/2026 at 03:22 PM
    Je vais attendre que la Master Chief Collection passe à 10€ sur Steam et testerais ça sur Ma Steam Machine personnalisée.
    oreillesal posted the 07/29/2026 at 03:27 PM
    Enfin un jeu vraiment progressiste, qui permet de pouvoir tuer les npc humains, hommes exclusivement.
    Le jeu vidéo que j'aime, le progrès c'est maintenant.
    22 posted the 07/29/2026 at 04:00 PM
    Cortana lé moche...
    jasonduval posted the 07/29/2026 at 04:10 PM
    Je rajoute PAS DE MATCHMAKING en 2026 lollll
    masharu posted the 07/29/2026 at 04:15 PM
    mibugishiden S'il fallait tout mettre dans D, dis toi qu'il n'y a pas énormément de choix . Franchement Cortana n'est pas sexy mais ici on est dans les standards des premiers Halo alors il n'y a pas vraiment à critiquer. C'est de la cohérence visuelle. On connait leur politique, mais au moins ils n'ont pas fait pire niveau design comme ce qu'on a eu dans Guardian et Infinite, c'est plus l'ajout de la "girlboss" "ouais mais c'est un ODST donc c'est normal qu'elle chie sur Master Chief" qui fait défaut ici.

    Ce qui m'inquiète c'est le moment où ils oseront retoucher à Halo 4 qui est littéralement sa version la plus mature et la plus apprécié des (anciens) fans.
    shanks posted the 07/29/2026 at 04:28 PM
    gasmok2
    Oui, ça a été confirmé par le doubleur lui-même (je crois qu'il avait aussi donné sa voix pour le doublage local de l'anime Kenshiro).
    shanks posted the 07/29/2026 at 04:30 PM
    oreillesal
    Histoire fausse.

    Je suis anti-woke mais inutile de tomber dans le mensonge.
    Y a juste un prob de hitbox dans cette fameuse séquence (je sais de laquelle tu parles) où c'est le dossier du siège qui prend plutôt que la tête, mais il suffit de se déplacer et viser autrement pour buter qui tu souhaites.

    Celui qui a fait la vidéo souhaite juste alimenter le bordel.
    negan posted the 07/29/2026 at 04:36 PM
    oreillesal publié le 29/07/2026 à 17:27
    Enfin un jeu vraiment progressiste, qui permet de pouvoir tuer les npc humains, hommes exclusivement.
    Le jeu vidéo que j'aime, le progrès c'est maintenant.

    Tu t'es fais avoir par les RS comme moi, je disais pareil mais c'est un délire de hitbox comme le dis Shanks.

    On a tendance a prendre tout ce qui circule pour argent comptant .
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 04:38 PM
    masharu bah dans Infinite et Halo 5 je la trouve plutot jolie, en tout cas largement plus que dans le remake du 1. Je vois pas trop ce que tu reproche au design de ces 2 jeux.
    mithrandir posted the 07/29/2026 at 05:08 PM
    akinen c'est un remake d'un jeu qui a 25 ans... quant aux jeux d'en face, il y a pas de quoi s'emballer
    gasmok2 posted the 07/29/2026 at 05:35 PM
    shanks
    Merci pour la confirmation, c'est ouf cette histoire.
    oreillesal posted the 07/29/2026 at 05:44 PM
    negan shanks ok, ok, j'ai vu le truc passer du coin de l'oeil.
    Mea Culpa.

    Je garde mes louanges pour Interhgalactik et Laufey
    pademoniumcinematics posted the 07/29/2026 at 06:02 PM
    Allez Cadeau pour ceux qui sont sur PC et qui ne veulent pas ce gâcher 'expérience :

    https://www.xboxygen.com/News/362920-la-vf-originale-est-dispo-pour-halo-campaign-evolved-sur-pc-voici-comment-lactiver
    malroth posted the 07/29/2026 at 07:23 PM
    pademoniumcinematics pour ça que le PC est inéstimable

    On peux meme jouer à Kingdom hearts 1 et 2 HD avec les voix françaises de la version PS2 (car les portages HD n'avaient plus de VF).
    zybear posted the 07/29/2026 at 07:48 PM
    Un peu déçu pour le moment, on dirait toujours un remaster de Halo CE avec une énorme couche de vernis et des paillettes. J'avais été beaucoup plus impressionné par Halo 2 Anniversary à sa sortie.

    La entre la VF dégueulasse, les couleurs ultra criardes (les banshee m'on crevé les yeux), l'aberration chromatique qu'on peut pas enlever, les animations d'une autre époque (les marines et les elites semblent tout droit sorti du jeu d'origine). Non désolé mais c'est indigne d'un REMAKE de 2026 pour une des licences les plus prestigieuse de xbox
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