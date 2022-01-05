Cortana est le personnage féminin principal de la série Halo. C'est une Intelligence Artificiel et une matrice créé à partir d'un clone de la professeur Catherine Halsey, dont elle reprendrait ses traits physiques. Cortana a pour fonction d'assister le spartan John-117, alias Master Chief, dans ses quêtes.
De manière générale Cortana apparait comme un hologramme avec des codes ou des flux informatiques qui parcourent verticalement son corps. Son apparence physique change de jeu en jeu alors revoyons les différentes apparences de Cortana dans la série des jeux vidéo exclusivement (donc exit les comics et la série live).
Apparence 1 – Halo: Combat Evolved (2001)
Apparence 2 – Halo 2 (2004)
Apparence 3 – Halo 3 (2007) / Halo: Combat Evolved Anniversary (2011)
Cortana prend définitivement la couleur bleu à partir de cet opus, et cette apparence remplacera le modèle d'origine dans la version Anniversary du premier Halo.
Apparence 4 – Halo: Reach (2010)
Pour la préquelle de la série, Cortana est visible pendant quelques instants. Elle reprend les tons violets et une apparence plus homogène.
Apparence 5 – Halo 4 (2012)
Pour un néophyte que je suis, c'est sans conteste mon apparence préférée ici
.
Une apparence mature mais également la plus humaine qui colle avec l'idée qu'elle a dépassé son espérance de vie et risque d'être corrompue. Cortana n'a d'ailleurs plus la coupe de cheveux avec la nuque rasée mais une vraie coupe au bol.
C'est la seule apparence où la poitrine est apparente, je veux dire les orteils sont bien modélisés
.
Apparence 6 – Halo 2: Anniversary / Halo: The Master Chief Collection (2014)
Une version améliorée de son apparence dans Halo 2 mais reprenant les traits qu'elle a depuis Halo 3.
Apparence 7 – Halo 5: Guardians (2015)
Ici c'est la version dégénérée de Cortana, résultant de la fin de Halo 4. Cortana revait ce qui semble être un bodysuit la faisant avoir une allure spatiale, exit donc une apparence holographique "informatique".
Apparence 8 – Halo Infinite (2021)
Cortana réapparait avec une apparence faisait référence à sa première apparition avec ses tons violets, dans un ultime au-revoir à Master Chief.
Apparence 8 – Halo: Combat Evolved (2026)
Le remake du premier Halo à venir le mois prochain, où Cortana reprend son bleu iconique et les flux informatiques sur son corps, mais tout en gardant également une apparence "homogène" similaire à celles de Halo 5 et de Halo Infinite.
Hop, on termine avec une nouveauté pour cette série d'articles, des concepts arts de Cortana, ceux que je retiens le plus :
A l'occasion de la sortie de la sortie du remake de Halo: Combat Evolved le mois prochain je tenais à faire cet article. Je termine avec mon classement personnel :
Quelle est votre apparence de Cortana préféré au travers des jeux Halo ?
La prochaine série d'articles sera dédiée à Tifa et Aerith, sauf imprévue. L'article sur Tifa est déjà rédigé de toute façon haha.
Précédents articles :
- Blue Mary (de 1995 à 2025)
- Samus Aran (de 1986 à 2025)
- Kasumi (de 1996 à 2019)
et Ayane (de 1998 à 2025)
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ça va être 4 donc