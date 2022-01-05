profile
Fatal Fury : City of the Wolves
name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : Playstation 5
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/01/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 253
visites since opening : 585231
subscribers : 4
bloggers : 1
Fatal Fury - L'évolution de Blue Mary (de 1995 à 2025)
Jeux


La seconde héroïne de la série de jeu vidéo de combat Fatal Fury après Mai Shiranui : Blue Mary, de son vrai nom Mary Ryan. Elle apparait un épisode après la kunoichi, dans Fatal Fury 3 en 1995. Blue Mary est une détective de South Town, une femme avec le sens du devoir mais qui a tout de même le fétichisme du cassage d'articulations d'os, ce qui lui vaut le surnom de "The Joint Crusher". Elle noue une relation particulière avec le protagoniste de la série, Terry Bogard.

Aujourd'hui on va voir ensemble les différentes apparences principales de Blue Mary à travers les jeux Fatal Fury et The King of Fighters. On est là pour parler, comme les précédents cas, des apparences visuelles du personnage à travers les années et les jeux.


Apparence 1 – Fatal Fury 3 (1995) / The King of Fighters '97 (1997)


L'apparence classique de Blue Mary, mais peut être pas celle à laquelle vous pensez exactement là à ce moment . La constante dans toutes ses apparences est son pantalon avec le logo étoilé icone de la série Fatal Fury, qui restera inchangé hormis pour un cas spécifique que j'ai rajouté plus bas.

Ici Blue Mary est vêtue d'un court débardeur rouge, doublé ou non d'une blouse (que porte notamment la couleur P2).




Mais cette apparence évolue très rapidement pour celle que vous avez certainement en mémoire. Le ton top rouge de Blue Mary couvre désormais sa poitrine mais avec les épaules nues héritées de la seconde apparence qu'on verra juste après ci-dessous. Hormis quelques cas (dont KOF: Maximim Impact), c'est un style qu'elle gardera comme apparence principale jusqu'au dernier opus, The King of Fighters XV sorti en 2022.




Apparence 2 – Real Bout Fatal Fury Special (1995)



Seconde apparence principale de Blue Mary, inspirée de la couleur P2 sur Fatal Fury 3. Presque la même tenue, ici c'est un top de couleur blue toujours très court mais désormais de type bandeau c'est à dire sans bretelle, mettant en avant les épaules dénudés de la combattante. Et Blue Mary garde ici son blouson.

A notez que la couleur P2 de cette apparence aura servi au personnage de "EX Blue Mary", l'alter ego de Blue Mary, mais également à Blue Mary elle-même dans le pachinko "Fatal Fury Special".


Apparence 3 – KOF: Maximum Impact Regulation "A" (2008 )



On est presque sur un lost media là tellement je ne trouve pas l'artwork 3D d'origine (hors magazine) .

Si la P1 c'est l'apparence 2 a vu précédemment dans Fatal Fury 3, tout comme Mai Shiranui avec un tout nouveau design au cheveux court dans cet opus Blue Mary change radicalement de style pour la P2 dans KOF: Maximum Impact 2, la réédition "Regulation A" sortie qu'au Japon. Une apparence mi-vacancière avec casquette visière mi-cowgirl très suggestive, et une coupe de cheveux double-ébouriffé. Elle est également bronzée ici.


Apparence 4 – Fatal Fury: City of the Wolves (2025)


Dernière apparence en date, celle pour le tout nouveau Fatal Fury: City of the Wolves, soit 26 ans après Mark of the Wolves où elle avait été absente (et je ne compte ainsi pas son apparence dans l'animation spéciale de 2006 pour les 15 ans de la série). Le suivi étant toujours en court, Blue Mary sera rajoutée au casting en mars prochain. Mais la combattante est bien apparue dans le jeu de base en tant que PNJ l'an dernier avec cette nouvelle apparence.

Blue Mary retrouve un blouson vert qu'elle n'enlève pas à l'instar de Fatal Fury 3 et est plus détaillé avec notamment de la fourrure, mais elle a aussi désormais un nouveau top blanc. La coupe de cheveux sensiblement différente avec désormais des mèches brunes sur le sommet de sa tête.



Certains crieront au nerf, d'autres diront qu'elle fait plus "mommy" ...

----


Alors que face à Chun-Li Cammy est restée un personnage de choix, vous me direz en commentaire mais face à d'autres combattantes des jeux Fatal Fury et en particulier The King of Fighter, je trouve que Blue Mary s'est faite assez éclipsée.

On a déjà fait un versus Chun-Li VS Mai Shiranui l'an dernier, mais contre Blue Mary qui gagne entre les deux héroïnes de Fatal Fury ?

En bonus : les animations de Blue Mary.

    tags : snk fatal fury the king of fighters kof
    terminagore
    posted the 02/01/2026 at 05:41 PM by masharu
    comments (9)
    victornewman posted the 02/01/2026 at 05:58 PM
    Elle est clairement inspirée du personnage de C-18 de Dragon Ball Z à l’époque de son apparition dans Fatal Fury 3.
    jackfrost posted the 02/01/2026 at 06:03 PM
    Je préfère jusqu'à 1995.
    kikoo31 posted the 02/01/2026 at 06:49 PM
    T'as raison de pas répondre
    Vaut mieux que pas que tu te rediculisera encore + et ça montre juste ton manque de connaissances sur la matière d IA
    masharu posted the 02/01/2026 at 07:08 PM
    Un mec aurait """écrit""" cet article en max 10min avec l'IA générative. Moi j'ai passé ma semaine à chercher les références, apprendre à la source directement. Faire un travail journalistique, c'est visiblement quelque chose qui se perd.

    kikoo31 Merci de confirmer ta stupidité. Non je ne t'ai pas répondu parce que j'ai déjà tout dis sur le sujet, alors à moins que tu veuilles ta dose de conversions houleuses, passe à autre chose. T'es juste ridicule, comme les AIbros du coup . (et non je n'ai pas lu tes réponses, après tout tu n'as aucune considération pour les personnes et leur compétences).
    xrkmx posted the 02/01/2026 at 07:14 PM
    Merci pour tes articles toujours très sympa à lire mon cher masharu.
    masharu posted the 02/01/2026 at 07:18 PM
    xrkmx
    tab posted the 02/01/2026 at 08:30 PM
    victornewman un chouia!
    kikoo31 posted the 02/01/2026 at 08:51 PM
    masharu je suis d'accord avec ta première phrase

    Non,je continue à dire que tes seules neuronnes sont dans tes couilles
    kenjushi posted the 02/01/2026 at 08:58 PM
    Ma préférence pour Blue Mary restera Fatal Fury 3 et Real Bout (Special ou RB2).

    Par contre j'espère qu'on a pendu le responsable du massacre pour la version KOF: Maximum Impact, jamais ce design aurait dû être validé tellement il est laid
