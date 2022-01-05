Jeux

Apparence 1 – Fatal Fury 3 (1995) / The King of Fighters '97 (1997)







Apparence 2 – Real Bout Fatal Fury Special (1995)





Apparence 3 – KOF: Maximum Impact Regulation "A" (2008 )





Apparence 4 – Fatal Fury: City of the Wolves (2025)



La seconde héroïne de la série de jeu vidéo de combat Fatal Fury après Mai Shiranui : Blue Mary, de son vrai nom Mary Ryan. Elle apparait un épisode après la kunoichi, dans Fatal Fury 3 en 1995. Blue Mary est une détective de South Town, une femme avec le sens du devoir mais qui a tout de même le fétichisme du cassage d'articulations d'os, ce qui lui vaut le surnom de "The Joint Crusher". Elle noue une relation particulière avec le protagoniste de la série, Terry Bogard.Aujourd'hui on va voir ensemble les différentes apparences principales de Blue Mary à travers les jeux Fatal Fury et The King of Fighters. On est là pour parler, comme les précédents cas, des apparences visuelles du personnage à travers les années et les jeux.L'apparence classique de Blue Mary, mais peut être pas celle à laquelle vous pensez exactement là à ce moment. La constante dans toutes ses apparences est son pantalon avec le logo étoilé icone de la série Fatal Fury, qui restera inchangé hormis pour un cas spécifique que j'ai rajouté plus bas.Ici Blue Mary est vêtue d'un court débardeur rouge, doublé ou non d'une blouse (que porte notamment la couleur P2).Mais cette apparence évolue très rapidement pour celle que vous avez certainement en mémoire. Le ton top rouge de Blue Mary couvre désormais sa poitrine mais avec les épaules nues héritées de la seconde apparence qu'on verra juste après ci-dessous. Hormis quelques cas (dont KOF: Maximim Impact), c'est un style qu'elle gardera comme apparence principale jusqu'au dernier opus, The King of Fighters XV sorti en 2022.Seconde apparence principale de Blue Mary, inspirée de la couleur P2 sur Fatal Fury 3. Presque la même tenue, ici c'est un top de couleur blue toujours très court mais désormais de type bandeau c'est à dire sans bretelle, mettant en avant les épaules dénudés de la combattante. Et Blue Mary garde ici son blouson.A notez que la couleur P2 de cette apparence aura servi au personnage de "EX Blue Mary", l'alter ego de Blue Mary, mais également à Blue Mary elle-même dans le pachinko "Fatal Fury Special".On est presque sur un lost media là tellement je ne trouve pas l'artwork 3D d'origine (hors magazine)Si la P1 c'est l'apparence 2 a vu précédemment dans Fatal Fury 3, tout comme Mai Shiranui avec un tout nouveau design au cheveux court dans cet opus Blue Mary change radicalement de style pour la P2 dans KOF: Maximum Impact 2, la réédition "Regulation A" sortie qu'au Japon. Une apparence mi-vacancière avec casquette visière mi-cowgirl très suggestive, et une coupe de cheveux double-ébouriffé. Elle est également bronzée ici.Dernière apparence en date, celle pour le tout nouveau Fatal Fury: City of the Wolves, soit 26 ans après Mark of the Wolves où elle avait été absente (et je ne compte ainsi pas son apparence dans l'animation spéciale de 2006 pour les 15 ans de la série). Le suivi étant toujours en court, Blue Mary sera rajoutée au casting en mars prochain. Mais la combattante est bien apparue dans le jeu de base en tant que PNJ l'an dernier avec cette nouvelle apparence.Blue Mary retrouve un blouson vert qu'elle n'enlève pas à l'instar de Fatal Fury 3 et est plus détaillé avec notamment de la fourrure, mais elle a aussi désormais un nouveau top blanc. La coupe de cheveux sensiblement différente avec désormais des mèches brunes sur le sommet de sa tête.Certains crieront au nerf, d'autres diront qu'elle fait plus "mommy"...Alors que face à Chun-Li Cammy est restée un personnage de choix, vous me direz en commentaire mais face à d'autres combattantes des jeux Fatal Fury et en particulier The King of Fighter, je trouve que Blue Mary s'est faite assez éclipsée.On a déjà fait un versus Chun-Li VS Mai Shiranui l'an dernier, mais contre Blue Mary qui gagne entre les deux héroïnes de Fatal FuryEn bonus : les animations de Blue Mary.