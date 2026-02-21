description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Nis America
Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol.
Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et la fière Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes du Mana et par la menace d’une horde immortelle, les Griegr, bien décidés à ravager les eaux foisonnantes de Obelia Gulf. À bord du Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter les Griegr dans un périple mémorable !
Cette édition définitive est enrichis par de nouvelles mécaniques, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit.
Je la ferais quand j'aurais le temps.
J’étais dans le rayon avec le jeu dans les mains, j’ai fait une recherche Google pour savoir si le jeu etait traduit en anglais et l’IA (cette connasse) m’a dit que oui. Ça m’a surpris mais bêtement et par pur fanboyisme, j’ai pris le jeu
Après est ce que ça suffirait à couvrir les frais de la trad j’en sais absolument rien
Et ils n’ont pas les moyens nécessaires de mettre plusieurs langues à la sortie Jap.
Et évite les version Asia qui contiennent que des textes en Chinois et Coréen en plus.
Ils ont juste dit que le délai serait moins long qu’une année entière.
Ils ont tenu parole avec Ys X.
Je vais bien attendre que ça soit 10 balles histoire de pas leur donner de thunes
Surtout que en ce moment il y a de quoi faire sur février mars