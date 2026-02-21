profile
Ys X : Proud Nordics
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
[PC/PS5/NS2] Ys X : Proud Nordics / Lancement
Falcom




Editeur : Nis America
Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et la fière Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes du Mana et par la menace d’une horde immortelle, les Griegr, bien décidés à ravager les eaux foisonnantes de Obelia Gulf. À bord du Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter les Griegr dans un périple mémorable !

Cette édition définitive est enrichis par de nouvelles mécaniques, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit.



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 84%
https://www.youtube.com/watch?v=Zlid6mlpkcM
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    jowy14, icebergbrulant, adamjensen
    posted the 02/21/2026 at 08:05 PM by nicolasgourry
    comments (18)
    jowy14 posted the 02/21/2026 at 09:40 PM
    Version switch 2 française reçue aujourd’hui après avoir acheté la version japonaise cette été pour me rendre compte qu’elle n’était qu’en japonais…
    adamjensen posted the 02/21/2026 at 10:39 PM
    Enfin la version complète.
    Je la ferais quand j'aurais le temps.
    guiguif posted the 02/21/2026 at 10:57 PM
    jowy14 Pour le coup c'etait logique
    burningcrimson posted the 02/21/2026 at 11:17 PM
    jowy14 C est une GKC?
    nicolasgourry posted the 02/21/2026 at 11:56 PM
    burningcrimson Oui visiblement
    https://m.media-amazon.com/images/I/810E4Jk1SoL._AC_SL1500_.jpg
    burningcrimson posted the 02/22/2026 at 01:04 AM
    nicolasgourry ha oki merci
    kurohige posted the 02/22/2026 at 08:39 AM
    Je l'aurais dans quelques jours sur Switch 2
    rbz posted the 02/22/2026 at 09:58 AM
    jowy14 bah tu devrais le savoir, tous les jeux falcom au japon sont édité par falcom, donc aucun intérêt de mettre les autres doublages ou autres textes.
    jowy14 posted the 02/22/2026 at 10:08 AM
    guiguif rbz j’ai pas pu résister vu que j’étais à Tokyo lorsque le jeu est sorti …
    J’étais dans le rayon avec le jeu dans les mains, j’ai fait une recherche Google pour savoir si le jeu etait traduit en anglais et l’IA (cette connasse) m’a dit que oui. Ça m’a surpris mais bêtement et par pur fanboyisme, j’ai pris le jeu
    jowy14 posted the 02/22/2026 at 10:12 AM
    rbz après le aucun intérêt de discute je trouve. Si Falcom faisait l’effort de traduire eu même leurs jeux au minimum en anglais, ils en vendraient certainement bien plus avec l’import sans avoir à passer par des éditeurs qui prennent leur part du gâteau.
    Après est ce que ça suffirait à couvrir les frais de la trad j’en sais absolument rien
    hyoga57 posted the 02/22/2026 at 12:20 PM
    jowy14 Comme dit plus haut, aucun jeu Falcom Jap ne contient l’Anglais.

    Et ils n’ont pas les moyens nécessaires de mettre plusieurs langues à la sortie Jap.

    Et évite les version Asia qui contiennent que des textes en Chinois et Coréen en plus.
    jowy14 posted the 02/22/2026 at 01:28 PM
    hyoga57 je sais j’ai été faible de croire ce que j’ai lu parce que je voulais tellement y croire
    jowy14 posted the 02/22/2026 at 01:31 PM
    hyoga57 ils n’avaient pas dit il y a un certains temps déjà que pour leurs futurs jeux, ils commenceraient les traductions en même temps que le développement de leurs jeux ?
    hyoga57 posted the 02/22/2026 at 02:46 PM
    jowy14 Alors là j’en sais rien.

    Ils ont juste dit que le délai serait moins long qu’une année entière.

    Ils ont tenu parole avec Ys X.
    jowy14 posted the 02/22/2026 at 03:21 PM
    hyoga57 c’est peut être juste mes espoirs que mon esprit a tourné comme une annonce que j’avais lu
    saram posted the 02/25/2026 at 08:46 AM
    69€ en physique
    mattewlogan posted the 02/25/2026 at 09:56 AM
    150€ la version la plus complète mdr
    Je vais bien attendre que ça soit 10 balles histoire de pas leur donner de thunes
    Surtout que en ce moment il y a de quoi faire sur février mars
    icebergbrulant posted the 02/25/2026 at 10:25 AM
    On va attendre que le prix baisse un peu quand même
