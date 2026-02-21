profile
Ys X : Proud Nordics
name : Ys X : Proud Nordics
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
Rôle Playing Kyo
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 02/21/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 626
visites since opening : 2359999
subscribers : 51
bloggers : 8
[PC/PS5/NS2] Ys X : Proud Nordics / Lancement
Falcom




Editeur : Nis America
Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et la fière Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes du Mana et par la menace d’une horde immortelle, les Griegr, bien décidés à ravager les eaux foisonnantes de Obelia Gulf. À bord du Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter les Griegr dans un périple mémorable !

Cette édition définitive est enrichis par de nouvelles mécaniques, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit.



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 84%
https://www.youtube.com/watch?v=Zlid6mlpkcM
    jowy14
    posted the 02/21/2026 at 08:05 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    jowy14 posted the 02/21/2026 at 09:40 PM
    Version switch 2 française reçue aujourd’hui après avoir acheté la version japonaise cette été pour me rendre compte qu’elle n’était qu’en japonais…
