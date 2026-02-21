description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Nis America
Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol.
Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et la fière Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes du Mana et par la menace d’une horde immortelle, les Griegr, bien décidés à ravager les eaux foisonnantes de Obelia Gulf. À bord du Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter les Griegr dans un périple mémorable !
Cette édition définitive est enrichis par de nouvelles mécaniques, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit.