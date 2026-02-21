Editeur : Nis America

Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/PS5/NS2

Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol.

Cette édition définitive est enrichis par de nouvelles mécaniques, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et la fière Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes du Mana et par la menace d’une horde immortelle, les Griegr, bien décidés à ravager les eaux foisonnantes de Obelia Gulf. À bord du Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter les Griegr dans un périple mémorable !