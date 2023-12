Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 1 Décembre 2023

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

Suite à une malédiction, Psaro se voit incapable de verser le sang des monstres. Il décide alors de devenir meneur de monstres afin de rassembler une armée parée pour le combat.Cette chasse aux monstres puissants fera voyager Psaro à travers le cycle des saisons de Nadiria et ses environnements uniques, ses rivières de lave en fusion, ses ruines mystérieuses, ses tours de génoises impénétrables. Au cours de son périple, Psaro croisera la route de Rose, l’elfe au grand cœur, qui le rejoindra dans sa quête de monstres toujours plus redoutables.Pour Psaro, la clé du succès réside dans la synthèse : la capacité de combiner deux monstres pour en créer un plus puissant. Chaque nouvelle création rapprochera Psaro de son but ultime : devenir le Maître des monstres.