description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Un an après l'épisode consacré à Shin Godzilla, on s'attaque désormais à Godzilla Minus One. Opus spectaculaire, adoré par les fans et le grand public...mais que vaut réellement ce Minus One ? On essaie d'en parler en détails.