Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 03/20/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Ciné Skope] Godzilla Minus One : Blockbuster épique ou surcoté ?
Ciné Skope


Un an après l'épisode consacré à Shin Godzilla, on s'attaque désormais à Godzilla Minus One. Opus spectaculaire, adoré par les fans et le grand public...mais que vaut réellement ce Minus One ? On essaie d'en parler en détails.
https://www.youtube.com/watch?v=SsUQ1NE7j8E
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    posted the 03/20/2026 at 07:50 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    zboubi480 posted the 03/20/2026 at 08:22 PM
    Un grand film...
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