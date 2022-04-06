Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
all
[Press Start] Nintendo abuse… et ça devient n'importe quoi
Press Start


C'est sans doute la goutte d'eau de trop, mais le cas des 2 jeux Pokémon montre que Nintendo signe et persiste dans le grand n'importe quoi.
Qu'il s'agisse des services, des prix des jeux, des mises à jour gratuites / payantes... je ne comprends plus rien à la logique de Nintendo en ce moment.
https://www.youtube.com/watch?v=ejX6tfinai0
    burningcrimson
    posted the 02/23/2026 at 06:50 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    aeris246 posted the 02/23/2026 at 06:51 PM
    Faut pas mélanger Nintendo et la Pokemon Company, ce sont deux entités différentes et on sait pas toujours qui décide de quoi
    badeuh posted the 02/23/2026 at 06:58 PM
    Normal que Pokémon ne soit pas dans le NSO, les fonctionnalités casseraient le jeu enfin plus exactement la chasse. Après 20€ pour qqun voulant l'acheter de manière légale, c'est intéressant quoi qu'en pensent ceux qui ne l'acheteront jamais.
    fiveagainstone posted the 02/23/2026 at 07:04 PM
    Globalement je suis d'accord avec l'abus sur les prix, les maj ou l'on comprend rien et ainsi de suite.

    Mais on a compris le message, il y a 12000 vidéos de la sorte.
    cyr posted the 02/23/2026 at 07:06 PM
    Après, suffit de pas acheter. Le petit artisan est sensible au vente. Pour le toucher, faut que sa bide.
    burningcrimson posted the 02/23/2026 at 07:07 PM
    badeuh Interessant un jeu GBA vieux de 20 ans à 20 euros sans format physique et amélioration du confort de jeu ? Même dans la légalité ça vaut pas plus de 10 euros. Vous me faîtes de la peine les fanboys. En tout cas ne vous étonnez pas si les prochaines consoles de Nintendo flopent. Les joeurs ont une mémoire et là Nintendo détruit tout ce qu'il a construit au fil des années, comme UbiSoft Fiveagainstone Bizarre on t'entends pas quand il s agit des autres constructeurs
    ghouledheleter posted the 02/23/2026 at 07:10 PM
    cyr arrete avec ton petit artisan c'est n'importe quoi lol
    fiveagainstone posted the 02/23/2026 at 07:22 PM
    burningcrimson Hein de quoi tu parles ? En bien, en mal ?
    wickette posted the 02/23/2026 at 07:22 PM
    Le patch Xenoblade X c'est n'importe quoi, c'est une chose un portage pokémon GBA trop cher...mais un patch payant foireux c'est une autre chose.

    Xenoblade ça a toujours bien tourné sur switch 1 et montré les talents de Monolith, ils ont sous traité ou bien ils ont mis 1 stagiaire sur le patch.

    J'espère qu'ils vont patcher...le patch.
    badeuh posted the 02/23/2026 at 07:22 PM
    burningcrimson C'est ta vision des choses mais dans les faits que ça soit pour un livre, un film, une musique de 20, 30, 50ans ou plus conserve une valeur en physique ou dématérisalisé. La réalité est que si les personnes souhaitent faire le jeu sans payer les options ne manquent pas, s'ils veulent acheter du physique en original (de 70 à 200€) ou en sale copie (20 à 50€) et en démat il y aura une option à 20€.
    Tu peux être scandalisé, comme tu le seras du prix du stationnement à Disney ou de prix de ton big mac sur l'autoroute cependant bonne nouvelle : Tu es libre de passer ton tour et de garder ta sagesse pour toi.
    xynot posted the 02/23/2026 at 07:40 PM
    pourtant Pokémon Stadium et Colosseum sont teasé pour le NSO
