description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
C'est sans doute la goutte d'eau de trop, mais le cas des 2 jeux Pokémon montre que Nintendo signe et persiste dans le grand n'importe quoi.
Qu'il s'agisse des services, des prix des jeux, des mises à jour gratuites / payantes... je ne comprends plus rien à la logique de Nintendo en ce moment.
Mais on a compris le message, il y a 12000 vidéos de la sorte.
Xenoblade ça a toujours bien tourné sur switch 1 et montré les talents de Monolith, ils ont sous traité ou bien ils ont mis 1 stagiaire sur le patch.
J'espère qu'ils vont patcher...le patch.
Tu peux être scandalisé, comme tu le seras du prix du stationnement à Disney ou de prix de ton big mac sur l'autoroute cependant bonne nouvelle : Tu es libre de passer ton tour et de garder ta sagesse pour toi.