Actualité générale
Take Two a publié ses résultats trimestriels, et sans surprise, l’éditeur affiche une santé insolente en attendant la venue de son futur rouleau compresseur que sera Grand Theft Auto VI, fraîchement reporté à novembre 2026
.
Le chiffre d’affaires net atteint 1,96 milliard de dollars sur le deuxième trimestre de l’année fiscale 2026, bien au-dessus des prévisions (entre 1,7 et 1,75 milliard)
. Les dépenses récurrentes des joueurs (les microtransactions) ont bondi de 20% sur un an
.
Dans le détail, la croissance a été tirée par NBA 2K (+45%), Mafia The Old Country et plusieurs titres mobiles
, compensant un léger fléchissement de GTA Online après plus de dix ans de service
.
Coté plateformes, le mobile représente désormais 51% du chiffre d’affaires global de l’éditeur, devant les consoles (38%) et le PC (11%)
. Une répartition qui illustre la dépendance croissante de Take Two à son segment mobile (fruit du rachat de Zynga, rappelons le) mais aussi la stabilité du public console, solidement arrimé aux licences GTA et NBA 2K
.
Grand Theft Auto V dépasse désormais les 220 millions d’exemplaires, et la franchise GTA cumule près de 460 millions de ventes à ce jour
. GTA VI est attendu pour le 19 novembre 2026
, après un premier trailer record (93 millions de vues en 24h
) et un second encore plus massif (475 millions de vues toutes plateformes confondues
).
En parallèle, Red Dead Redemption 2 continue son incroyable longévité avec 79 millions d’unités écoulées
, confirmant que l’Ouest sauvage reste une mine d’or pour Rockstar. La version PC du premier épisode, sortie en octobre 2024, prolonge d’ailleurs la vie commerciale de la série, qui totalise désormais plus de 106 millions de ventes cumulées
.
Take Two table sur des net bookings compris entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars pour l’exercice 2026
, porté par le lancement progressif de ses grosses licences et l’attente phénoménale autour de GTA VI
.
Entre un secteur mobile florissant, un catalogue Rockstar éternel et des résultats au dessus des attentes, l’éditeur s’avance vers 2026 comme un rouleau compresseur… prêt à faire exploser tous les compteurs à la sortie de son mastodonte
.
tags :
posted the 11/06/2025 at 10:25 PM by liquidus