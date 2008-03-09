Actualité générale

. Les dépenses récurrentes des joueurs (les microtransactions) ont bondi deDans le détail,, compensantCoté plateformes,. Une répartition qui illustre, après un premier trailer record) et un second encore plus massif ().En parallèle,, confirmant que l’Ouest sauvage reste une mine d’or pour Rockstar., porté par le lancement progressif de ses grosses licences et