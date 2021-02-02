Gameblog 9/10

IGNFrance 9/10

GameWave 9/10

Gamergen 18/20

JV 17/20

ActuGaming 8/10

Jdg 8/10

Millenium 80%

Gamekult 7/10

Si Ghost of Yotei ne révolutionne pas foncièrement la formule déjà éprouvée de Ghost of Tsushima, il vient définitivement la parfaire dans tous ses aspects. La soif de vengeance d’Atsu, de prime abord assez convenue, va nous emmener dans un magnifique voyage à travers la région d’Ezo, ainsi qu’une émouvante quête de rédemption pour notre héroïne. Tant dans l’exploration agréablement immersive du monde ouvert que dans une histoire mise en scène avec maestria ou un gameplay action-infiltration bien ficelé et diversifié, on a droit ici à une aventure très généreuse qui se renouvelle constamment pour nous tenir en haleine de bout en bout. La PS5 tient là une nouvelle exclusivité majeure, qui vient clairement faire de l’ombre à Assassin’s Creed Shadows, à son illustre aîné, et même à d’autres jeux du même genre. Sucker Punch nous régale donc encore d’une belle épopée au Japon féodal, qui n’a pas à rougir du grand cinéma nippon dont il s’inspire, et digne du plus poétique des haïku avec en fond un air apaisant de shamisen.Peut-on vraiment se plaindre qu’un jeu soit itératif, quand il répète et sublime l’excellence de l’original? C’est un véritable plaisir de retrouver le Japon de Sucker Punch. Ghost of Yōtei est une expérience mémorable et le voyage d’Atsu, sur un fond de vengeance plutôt classique, parvient à surprendre à chaque étape. Une épopée violente, viscérale, qui ne pourra pas laisser indifférent. Une des plus belles expériences de la PlayStation 5, un immanquable pour les fans, mais les autres pourront se heurter à un excès de déjà vu.Avec Ghost of Yotei, Sucker Punch prenait un risque en proposant un tout nouveau personnage jouable, étant donné que Jin Sakai, soit celui de Ghost of Tsushima, est très apprécié par la communauté. Force est de constater que le studio a réussi son pari : Atsu est une protagoniste avec une belle profondeur, en raison de son histoire tragique, qui se dévoile via des flashbacks jouables.Reprenant les bases du gameplay de son aîné, Ghost of Yotei parvient à distiller de la nouveauté ci et là, notamment au niveau des combats et de l'exploration, tout en proposant un monde ouvert riche. Ce nouvel opus met, d'ailleurs, grandement l'accent sur la liberté, afin que les joueurs profitent de leur périple aux côtés d'Atsu comme ils l'entendent. Et ça fait du bien.Sucker Punch profite également grandement des fonctionnalités offertes par la PS5 et sa manette, en proposant des temps de chargement ultra rapides, une très bonne fluidité, une excellente stabilité mais aussi des visuels sublimes et des actions à réaliser avec la DualSense.Au fond, ce jeu n’est pas un simple divertissement, mais un rendez-vous. Un rendez-vous avec le Japon féodal revisité avec passion, un rendez-vous avec nos émotions les plus profondes, un rendez-vous avec un futur classique instantané. Ghost of Yōtei nous laisse cette impression rare d’avoir joué à quelque chose de grand, de nécessaire, d’indispensable. Une production qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui grave son nom dans nos mémoires, comme une cicatrice belle et indélébile.Si Ghost of Yotei n’est pas le grand jeu qu’il laisse paraître pendant ses premières heures, c’est un excellent jeu d’action-aventure qui marque une belle évolution par rapport à Ghost of Tsushima. Ici, le studio Sucker Punch fait un beau - voire un très beau - pas en avant en matière de monde ouvert, notamment grâce à une zone de jeu centrale qui offre des panoramas somptueux et une distance d’affichage impressionnante, et une générosité de chaque instant en matière d’activités secondaires. Même après 50h, on s’est toujours fait surprendre par des rencontres et des événements inattendus, donnant le sentiment d’évoluer dans un monde organique, vivant. Une valeur sûre sur PS5.On s’y attendait, Ghost of Yōtei marche dans les pas de Ghost of Tsushima en suivant le cap d’une recette efficace. Et est-ce nécessairement un mal ? Lorsque l’on repart sur un récit de vengeance prenant, une immersion exceptionnelle et un gameplay combat grisant tout en améliorant un peu la soupe malgré les grumeaux persistants, on ressort satisfait de ces dizaines d’heures passées dans Ezo. Cela étant dit, une chose est certaine, celles et ceux qui n’en peuvent plus des mondes ouverts grand public et leur structure redondante ne verront probablement pas en ce jeu une exception, et ce malgré les quelques efforts abattus pour tenter d’éviter les écueils de la formule. Sans faire beaucoup mieux, Ghost of Yōtei remplit son contrat de suite fidèle et bonifiée, et si l’on en partage les termes, le plaisir est garanti.Ghost of Yotei est-il à la hauteur des attentes ? Cela dépend au fond de ces dernières. Si vous vous attendiez à une suite reprenant les bases de son prédécesseur avec des pointes d'amélioration, alors le jeu répond à cette exigence qualitative sans fausse note ou presque. Dès lors, on peut se dire que l'excellence de Ghost of Yotei est directement le fruit de l'excellence de Tsushima avec souvent les mêmes qualités, parfois les mêmes défauts. Un titre qui a visé l'amélioration davantage que la révolution.Ghost of Yotei est superbe, avec belles musiques et une réalisation de grande qualité à bien des niveaux. Mais on ne peut pas en dire autant de son contenu. L'histoire est maladroite alors que le monde ouvert propose toujours la même routine dénuée d'originalité et il n'est sauvé que par la beauté des paysages. Le gameplay est efficace et l'introduction de différentes armes ajoute une touche de variété et de stratégie aux combats, même si ce n'est pas sans quelques lourdeurs. Les joueurs ayant réussi à échapper au genre jusque-là devraient l'apprécier davantage.Ghost of Yotei a clairement peaufiné sa formule sur pas mal de points, l'exploration et la construction de son monde ouvert en tête, pour un plaisir d’exploration bien supérieur au précédent opus. L’infiltration s’affine et le combat a droit à des petites modifications, mais le jeu néglige aussi d’autres aspects sur lesquels il aurait fallu se pencher. C’est toujours un jeu visuellement sublime à parcourir, mais l’intrigue peine à se démarquer et à nous offrir quelque chose d’aussi fort scénaristiquement que Ghost of Tsushima.