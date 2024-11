Tests

Je n’irais pas jusqu’à dire que les jeux LEGO sont ma grande passion mais je ne peux en revanche que reconnaître à quel pointest parvenu à donner ses lettres de noblesses à cette franchise de jouets en la fusionnant justement avec un paquet d’autres licences. A l’annonce d’un, c’était un peu le « pourquoi pas » car effectivement, le style est adaptable à un peu tout et n’importe quoi, juste qu’il faut reconnaître que Sony semble un peu trop tirer sur la corde sur les aventures d’Aloy quand on ressort à peine d’un remaster PS5. Malheureusement, ce qui devait être un « bon pti jeu » de fin d’année va vite s’effondrer pour laisser apparaître ce qu’est réellement cette adaptation : un simple produit marketing sans la moindre forme de génie destiné à faire la promotion d’une saga qui n’en a même pas besoin.Je vous parlais à l’instant même de. Beaucoup d’entre vous ont, j’imagine, déjà touché à un de leurs jeux et dans le pire des cas, résumons la formule très simplement : un Hub (parfois en monde ouvert, parfois non) et de multiples niveaux linéaires à parcourir où se mélange des séances de combat il faut le reconnaître très très basiques, et de l’autre des puzzles/énigmes à gogo où l’on détruit et reconstruit. Car c’est un jeu LEGO après tout. Et ce qu’il faut très vite prendre en compte, c’est que même si le jeu y ressemble de loin jusqu’au HUD et l’humour pourri (sérieusement, y a une blague sur 10 qui fait mouche),n’est PAS un jeu. C’est le studio Gobo qui se charge du projet, une boîte jusque-là spécialisée dans le co-développement et si rien n’empêchait l’équipe de reprendre les fondamentaux de TT, le choix fut fait de faire autre chose. Mais en fait surtout « pas grand-chose ».On débute donc le jeu non sans passer par l’habituel choix entre Performance et Qualité, où là déjà on souffle fort face au manque d’optimisation car j’attends qu’un seul mec vienne s’asseoir à ma table pour me dire qu’une console comme la PlayStation 5 (même pas Pro) est incapable de faire tourner ce truc en 4K(qu’importe pas natif)/60FPS. Et pourtant non, même dans une expérience proche du couloir pourtant découpé par des temps de chargement, on arrive à nous refourguer du 30FPS en Qualité. Je vous conseillerais évidemment le 60 car on ne perd pas grand-chose en résolution, ou en tout cas sur Pro, surtout qu’il faut être honnête en disant que le jeu n’est jamais une perle graphique comme technique, et que contrairement à(et ses phases avec de multiples éléments indépendants à l’écran), il n’y a absolument rien qui vous dira que vous êtes sur la génération actuelle. Rien.Donc bref, on va revivre l’aventure dede manière néanmoins très très résumée (environ 6h de jeu pour les crédits de fin) avec une structure très simple faite évidemment d’un Hub sous forme de village central ou au fur et à mesure de l’aventure, vous débloquerez quelques éléments d’importance (boutique de skins, tableaux de défis annexes, compétences bonus à débloquer…) tandis que le reste sera juste là pour faire joli avec en gros des éléments de décoration. Ah d’ailleurs, quand je vous disais plus haut « produit marketing », ça va dans les deux sens car sachez que de nombreux éléments de décoration et skins viennent de LEGO City, LEGO Ninjago et un truc tout coloré probablement populaire chez certains. Et… qu’est-ce que ça fout là au juste ? Je ne sais pas mais quitte à faire du HS, pourquoi ne pas avoir tout simplement proposé des skins… en rapport avec les licences PlayStation ? Et pas qu’en bonus de précommande hein.Bon bref, une fois que vous aurez fini de rajouter des lampadaires et des commissariats dans votre village, place aux missions. A chaque zone, une demi-douzaine de missions principales dont un boss (et un boss secondaire si vous souhaitez booster sur la faible durée de vie) où vous allez enchaîner des couloirs et des arènes en choppant juste quelques coffres de boulons sur le chemin (avec ça que vous achèterez skins et compétences). Les combats sont la seule évolution notable par rapport aux produits TT qui n’étaient que du bourrinage avec quelques QTE. Cette fois, que vous choisissiez Aloy ou un des autres personnages (bon y en a que 4…), on est davantage dans le besoin de taper sur les points faibles et utiliser les éléments du décors, surtout que les ennemis font vraiment mal et que contrairement aux autres jeux LEGO, quand on meurt, c’est retour au checkpoint et pas un simple respawn magique. Reste que c’est parfois un gros bordel à l’écran et qu’on est loin de retrouver l’essence de la franchise : peu de pièges, pas de piratage, infiltration inutile, et des armes secondaires qui ne sont que des objets aux munitions très limitées… C’est mieux qu’avant, mais ce n’est pas le grand fun quoi.Reste « l’autre » partie des jeux LEGO, donc les énigmes/puzzles, et donc tout ce qui a trait aux « LEGO ». Et là, attention c’est très rigolo : y a rien. Ce n’est pas moins bien qu’avant, c’est juste qu’il n’y a RIEN sur le sujet. Jamais d’énigmes, jamais de puzzle, jamais de vraies constructions (en dehors de la déco) et de fait jamais de notion de vraie coopération.est juste un enchaînement de couloirs et d’arènes d’un bout à l’autre du jeu, sans jamais chercher à apporter la moindre notion de renouvellement hormis lors des phases de boss, et donc une expérience incroyablement répétitive qui a abattu toutes ses principales cartes en moins d’une heure. Il faut vraiment être un ultra fan de la licence pour s’y amuser jusqu’au bout, et pas d’excuse pour les plus jeunes : ça fait plus de 20 ans que TT offre bien mieux en la matière.