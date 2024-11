Éditeur : Tender Claws

Développeur : Tender Claws

Genre : Action

Prévu sur SteamVR/PSVR2

Date de sortie : 5 Décembre 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol.

Découvrez le monde sous le point de vue inédit de Vecna, tandis qu’il explore des réalités inconnues, forme l’esprit de ruche et met en place son plan pour se venger de Onze et d’Hawkins. Vecna, tandis qu’il explore des réalités inconnues, forme l’esprit de ruche et met en place son plan pour se venger de Onze et d’Hawkins.Envahissez les rêves et les souvenirs de personnages appréciés des fans, et faites appel à des pouvoirs télékinétiques pour posséder des esprits et affronter des créatures. Suivez la transformation d’Henry Creel en Vecna ainsi que son influence sur les événements des saisons précédentes.