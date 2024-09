Tests

On ne va pas tourner autour du pot, surtout que vous avez déjà été voir la note finale, et si une bonne partie de l’audience a déjà fermé la page en insultant ma génitrice, les autres veulent peut-être savoir et avec précisions comment nous en sommes arrivés là. Car, oude son nom en VO, on l’avait à l’œil depuis le reveal en juin 2022, et on avait la plus grande hâte de se plonger dans cette nouvelle trouvaille de, nous emmenant dans un monde expressément enfantin où l’on incarnera tout simplement le héros d’un conte classique, celui qui par sa bravoure et son courage va sauver le royaume d’un vilain sorcier. Sauf qu’ici, le sorcier en question va comprendre qu’il n’est que le personnage d’un bouquin posé sur la table de son auteur, et va exploiter les tréfonds de son pouvoir pour manipuler le récit et changer un destin qu’il vous faudra remettre en place, quitte à vous-même « sortir » parfois du livre pour arpenter le monde extérieur.L’autre point qui a directement attiré il y a plus de deux ans, c’est la superbe patte esthétique que l’on retrouve évidemment dans le produit final.est certes assez basique en 3D, sans être dénué de charme, mais en 2D, c’est proprement magnifique à sa façon. C’est épuré, mais c’est beau, c’est très bien animé et l’on a vraiment l’impression de voir de simples petits dessins prendre vie avec tout un tas de touches d’humour et de clins d’œil, avec mention pour le Gandalf fan de hard rock. Franchement, même si le jeu avait été totalement dans cette perspective, on aurait tout autant applaudit et l’on espère déjà un nouveau jeu avec cette touche graphique, ce qui pourrait bien se faire vu le teasing à la fin. Après pour ce qui est de la narration, il faut faire avec la naïveté de l’univers et un doublage là encore dans le ton, donc pas celui de tout le monde : la seule voix, c’est celle du narrateur, comme un papa qui raconte l’histoire à son rejeton. C’est mignon quoi.Bref, parlons du jeu, qui derrière ses allures très « Zelda » est en fait plus exactement un jeu d’action/énigmes ultra linéaire, mais cela n’a rien d’illogique vu le contexte : l’histoire se déroule page par page. Hors narration, certaines pages sont essentiellement faites de combats, d’autres d’énigmes, d’autres un peu des deux. C’est simple mais la variété est au rendez-vous, déjà parce qu’on sort parfois du bouquin pour arpenter une poignée de niveau à l’extérieur (toujours le bureau, mais avec des structures différentes, vous verrez), également parce que les énigmes jouent toujours sur le thème avec des mots à modifier pour changer la structure ou d’autres trucs que l’on évitera de spoiler pour ne pas gâcher la surprise. Enfin, il y a également les sortes de mini-jeux, que ce soit le shoot, l’espèce de Punch-Out, un combat de J-RPG, un jeu rythmique, etc. Tout était fait pour une nouvelle expérience purement feel good après, mais l’un des gros problèmes du, c’est qu’il est en fait « trop » feel good. Trop basique, pour bien appuyer les termes qui attristent.Alors que le jeu soit majoritairement facile n’est pas forcément un problème, même s’il n’y a rien en annexe pour offrir des défis plus relevés, et que la durée de vie tourne autour des 7-8h sans aucune forme de replay-value. Non, ce qui fâche le plus, c’est que le jeu touche à autant de genre sans à aucun moment percer dans un seul. On n’a rien encore une fois contre la simplicité tant que le fun est présent mais ici, absolument tout est réduit à son expression la plus standard, à la limite même du brouillon, comme quand on a un concept sur le papier avant de commencer à le peaufiner. Pour l’action ça passe encore, mais chacun des mini-jeux est expédié sans jamais avoir cette petite flamme du, quand on ne tombe pas dans le très moyen (la session d’infiltration en case par case dans le Chapitre 9). Quant aux énigmes, si certaines sont bien trouvées, bien trop reposent sur un même concept (les fameux mots à remplacer) avec une vraie lourdeur dans les allers-retours alors qu’il y avait d’autres façons de faire, du genre stocker les mots dans un inventaire plutôt que de les porter un par un. Ce n’est pas non plus le plein ennui, mais quelques bâillements sont à prévoir.