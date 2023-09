Dans une Corée alternative, vous jouez le rôle d'un assassin mortel travaillant pour le clamp Horangi des Clans du Tigre.Ordonné de voler un mystérieux colis à un clamp rival, vous êtes choqué de découvrir que l'objet du braquage est un petit tigre.Considérée comme éteinte depuis cent ans, la créature mythique est maintenant désirée par tous les gangs de Sewoon et ils ne reculeront devant rien pour vous la prendre.

posted the 09/28/2023 at 04:45 PM by nicolasgourry