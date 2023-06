Bienvenue dans ce 15ème épisode de Flopbuster ! Aujourd'hui on parle du flop SUCKER PUNCH de Zack Snyder. Le début de la fin pour ce cinéaste qui divise ou un coup d'éclat incompris ? On tente de répondre à la question...et de trouver un juste milieu.

Who likes this ?

posted the 06/04/2023 at 01:35 PM by nicolasgourry