Éditeur : Microids / Forever Entertainment / Square-enix

Développeur : MegaPixel Studio

Genre : RPG/Stratégie

Disponible sur Switch

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Japonais / Chinois.



Date : 20 Avril 2023 Europe

Twitter

En 2090, les peuples du monde entier se battent en utilisant des machines de guerre appelées Wanzers pour régler leurs conflits. L’Île de Huffman, le seul endroit où l’Oceania Cooperative Union (O.C.U.) et l’Unified Continental States (U.C.S.) partagent une frontière commune, est un foyer de conflits.Un peloton de reconnaissance de l’O.C.U. dirigé par le capitaine Royd Clive est chargé d'aller enquêter dans une usine de munitions de l’U.C.S. Des Wanzers de l’U.C.S leur tendent une embuscade, ce qui déclenche toute une série d'événements et fait replonger l’île entière dans la guerre. La fiancée de Royd, le Lieutenant Karen Meure, est portée disparue au combat.Lorsque Royd est renvoyé à la vie civile, il se met à enquêter sur la disparition de Karen. Sa quête va le mener au cœur de la conspiration qui se cache derrière l’incident et au plus proche des différents pouvoirs qui l’ont organisé.