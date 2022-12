Option « Vitesse de combat »Comparaison des statistiques avant combatRecherche d’itinéraire alternatif par l’IA lorsque la cellule cible est occupée par un allié (uniquement en mode moderne)Navigation DPAD dans la carte du scénario case par caseAttaque directe sur les ennemis en sélectionnant le carré rouge sur la carte du scénarioPanneau de sauvegarde une fois la campagne terminée (pas de suppression de sauvegarde automatique)Animation de mort sur l’arène lorsque BODY est détruitUn « merci » sonore après un achat dans un magasin.Animation du minigun lors du tirLes caractères katakana et hiragana sont désormais disponibles lors de la saisie du nomTransition plus fluide de la carte au combat.Amélioration de l’animation de saut de WanzerCHAFF frappe constamment et le défenseur n’exécute pas d’animation de garde.Meilleure boucle musicalLa musique est mise en pause avant le combat et reprise après le combatLorsque vous attaquez des machines « uniquement corporelles », les compétences DUEL et GUIDE n’apparaissent pasModification du « menu de commande ouvert » du bouton Y au bouton B.Amélioration des sons ambiants de l’atelierLe joueur revient maintenant à la sélection de l’ennemi après un combat dans l’arèneAjustements de localisationPosition incorrecte des textes MISS et GUARD sur l’arène lors d’une attaque de loinBug avec la valeur GUARD lorsqu’il est équipé d’un lance-missilesBug du scénario USN 10 (impossible de terminer la mission si tous les ennemis sont tués avant le troisième tour)Bug de tri dans l’atelier (mauvais article acheté après tri)Les ennemis n’essaient plus d’attaquer avec des armes détruitesLes ennemis attaqueront désormais avec un seul bras détruitLes compétences DOUBLE et SWITCH bloquent parfois le jeuBug de configuration de la boutique (une arme à poignée n’a pas été ajoutée à la réserve après l’achat d’un bras avec une arme interne)Bug lorsque des roquettes ou des balles traversent le solLors de l’utilisation d’un objet ACID, l’arme d’épaule et le bouclier n’étaient pas affectésBug avec un type d’arme d’épaule incorrect dans la configuration après le montage du bouclierAutres bugs mineurs