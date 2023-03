Éditeur : Square-enix

Développeur : Square Enix / Lancarse Ltd

Genre : RTTB (Real Time Tactical Battle)

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Français / Allemand / Chinois.



Trailer de la mise à jour

Mise à jour Gratuite

Date : 6 Mars 2023

-Une histoire originale avec Walterkin comme personnage principal

-Un grimoire comme nouvelle arme

-Nouvelles compétences

-Ajout du mode "Très difficile"

-Nouveau mode de difficulté : Cette nouvelle difficulté prendra place après avoir fini le jeu, dans le New Game+

Twitter

L'ère mythologique cède la place à une ère de grand chaos...Le monde des hommes est embourbé dans une guerre qui n'en finit pas.Un groupe de mercenaires d'élite se faisant appeler « Renards bleus » s'élève au milieu des flammes et du chaos. On chantera leurs destins et leurs courageux exploits pour les siècles à venir.Mais au bout du compte, le nom des Renards bleus sera-t-il associé à l'espoir, ou à la plus sombre des tragédies ?-Scénario de Yuu Ohshima (Fire Emblem Awakening)-Musique de Ramin Djawadi (Game of Thrones) et Brandon Campbell.-Concept art de Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII et XIII)