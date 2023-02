Éditeur : Square-enix

Développeur : ACQUIRE

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Votre histoire se déroule à Solistia, un continent composé d’une partie occidentale et d’une partie orientale, séparées par un océan.Vous vivrez une aventure dans une époque de grands navires sillonnant les routes maritimes du monde, et d’industrie en plein essor grâce à l’apparition de nouvelles technologies à base de vapeur.Découvrez un monde où certains se réjouissent de la modernisation industrielle et de la culture florissante, tandis que d’autres pleurent et souffrent sous le poids des guerres, des maladies et de la pauvreté.C’est dans ces circonstances que vous pourrez voyager librement en incarnant l’un des huit personnages principaux aux origines, motivations et talents divers.Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend...