Oui, je n’ai jamais voué un culte particulier à Harry Potter et tout ce qui englobe l’univers, reconnaissant néanmoins les qualités et le génie de J.K. Rowling pour déverser des tonnes de petites idées admirables et un scénario suffisamment haletant pour le plus grand nombre. Personnellement, pour m’être fait l’intégral il n’y a pas si longtemps, j’en retiendrais tout de même un paquet de séquences malaisantes dans les premiers films et un léger sentiment de « tout ça pour ça » dans cette lutte entre un myope et un dark Krilin pas bien charismatique. Oui j’ose le dire. Autant dire à partir de là que l’annonce deet la longue campagne marketing ont de mon coté davantage suscité la curiosité que l’attente, car on parle quand même d’(à ne pas confondre avec). T’as beau me vendre du rêve, un détour sur le CV me montre surtoutet le fait que ton studio m’a livré sur les 10 derniers années trois jeux estampilléset une adaptation de. Excuse de la méfiance…Un délit de sale gueule qui mène aujourd’hui au mea culpa de circonstance :est le meilleur jeu (« récent ») qui j’ai fait depuis un moment, indéniablement l’un des jeux de l’année, et du coup la grosse surprise de 2023 (oui, il y en aura d’autres, en tout cas je l’espère). Il a pourtant ses défauts, que l’on peut rapidement évoquer comme le fait qu’il y avait un peu mieux à faire sur le plan graphique (ça reste du bon level), qu’il manque encore un peu d’optimisation sur les temps de chargement avec des portes qui se bloquent façonparce qu’on court trop vite à travers les couloirs de Poudlard, ou encore pour les mêmes raisons un certain manque de vie parce que le jeu est gourmand et qu’il arrive que l’on déboule dans des endroits quasiment vides de compatriotes avant d’en découvrir un certain monde en se retournant, un peu comme à l’époque des vieuxd pour ceux qui s’en souviennent. Et puis il y a une quête exclusive et très intéressante à ceux qui opteront pour la maison Poufsouffle et ça, ça mériterait une vraie polémique. Quand même.Mais le reste c’est divin, faut savoir dire les choses. Je ne vais pas répéter que je suis loin d’être un immense fan de la série mais pour ceux qui le sont, c’est juste du caviar et sans conteste la meilleure adaptation que seules les utopistes auraient pu souhaiter. Rien qu’en terme de narration, avec un très bon doublage FR d’ailleurs, on retrouve à la perfection le style attendu, les différents traits d’humour et les personnages suffisamment différents, particulièrement les quelques profs. Si le scénario et la progression ne changent pas vraiment selon votre choix de maison, les plus férus auront un intérêt à tenter avec le temps d’autres approches pour mieux découvrir l’intégralité du casting. On peut également reconnaître que la mise en scène aurait pu être mieux travaillée par moment, l’habituel problème des jeux qui nous laisse la possibilité de créer son avatar, mais on est loin des persos statiques de productions dont on ne citera pas le nom.Non content d’avoir fait preuve d’une formidable attention envers l’essence même de la licence,m’a également des plus surpris devant tout ce qui tient au « jeu ».a non seulement le don de happer devant sa progression souple et jamais prise de tête, au point peut-être de pousser ceux qui veulent vraiment en profiter à sélectionner directement le mode Difficile, mais il sait surtout renouveler son intérêt en distillant tranquillement et avec le temps ses arguments. Au départ, en tout cas passé l’introduction, c’est d’abord l’émerveillement devant un Poudlard intégralement modélisé avec toute l’attention possible (un vrai rêve de fans), puis on se prend à fouiner pour chercher partout des pages annexes, on fait nos premiers cours, on débloque de l’équipement (bonne idée de pouvoir afficher le skin que l’on veut indépendamment des stats de chaque pièce) et il y a ce système de combat inattendu en terme d’intérêt.Alors pas inattendu dans la forme car on savait bien qu’on n’allait pas assister à un échange de phalanges ou de kameha mais merde, c’est vachement nerveux pour des tirs de baguettes, et puis on a tout : des roulades, des effets de contre, des spéciales, des combos aériens… Un système de lock néanmoins perfectible au point que certains trouveront meilleur goût à la configuration secondaire, celle de pouvoir viser en fonction de l’orientation du stick, la seule qui permettra de tirer sur des opposants hors du cadre. Car même grand public, ici, les adversaires n’attendront pas leur tour ou d’être visible pour vous bourriner. Et bien entendu, les combats ne vont que s’améliorer au fil des heures car c’est au moment où l’on ne s’y attend pas que le titre nous livre de nouvelles options de raccourci et la possibilité d’améliorer la puissance de nos sorts… jusqu’à arriver aux magies interdites (pas forcément cohérent mais ça reste avant tout un jeu hein).Cette impression de renouvellement est constante, et il n’est pas si commun même aujourd’hui que des titres de type action-aventure parvienne à relancer l’intérêt après une dizaine d’heures ou plus (temps aléatoire en fonction de votre envie de fouiller). Quand d’autres jouent le buffet en lâchant tout d’entrée ou presque,nous faire vivre un long repas où les très bons plats s’enchaînent, et c’est ce qui fait qu’on ne parvient pas à lâcher cette foutue manette. On pourrait parler des phases de vol en balai ou en montures, des mini-jeux pour la plupart réussis (juste dommage pour l’absence de Quidditch), de la Salle sur Demande qui va encore rendre fous les fans, avec délireen prime, mais ce qui surprendra le plus ceux qui ont suivi l’actualité d’un seul œil, c’est le monde ouvert.Poudlard est déjà immense et blindé de secrets dont beaucoup inaccessibles au départ faute d’avoir les bonnes magies en stock, et très franchement, si une adaptation bien calibrée n’avait proposée que la fameuse école, je suis persuadé que bien des fans auraient trouvé l’expérience tout à fait convenable. Alors forcément, quand on nous ajoute Pré-au-Lard, c’est déjà du bonheur mais quand on s’aperçoit que tous les alentours sont à visiter librement, que la map, sans être titanesque car ce n’était pas l’intention, est bien plus imposante que tout ce à quoi on s’attendait, on est un peu sur le cul et on ne peut s’empêcher de constamment couper à travers champs (= aller dans toutes les directions sauf celle de l’objectif principal) pour traverser les bois, trouver des grottes et tout un tas de recoins secrets prétextes à la découverte de nouvelles énigmes (petite odeur dedans certains cas, comme dans les défis de Merlin) et de combats avec cette bonne idée de nous affubler quasiment à chaque fois d’objectifs annexes en pleine joute pour au fil du temps débloquer de nouveaux skins ou bonus.J’en attendais rien ou plutôt pas plus qu’un jeu sympa maisest un total émerveillement et oui, le titre aurait pu être plus méticuleux sur certains points comme une IA moins abrutie dans les phases d’infiltration, des quêtes annexes plus travaillées ou même davantage de conséquences dans nos choix. Oui, on sait aussi que les plus gros fans n’auraient pas refusé une dimension un peu plus RP (dormir, pouvoir déjeuner et discuter dans la grande salle…). Mais sincèrement, c’est cracher dans la soupe que de refuser une telle proposition tant on a rarement un tel boulot pour une adaptation (quelle que soit la licence), et bien nombreux ne rechigneront pas à prendre 40h de leur temps pour voir la quasi-totalité des choses, ne souhaitant rien louper car persuadé que ce n’est pas demain la veille qu’on refera un tel cadeau aux fans.