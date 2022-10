Semaine 38 : du 19/09/2022 au 24/09/2022



1) Splatoon 3 (Switch) / =

2) Horizon Forbidden West (PS5) / +3

3) Stray (PS5) / Nouveau

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

5) The Last of Us Part I (PS5) / Retour

(3ème semaine consécutive pour Splatoon 3 en 1er place)

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.