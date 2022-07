Éditeur : NIS America

Développeur : Nihon Falcom

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/PS4/PSVita/Switch

Prévu sur PS5

Date de sortie : 18 Novembre 2022 (Europe)

15 Novembre 2022 (USA)

Langues : Français / Anglais / Japonais.

Adol se réveille à la suite d'un naufrage, échoué sur une île maudite. Aux côtés des autres passagers qu'il va secourir, ils vont former un village afin de faire face aux terribles monstres et aux ruines mystérieuses de cette île désolée. Adol commence aussi à rêver d'une mystérieuse jeune femme aux cheveux bleus vivant dans une civilisation avancée. Rejoignez Adol dans sa quête pour percer les mystères de l'île maudite et de la dame aux cheveux bleus, dans YS VIII: Lacrimosa of Dana !(Images version Steam)