Jeux

Parce que je me pose et je vous pose à vous la question : Est-ce vraiment une bonne idée ce "Mode Naive Angel" pour Bayonetta 3, ce mode qui fait en sorte que Bayonetta ne se dénude pas ? Ça part d'une bonne intension, celle de permettre à des gens de jouer au jeux sans se soucier de la nudité partielle montrée, et ça été largement bien accueilli sur Internet (avoir le choix, c'est toujours bien évidemment) même si je pense aussi que Bayonetta 3 n'est pas le premier jeu à proposer une telle alternative (c'est surtout la première grosse production à le faire, vous me corrigez, en tout cas c'est de l'actualité actuelle avec un des acteurs majeur de l'industrie).Mais le fond de pensée c'est que c'est le même type de problème d'accessibilité d'un jeu quant au niveau de sa difficulté, le fait qu'un jeu par exemple n'offre pas de mode facile comme Sekiro rendant ainsi difficile le temps passer dessus par certaines personnes au point de se plaindre de pas pouvoir profiter pleinement du jeu, sauf que là bah ça touche au sexe un débat vieux comme le monde et donc sujet à des idées préconçues sur la femme qui "ne devrait pas faire ci ou cela ou être montré de telle ou telle façon".Alors c'est quoi le problème avec ce mode très exactement selon moi ?Bayonetta, c'est cette sérié de jeux impliquant la protagoniste du même nom. Bayonetta est une sorcière qui a notamment la faculté d'utiliser des invocations de monstres au travers de ces cheveux (les monstres sont comme muselés par ses cheveux). Jusque-là, ça va, tout le monde respire. Sauf que la particularité de Bayonetta est que sa combinaison servant de vêtement est constituée de ces mêmes cheveux-là... Et du coup Bayonetta se dénude plus ou moins quand elle invoque, selon la puissance des attaques et la taille des monstres. C'est gimmicky, c'est cliché, c'est très "la sexualisation du jeu vidéo" toussa, mais c'est ce qui fait son charme sans jeu de motFan ou non de ce "concept", on est de toute manière ici avec un public averti et en tout connaissance de cause sur les contenus offerts par les jeux Bayonetta donc ça ne devrait pas être un problème à la base... Mais cela le devient quand on veut élargir le public à des gens qui ne partagent pas cette vision qu'est BayonettaPlatinumGames a été assez taquin à la présentation de ce mode, le message Twitter est clairement "vous qui êtes frustrés par voir des jambes nue et plus si affinité, vous allez pouvoir jouer sans à devoir vous justifier"... Mais par conséquent, l'ajout du Naive Angel Mode n'est pas être un peu hypocrite avec l'univers du jeu en lui-même ? Parce que Bayonetta qui se dénude ça n'est en fait qu'une partie de l'ensemble parce qu'il y a derrière toute la violence physique avec les exécutions et l'aspect gore, les grossièretés verbales et sans rappeler toutes les gestuelles suggestives de Bayonetta qui vont avec le fait qu'elle se dénude justement (à moins qu'ils n'y en aient tout simplement plus...) et pour tout cela il n'y a pas "des modes pour les effacer" en fait. Ce n'est pas problématique ? Je veux dire, ça n'est pas un peu con au final non ?C'est toujours la sexualité le problème, à devoir infantiliser les gens frileux de voir une paire de fesse (voire une paire de jambes!) pour éviter de confondre ce qui est du ressort de l'érotisme avec la pornographie, à accuser le média d'être "bizarre" plutôt que se dire qu'un média ne doit pas simplement convenir à tout le monde. Et pire, demain on aura ces même gens qui défendront l'idée que Bayonetta se dénudant n'a tout simplement plus d'intérêt d'être, "voyez ça ne change pas l'expérience donc pourquoi devrait-on accepter cette sexualisation de la femme ?". Pour moi c'est à double tranchant, c'est qu'en même au final donner tout simplement raison aux personnes critiquant la sexualisation, et pas juste avec la série Bayonetta mais on pourrait généraliser à d'autres jeux derrière.C'est de la censure déguisée en option d'accessibilité, et je vais vous le dire : Jouer en mode "Naive Angel" c'est comme ne pas comprendre voire ne pas accepter ce qu'est Bayonetta à la base, vous n'avez peut être pas joué aux 2 précédents opus et si vous avez joué et que ça vous saoulait, Bayonetta 3 n'est peut être pas fait pour vous même avec ce mode là en fait franchement(et des alternatives avec le même type de gameplay existent).Je vous ai donné mon avis très bref, un peu à chaud et je suis conscient que c'est perfectible. J'éditerais l'article si j'ai des choses à ajouter, ou ça sera en commentaire.