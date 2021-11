Développeur : Oddboy / M-Theory

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS4

Date de sortie : 27 Janvier 2022

-PSVR/Oculus/Steam VR-

Langue : Anglais

Vous incarnez Asher Neumann, vous êtes plongé dans un voyage inattendu pour changer le cours de l’histoire.Vous vous trouvez dans une chronologie alternative et apocalyptique où commence la recherche de l'appartement perdu de votre grand-père et des artefacts mystérieux qui y sont cachés. Avec la découverte d'une montre-bracelet inhabituelle, vous forgez une amitié et débloquez le pouvoir de traverser le temps et l'espace.