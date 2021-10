Un groupe d'aventuriers se retrouve bloqué dans un donjon dont ils ont entendu dire qu'il était « pour les débutants ». Lorsque leur soif et leur faim étaient à leur apogée, ils tombent sur le cadavre d'un monstre mort géant.Une fois que le groupe parvient à échapper à la mort de faim, ils cherchent une issue. Atteignez la surface en mangeant des choses délicieuses, des choses étranges et tout le reste.

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2021 at 03:45 PM by nicolasgourry