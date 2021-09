Semaine 37 : du 13/09/2021 au 18/09/2021

TOUS



1) Deathloop (PS5) / Nouveau

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / Retour

3) WarioWare : Get It Together! (Switch) / =

4) NBA 2K22 (PS4) / =

5) NBA 2K22 (PS5) / -4

S.E.L.L.

DeathloopNBA 2K22Tales of AriseNBA 2K22Tales Of AriseLife is Strange : True ColorsTales Of AriseNBA 2K22Life Is Strange : True ColorsNBA 2K22NBA 2K22 - Édition 75e anniversaireRed Dead Redemption 2Mario Kart 8 DeluxeWarioWare : Get It Together!Animal Crossing : New HorizonsDeathloopMicrosoft Flight SimulatorTales of Arise - Édition CollectorLe dématérialisé n'est pas pris en compte.