Semaine 25 : du 21/06/2021 au 26/06/2021

TOUS



1) Mario Golf : Super Rush (Switch) / Nouveau

2) Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) / -1

3) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

4) Ring Fit Adventure (Switch) / -2

5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / -1

S.E.L.L.

Ratchet & Clank Rift ApartScarlet NexusSpider-Man : Miles MoralesFIFA 21The Last Of Us Part IIScarlet NexusScarlet NexusAssassin's Creed ValhallaAlex Kidd In Miracle World DxCyberpunk 2077FIFA 21Forza Horizon 4Mario Golf : Super RushMario Kart 8 DeluxeRing Fit AdventureMicrosoft Flight SimulatorDungeons & Dragons : Dark Alliance - Édition SteelbookLes Sims 4 : Édition StandardLe dématérialisé n'est pas pris en compte.