se déroule six mois après les événementss'est rendue dans l'Ouest pour enquêter sur un fléau mystérieux et mortel. Dans ces terres inexplorées, elle rencontrera d'étranges nouvelles tribus et des machines toujours plus mortelles. Avec de vieux amis et de nouveaux compagnons, elle doit braver cette dangereuse frontière pour trouver les réponses dont elle a besoin pour sauver la vie sur Terre.Dans les images de gameplay de State of Play, Aloy a envoyé son fidèle ami Erend dans les ruines de San Francisco pour récupérer un important artefact. Mais il se heurte rapidement à une faction rebelle de la tribu Tenakth, des combattants vicieux qui ont acquis le pouvoir de neutraliser les machines. Aloy doit traverser les ruines et combattre de multiples ennemis pour sauver son ami et poursuivre son voyage.Dans cette terre inconnue et dangereuse peuplée de menaces et remplie de défis, Aloy sera armée de nouveaux outils qui l’aideront à avancer. L’Attracteur lui permet de grimper plus vite pour rapidement fuir une situation dangereuse ; l’Ailegide l’aide à descendre en toute sécurité depuis les hauteurs (ou de surprendre ses ennemis d’en haut) ; et le masque de plongée lui donne accès à tout un monde sous-marin à explorer. Sans oublier toutes les améliorations apportées à son focus, qui révèle maintenant les zones qu’elle peut escalader, et lui permet de pirater encore plus de machines afin de les utiliser comme monture ou pour se battre.En parlant de combats, les stratégies et les choix sont au centre de Horizon Forbidden West grâce à un riche arsenal d’armes à la disposition du joueur. La fidèle lance d’Aloy est utile au corps à corps et offre de nouvelles possibilités de combo. Les arcs et leurs munitions spécialisées peuvent retirer le blindage des machines et exposer ainsi leurs points faibles. Les grenades adhésives peuvent être tirées à la fronde pour ralentir temporairement les ennemis. Bien d’autres armes vous attendent, et chacune peut être améliorée sur un établi.Aloy n’aura pas seulement affaire à des ennemis humains. De nombreuses nouvelles machines mortelles l’attendent dans ce jeu : Ailes-d’hélion dans le ciel, Galop-griffes et Frappe-défenses sur terre, Carapateurs et Tunneliers (plus petits mais à ne pas sous-estimer) dans l’eau.Malheureusement pas de date pour le moment.