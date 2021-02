Gameblog 9/10

JVC 18/20

IGN 8/10

Millenium 65%

Gamespot 6/10

Bravely Default II ne saurait faire table rase du passé, en témoignent ses ostensibles composantes traditionnelles du J-RPG d'antan qui suscitent immanquablement la nostalgie. Mais si son univers plus vallonné invite à s'aventurer davantage dans l'exploration, cet épisode remet sérieusement les choses à plat, tant sur le plan du récit, résolument abrupt, qu'à travers les combats d'une rare exigence. Leur fabuleuse mécanique alliant prise de risque et temporisation soumet ainsi à rude épreuve, quitte à décourager les néophytes. Ici la victoire se mérite et suppose d'exploiter tout l'arsenal à disposition, notamment les combinaisons de compétences de classes, ingénieusement développées. Tomoya Asano signe donc un conte de fée éprouvant, dans tous les sens du terme, à destination des irréductibles érudits de la discipline. Un bel acte de bravoure...Bravely Default II est l’apogée du JRPG old-school. En délivrant ce qui fait le charme des œuvres d’antan tout en mettant au goût du jour la trame scénaristique, le rythme et le ton général, il réussit un vrai tour de force. Chaque personnage gagne en densité au fil de l’aventure et les sujets abordés n’épargnent pas des thèmes comme la mort ou la religion, parfois avec un regard plutôt sombre. Pourtant, c’est par sa légèreté et son tempo effréné qu’il emportera les joueurs dans son monde, à tel point qu’on ne voit pas le temps passer. S’il est parfois à la peine d’un point de vue purement technique, il propose toutefois quelques visuels de grande beauté et une bande-son au top avec de nombreuses variations pour ne jamais lasser. Sans conteste possible, Bravely Default II est une réussite exceptionnelle qui mérite sa place dans votre ludothèque Nintendo Switch.Bravely Default 2 is a long, familiar JRPG journey with excellent customizable combat and beautiful backdrops that pass the time as you work through its extended stretches of grinding.Bravely Default 2 est loin d'être un mauvais jeu, malheureusement il ne dépasse jamais le stade de l'expérience au tour par tour à l'ancienne sympathique, mais sacrément datée sur de nombreux aspects. Les systèmes de Brave et de Default font toujours aussi bien le taf, alors que les Astérisks assurent la diversité des builds en permettant aux joueurs d'expérimenter à fond. Mais voilà, sans ce fond réussi quoique déjà vu, il ne reste pas grand chose à ce second épisode canonique. Le jeu a toutes les peines du monde à tourner correctement, en dehors des villages la direction artistique laisse à désirer et le contenu annexe est d'un ennui profond. Quant au scénario, il nous joue quasiment la même ritournelle que BD1 : ceux qui l'ont fait savent de quoi on parle.I'm left with mixed feelings about Bravely Default II. There's a lot to like and a core that's still fun and engaging. But the removal of some key quality-of-life features gives this experience a lot more friction than the prior games. I've loved the Bravely Default series for letting me feel like I'm 15 again--with all the time in the world to grind out a full set of level-99 characters--while still respecting my time by recognizing I don't actually want to do that. Bravely Default II asked me to put in the tedious work and lost some of the series' identity in the process.