Et voici donc mon premier test de l’histoire de la PlayStation 5 et j’aurais bien eu du mal à croire lorsque l’année a débuté que j’allais devoir commencer à parler d’un jeu gratuit, déjà parce que l’époque n’est plus à une telle générosité (on n’a pas vu ça depuis Wii Sports) mais aussi parce que de coutume, il n’y a pas grande utilité à faire une review d’un jeu qui sera offert à tout le monde sans exception. Maisle mérite car comme je l’ai stipulé lors de la petite preview, derrière l’aspect démo technique de toute façon voulue se cache un vrai petit jeu qui aurait très bien pu être vendu disons 20 balles sans que ça ne choque personne. Donc gratos, c’est forcément tout benef, n’est-ce pas ?Et quand je dis vrai jeu, c’est bien parce qu’il y a un minimum de contenu avec ce tout joli hub central qui va donner accès à quatre zones, elles-mêmes réparties en quatre petit niveaux, en plus de la séquence finale menant au malheureusement seul boss du jeu (plutôt cool néanmoins) et du retour des épreuves/défis façon, mais qui cette fois ne serviront pas pour le 100 %, juste pour montrer vos talents avec classements en ligne. On l’a dit, ça n’a pas la prétention d’être un modèle de grande durée de vie au regard du tarif pratiqué (0,00€) mais pour ceux qui veulent tout torcher en dehors des classements, il y en a tout de même pour environ quatre heures de jeu, ce qui est plutôt pas mal pour découvrir les diverses fonctionnalités de la manette tout en restant ce que le titre souhaite être de base : un pur platformer avec une toute petite pointe d’exploration pour trouver les divers collectibles.C’est c’est là que réside toute la grande qualité du jeu : savoir proposer du classique de la bonne époque tout en y apportant les features de l’ère moderne, et on peut revenir sur des choses que l’on avait précédemment abordé concernant les vibrations qui vont de surprises en surprises et bien évidemment, les développeurs se sont fait plaisir en offrant un maximum de situations pour autant de sensations. « Rouler » (ouais, à un moment, on roule) sur de la roche dure donne tout de suite envie de tâter un jeu de courses, et on pourrait aussi parler de cette séquence avec un parapluie où l’on ressent les petites gouttes dessus, ou encore de celle où l’on est accroché sur un mécanisme pour ressentir parfaitement chaque « clic » comme s’il était sous la coque. C’est tout simplement cool à vivre et bien sûr, de nombreuses séquences sont expressément là pour montrer l’utilisation du tactile, des gâchettes et de la gyroscopie. D’ailleurs c’est peut être sur ce dernier point (la gyro) que résidera là l’un des rares points discutables car hormis lorsqu’on est à bord d’un mini-vaisseau, les deux autres types de passages (dans deux types de méchas) m’ont moyennement plu. Ça fonctionne plutôt bien, ce n’est pas le problème, mais le débat restera constamment le même : il faut être fan de la gyro, qui n’a jamais la précision d’un bon stick.Maisrestera un incroyable plaisir à parcourir parce qu’il est joli, parce qu’il est sans temps morts (et encore plus avec la vitesse des temps de chargement), parce que c’est mignon à crever et parce que c’est un incroyable hommage à l’histoire de la marque où les clins d’œil envers chaque licence (parfois tiers) sont partout par l’intermédiaire des petits robots que l’on croise, en train de mimer différents personnages cultes qu’on ne citera pas pour vous laisser toute la surprise et le plaisir. Quel dommage que tout cela ne soit qu’un petit jeu car on en aurait voulu tellement plus, finalement comme le jeu VR. On a l’habitude de critiquer certains titres qui surexploitent une unique idée mais ironiquement, quelle tristesse d’en voir ici des excellentes exploitées une seule foutue fois et parfois beaucoup trop rapidement. Oui, c’est un jeu gratuit, mais quelle frustration de voir défiler les crédits de fin d’une aventure qu’on n’avait surtout pas envie de quitter. Preuve de qualité certes, mais vivement un produit complet… ou tout simplementavec le futur casque.