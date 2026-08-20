Apparemment en vue de prevs ce soir.
Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils voient, c'est la "phase finale", quand les 3 meilleurs joueurs de la partie (sur 8 ) sont réunis dans une arène pour en découdre.
Je ne sais pas si ça plaira aux fans de FS, mais au moins, la musique est cool.
P'tain la douche froide. J'attends de voir les zones ouvertes.
Car en voyant ça, ça me rassure un peu et me fait dire que c'est juste un projet ultra secondaire de FROMSOFTWARE et qu'ils bossent clairement sur autre chose de plus ambitieux.
abookhouseboy Le PVPVE est le centre du jeu. Maintenant tu vas surement avoir des zones plus ouvertes avec un peu d'exploration pour te démarquer et renforcer ton perso jusqu'à atteindre le boss ou les autres joueurs... mais bon faut voir plus de gameplay.
Bon du coup j'économise 60 boules.
A voir s'ils ont la capacité de bosser sur 3 projets en parallèle (2 gros projets et 1 petit)
En même a la question avez vous déjà jouer au jeux de fromage software, j'ai répondu non. Je suis honnête.
Puis bon c'est pas comme si j'attendais ce jeux. Déjà multi...au revoir.
Pour ma part, j'attendrais d'en voir plus ou de l'avoir en main avant de juger. C'est difficile de se faire un véritable avis juste avec ça.
Si j'avais encore quelques doutes sur l'intérêt à porter au jeu, voila qui clôt définitivement le débat. Reste à espérer que ce projet n'ait monopolisé que peu de ressources du studio.