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The Duskbloods : LEAK gameplay
Jeux Video


Apparemment en vue de prevs ce soir.
Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils voient, c'est la "phase finale", quand les 3 meilleurs joueurs de la partie (sur 8 ) sont réunis dans une arène pour en découdre.

Je ne sais pas si ça plaira aux fans de FS, mais au moins, la musique est cool.
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    mrponey, oboro
    posted the 08/20/2026 at 07:40 AM by shanks
    comments (24)
    aeris201 posted the 08/20/2026 at 07:42 AM
    Apparemment la presse a joué a Duskbloods le mois dernier et leurs preview est sous embargo
    djfab posted the 08/20/2026 at 07:44 AM
    Un tel jeu trouvera-t-il son public sur Switch 2 !?
    mrponey posted the 08/20/2026 at 07:52 AM
    Je pourrai jouer au jeu vendredi, j'ai beaucoup aime Nightreign
    mrvince posted the 08/20/2026 at 07:52 AM
    C'est un drole de jeu pour emmener les gens vers la switch 2 quand même... Même les fans de From Soft sont pas specialement fan du multi. Je m'inclu dedans. Un vrai jeu solo a la bloodborne la ca aurait fait du bien.
    m0nsieurx posted the 08/20/2026 at 07:54 AM
    Tellement déçu de leur volonté de faire un jeu multi, au tout début de l'annonce du jeu j'ai cru à un sorte de Bloodborne bis, franchement dommage
    sey75 posted the 08/20/2026 at 07:58 AM
    Première fois je suis pas hype par un jeu fromsoft next
    abookhouseboy posted the 08/20/2026 at 07:58 AM
    Mais ce mécanisme présenté dans la vidéo, c'est un mode multi facultatif ou bien c'est le cœur du jeu ?
    mrvince posted the 08/20/2026 at 08:01 AM
    abookhouseboy C'est un jeu multi. PvE et PvP en même temps. T'es lâché dans une map et tu te bas contre des ennemis ordi et "humain" a 8. Et les 3 derniers se retrouvent dans ce qu'on voit sur la vidéo pour savoir qui "gagne" la partie... Apres comment ca marche exactement... Des previews arrivent on va vite savoir.
    aozora78 posted the 08/20/2026 at 08:01 AM
    Ce gameplay :/
    P'tain la douche froide. J'attends de voir les zones ouvertes.
    Car en voyant ça, ça me rassure un peu et me fait dire que c'est juste un projet ultra secondaire de FROMSOFTWARE et qu'ils bossent clairement sur autre chose de plus ambitieux.

    abookhouseboy Le PVPVE est le centre du jeu. Maintenant tu vas surement avoir des zones plus ouvertes avec un peu d'exploration pour te démarquer et renforcer ton perso jusqu'à atteindre le boss ou les autres joueurs... mais bon faut voir plus de gameplay.
    giru posted the 08/20/2026 at 08:09 AM
    C'est un gros non merci pour moi.
    abookhouseboy posted the 08/20/2026 at 08:11 AM
    mrvince aozora78 Ah mince c'est un Elden Ring Nightreign alors...

    Bon du coup j'économise 60 boules.
    marios1 posted the 08/20/2026 at 08:22 AM
    aozora78 Bah l'autre jeu sur lequel ils bossent c'est pas avec des épées mais avec des robots. Des gros robots.

    A voir s'ils ont la capacité de bosser sur 3 projets en parallèle (2 gros projets et 1 petit)
    saulgates posted the 08/20/2026 at 08:44 AM
    Pas mal pour un jeu mobile
    mrvince posted the 08/20/2026 at 08:50 AM
    abookhouseboy Pas tout a fait, Nightreign c'est de la coop. Mais c'est dans le même style oui.
    greggy posted the 08/20/2026 at 09:09 AM
    Quel gâchis d’avoir fait un jeu multi.
    grospich posted the 08/20/2026 at 09:10 AM
    Tout ce que je déteste dans les jeux From Soft : le PVP.
    aeris201 posted the 08/20/2026 at 09:13 AM
    C'est beau et fluide
    loganwolverine posted the 08/20/2026 at 09:14 AM
    Si c'est un freetoplay pourquoi pas. Si il y a un vrai mode histoire Open World pourquoi pas. Si c'est juste du multi payant non merci.
    cyr posted the 08/20/2026 at 09:21 AM
    C'est pas sur celui la qu'il y a un serveur test ou je sait quoi? Pas reçu de mail, j'ai donc etai écarté.

    En même a la question avez vous déjà jouer au jeux de fromage software, j'ai répondu non. Je suis honnête.

    Puis bon c'est pas comme si j'attendais ce jeux. Déjà multi...au revoir.
    guiguif posted the 08/20/2026 at 09:28 AM
    Quelle perte de temps tout ces gros studio qui se lancent dans ce genre de jeux osef.
    iglou2310 posted the 08/20/2026 at 09:40 AM
    cyr il y a pas de mail, c'est directement sur la page ou tu t'es inscrit. Tu descends tt en bas et tu te connectes, tu auras ta réponse (et lee code si tu es pris)
    shao posted the 08/20/2026 at 09:57 AM
    Ahahah, je savais que ça allait clasher sur Gamekyo.
    Pour ma part, j'attendrais d'en voir plus ou de l'avoir en main avant de juger. C'est difficile de se faire un véritable avis juste avec ça.
    ducknsexe posted the 08/20/2026 at 10:01 AM
    Ouais, enfin, on voit juste une petite arène avec du gameplay ultra connu de From Software. Rien de neuf sous le soleil. On attendra un peu plus avant de jugé.
    sonilka posted the 08/20/2026 at 10:23 AM
    quand les 3 meilleurs joueurs de la partie (sur 8 ) sont réunis dans une arène pour en découdre.

    Si j'avais encore quelques doutes sur l'intérêt à porter au jeu, voila qui clôt définitivement le débat. Reste à espérer que ce projet n'ait monopolisé que peu de ressources du studio.
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