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Apparemment en vue de prevs ce soir.Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils voient, c'est la "phase finale", quand les 3 meilleurs joueurs de la partie (sur 8 ) sont réunis dans une arène pour en découdre.Je ne sais pas si ça plaira aux fans de FS, mais au moins, la musique est cool.