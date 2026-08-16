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Fin du service Pokébanque



The Pokémon Company a annoncé la fermeture définitive de Pokémon Banque le 26 février 2027.

Cette fermeture entraînera également la fin des transferts vers Pokémon HOME, coupant ainsi le dernier pont officiel permettant de faire remonter des Pokémon provenant des anciennes générations vers les jeux modernes.

Cela concerne notamment les Pokémon provenant des jeux DS et 3DS, de Diamant/Perle jusqu'à Ultra-Soleil/Ultra-Lune.

Pour le moment, aucune solution de remplacement n'a été annoncée, ce qui signifie qu'après février 2027, les Pokémon obtenus sur ces anciennes versions ne pourront plus rejoindre Pokémon HOME par une méthode officielle.

Pokémon est la franchise la plus lucrative du monde et TPC pourrait très bien proposer un accessoire pour transférer les pokémon des cartouches vers home facilement (un genre de "transfert pack legacy") ce qui leur rapporterait de l'argent au passage. ( un tel accessoire aurait du sens surtout lorsque l'ont sait qu'ils sont capable du développer des anomalies hardware comme cette horrible Gameboy musicale et les multiples cartouches qu'ils ont sortis cette année).

Une pétition a été lancée afin de demander à The Pokémon Company de maintenir Pokémon Banque ou de proposer une nouvelle solution permettant de préserver les transferts entre générations.

➡️ Pétition : Keep Pokémon Bank Alive
https://www.change.org/p/keep-pok%C3%A9mon-bank-alive

la pétition n'a pas beaucoup de signature pour l'instant car l'information n'a pas beaucoup circulé.
J'ai peu d'espoir en raison du monde dans lequel on vit et toute les mauvaises nouvelles de ces derniers mois (GKC, fin du JV physique chez PS etc...) mais on sait jamais , Nintendo ne sont pas les derniers pour ce qui est de la préservation, pour preuve l'extraordinaire longévité de la manette GC pour satisfaire la commu smash...

Croisons les doigts on sais jamais…

Enfin bref , si vous avez encore des Pokémon auxquels vous tenez sur vos anciennes versions, pensez dans tous les cas à les transférer avant le 26 février 2027.
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    posted the 08/16/2026 at 02:59 PM by yurius
    comments (5)
    shambala93 posted the 08/16/2026 at 03:09 PM
    Normal, la franchise ne rapporte rien, ça coûte ultra cher à Pokémon compagny, Nintendo et Game freak de laisser en ligne la pokebank…
    ratchet posted the 08/16/2026 at 03:12 PM
    Normal faut laisser le passé derrière à un moment. Logique encore une fois.

    Et pas mal de versions vont arriver en demat donc ça va vite être remplacer (repasser à la caisse) mais déjà il y a une rumeur pour la 3G fin d’année m.
    rufus posted the 08/16/2026 at 04:01 PM
    Une solution toute bête, mettres tout les pokémons existant, femelles, males, shiny, possibilité de les faires se multiplier... Et hop c'est réglé.

    Vivement que Palworld implante des possibilités de Gameplay qu'on jamais eu où perdu avec Pokémon. Ça va peut être pousser les incapables de Gamefreak à se bouger le cul.
    cyr posted the 08/16/2026 at 05:00 PM
    shambala93 c'est surtout que sur 3DS et DS il y a beaucoup de pokemon cheater, non légitime grace a l'action replay par exemple.

    J'ai déjà récupérer tous ce que je devais récupérer il y a fort longtemps. Depuis que le pokemon home est arrivée.
    pimoody posted the 08/16/2026 at 06:43 PM
    Les pauvres, il faut bien faire des coupes budgétaires après tout ces flops.
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