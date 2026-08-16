The Pokémon Company a annoncé la fermeture définitive de Pokémon Banque le 26 février 2027.Cette fermeture entraînera également la fin des transferts vers Pokémon HOME, coupant ainsi le dernier pont officiel permettant de faire remonter des Pokémon provenant des anciennes générations vers les jeux modernes.Cela concerne notamment les Pokémon provenant des jeux DS et 3DS, de Diamant/Perle jusqu'à Ultra-Soleil/Ultra-Lune.Pour le moment, aucune solution de remplacement n'a été annoncée, ce qui signifie qu'après février 2027, les Pokémon obtenus sur ces anciennes versions ne pourront plus rejoindre Pokémon HOME par une méthode officielle.Pokémon est la franchise la plus lucrative du monde et TPC pourrait très bien proposer un accessoire pour transférer les pokémon des cartouches vers home facilement (un genre de "transfert pack legacy") ce qui leur rapporterait de l'argent au passage. ( un tel accessoire aurait du sens surtout lorsque l'ont sait qu'ils sont capable du développer des anomalies hardware comme cette horrible Gameboy musicale et les multiples cartouches qu'ils ont sortis cette année).Une pétition a été lancée afin de demander à The Pokémon Company de maintenir Pokémon Banque ou de proposer une nouvelle solution permettant de préserver les transferts entre générations.➡️ Pétition : Keep Pokémon Bank Alivehttps://www.change.org/p/keep-pok%C3%A9mon-bank-alivela pétition n'a pas beaucoup de signature pour l'instant car l'information n'a pas beaucoup circulé.J'ai peu d'espoir en raison du monde dans lequel on vit et toute les mauvaises nouvelles de ces derniers mois (GKC, fin du JV physique chez PS etc...) mais on sait jamais , Nintendo ne sont pas les derniers pour ce qui est de la préservation, pour preuve l'extraordinaire longévité de la manette GC pour satisfaire la commu smash...Croisons les doigts on sais jamais…Enfin bref , si vous avez encore des Pokémon auxquels vous tenez sur vos anciennes versions, pensez dans tous les cas à les transférer avant le 26 février 2027.