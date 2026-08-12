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nicolasgourry
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Mon achat pour plusieurs années
Je voulais la console, mais j'ai dit, dès le départ, que je ne voulais pas dépasser la barre psychologique des 400€ (ce n'est pas par ce que c'est Nintendo que je vais acheter plein pot).

Je fouillais sur Internet depuis quelque temps pour voir s'il y avait des prix intéressants, surtout avec l'annonce de l'augmentation du prix de la console en septembre (et la folie des prix qui explosent de manière générale). Je me disais que ça serait encore plus compliqué d’être sous le seuil que j'avais prévu ; de plus, je préfère, quand c'est possible, avoir devant moi ce que je pourrais potentiellement acheter.
Je décide de faire un tout en ville. Je rentre dans un magasin qui fait de l'occasion (le concept qui fait peur à Sony au point de vouloir l'enlever, pour notre bien, pour les jeux...mais bien sûr) et là, je vois la Switch 2 en parfait état !

Je n'ai pas hésité quand j'ai vu 379,99 €.



La console est comme neuve, la boîte est nickel, une garantie de 2 ans, que demander de plus ?



Il faut savoir que je n'avais jamais eu la Switch 2 entre les mains.

La taille de l'écran m’impressionne du fait que je suis passé de la Switch à la Switch 2, sans passer par la Switch OLED.

L'aspect dont j'étais le moins satisfait de la Switch était la taille des Joy-con. Quand j'utilisais le support de recharge, ça donnait une manette reconstituée qui n'était pas folichon au niveau de la prise en main. Là, c'est bien mieux, car déjà, la matière n'est pas pareille, c'est plus doux, et comme les Joy-con sont plus grands (comme le support de recharge du coup), ça fait déjà plus fini, c'est plus agréable. Par contre, ça ne vaut pas la manette PRO.

En ce qui concerne les 256Go d'espace de stockage, pour l'instant, ça me va largement, car les jeux indé que j’achète en démat prennent peu de place et pour les jeux Nintendo, j’achète en boite.

Je reste toujours bluffé par ce que peut faire la console, nous sommes entre la PS4 « Pro » et la XSS. Quand tu vois les deux machines, tu compares avec la Switch 2 au niveau du format de la console : ça reste quand même une certaine performance d'arriver à avoir le même résultat.

Le prix ne m'étonne pas, évidemment que quand tu as de petits revenus, c'est cher, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais si on regarde par rapport au marché, c'est pas un prix si absurde par rapport à ce qu'elle propose, surtout pour une machine qui n'est pas 100% démat et sur laquelle tu peux jouer n'importe où, car il faut rappeler que c'est une portable hybride.

Au premier abord, c'est vrai que l'on a l'impression de voir une Switch « pro », mais ça, c'est pour l'aspect extérieur, si on reste à la surface des choses, par le fait que c'est peaufiné de partout en gardant le même design, mais quand tu commences à faire tourner les jeux, c'est là que tu vois que l'on est passé à autre chose.

L'aspect le plus embêtant, c'est la durée de la batterie. En ce qui me concerne, je ne joue pas aux jeux les plus gourmands, donc ça passe, mais pour certains jeux, je peux comprendre le souci à un moment donné. Moi qui aime la notion d'autonomie, ça tique un peu de ce côté-là, mais il faut bien accepter que tu as toujours une limite à l’exercice d'avoir le tout-en-un avec un prix qui reste « accessible ».

Pour moi, les consoles portables sont le format parfait pour les jeux indé, par contre, pour les gros jeux (avec un énorme budget, mais pas forcément, à chaque fois, les plus interactifs, ce qui est étrange pour ce médium), pour jouer dans des conditions optimales, les consoles 100% salon sont mieux. Tu peux la mettre en mode "salon", elle s'en sort correctement, mais ça ne vaut pas la version avec une console qui est 100% faite pour ça. Je ne parle même pas de leurs modèles « pro », là, c'est le top, mais à quel prix !
Le plus important à mes yeux dans un jeu, c'est que l'essentiel soit là, comme un livre de poche (par analogie avec une portable certes hybride) : alors, ce n'est pas aussi travaillé dans la présentation, mais tu peux lire les mêmes histoires, c'est le principal, comme tu peux jouer aux mêmes jeux.

Les jeux qui j'ai prévu de me payer en boîte  :
Donkey Kong Bananza
Mario Kart World
MOUSE: P.I. For Hire
Indiana Jones et le Cercle Ancien
Metroid Prime 4: Beyond – NS 2 Edition
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Édition (pas fait sur Switch)
Kirby et le monde oublié – NS2 Edition (pas fait sur Switch)

En démat, car je pense qu'ils ne sortiront jamais en boîte  :
Fast Fusion
The Touryst Deluxe

Prochainement  :
Fire Emblem: Fortune's Weave
The Legend of Zelda: Ocarina of Time «  remake  » (jamais fait sur 3DS)
Pourquoi pas  : Orbitals

Je n'ai pas trouvé les jeux qui m'intéressent, donc pour l'instant, je vais essayer les démos et la rétrocompatibilité qui upgrade, l'une des raisons qui m'a fait acheter la console.

Il y a deux choses qui sont sur, je me prendrais  :
Aucun jeu neuf en format GKC.
Aucun jeu qui dépassera les 60€ (par rapport à mes revenus et encore)

J'aurais aimé aussi pouvoir m'acheter une PS5 (slim avec lecteur physique), mais financièrement, je ne peux pas acheter deux consoles d'un coup (avec les prix qui s'envolent), surtout qu'il faut que j'achète une TV plus récente pour profiter pleinement de la Switch 2.
Quand on me parle de boycott pour la prochaine console de Sony, je veux bien, mais je n'ai déjà pas les moyens de me payer une PS5 et une TV pour l'instant, alors une PS6 qui serait au même prix que les deux réunies, ça n'a pas de sens pour moi, surtout si elle est entièrement démat.

PS : SW-3081-0664-7334 (Code ami)
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    posted the 08/12/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
    comments (31)
    keiku posted the 08/12/2026 at 11:07 AM
    un pc ca résoud tout mes problème a venir : je peux rejouer a tous mes ancien jeux via émulateur (y compris ceux ce nintendo), je peux jouer sur la tv, sur un écran, et je peux même partir en voyage avec un portable...

    ma bibliothèque est transférable peu importe la génération
    mon internet ne dépend que de ma connexion et pas a des abonnement suplémentaire

    le cout initial est plus cher, mais tout le reste l'est moins... je suis passé sur console car je voulais du physique, mais vu que les console ne propose plus de physique (les carte sd ce n'est pas du physique en mon sens), je reviens donc sur pc et j'y amène ma collection de jeux console au passage...

    je viens de finir de stoker mes jeux ps3 sur un disque dur de stockage, et fait des iso de tout mes disque...

    je suis donc paré pour la suite...
    keiku posted the 08/12/2026 at 11:09 AM
    ah et je ne suis pas limité par les manettes non plus... nintendo, sony, microsoft ou même tier tout fonctionne
    lefab88 posted the 08/12/2026 at 11:19 AM
    keiku
    mylor posted the 08/12/2026 at 11:26 AM
    tu vas t éclater avec cette console....
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 11:37 AM
    Tres bon achat

    Et vaut mieux l'acheter maintenant car elle sera bientot vendue plus cher, et on n'est pas a l'abri que le prix augmente encore plus a l'avenir
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 11:48 AM
    Aucun jeu neuf en format GKC.

    Et pourquoi pas ?

    Un jeu comme Crimson Desert sera vendu en GKC a coup sur car aucune chance qu'il puisse tenir dans une cartouche standard
    apejy posted the 08/12/2026 at 12:04 PM
    Profite bien de cette machine, ça risque d’être la dernière qui possèdera encore des jeux en physique.
    ratchet posted the 08/12/2026 at 12:09 PM
    Très bon choix, bonne console et quelques bons jeux
    amario posted the 08/12/2026 at 12:21 PM
    Tu peux prendre Cyberpunk qui est vraiment excellent
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 12:24 PM
    aeris201
    Généralement, quand j'achète un jeu, c'est pour le garder (ça m'arrive de le prêter aussi), je peux éventuellement l'acquérir neuf dans ce cas-là.
    Si j’achète au format GKC, ce sera forcément en occasion ; pour le revendre, je ne suis pas sûr que ça arrive souvent.
    benichou posted the 08/12/2026 at 12:24 PM
    À ce prix là tu as eu raison
    Je pense que fast fusion ne sortira pas en boite malheureusement, dommage parce qu’il est vraiment bon et techniquement il est sûrement l’un des jeux les plus impressionnants de la Switch 2.
    benichou posted the 08/12/2026 at 12:29 PM
    Pour les autres jeux trouvent les toi en occaz car que ce soit donkey kong mario kart world ou kirby, sont des jeux sympas à faire mais sûrement pas des hits qui valent d’y investir un tel prix en neuf.
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 12:39 PM
    apejy J'aimerais te donner tort, mais vu la tendance, après on ne sait jamais, si Nintendo sort une Switch 3, il pourrait possiblement garder le lecteur physique, mais s'il change la formule, il pourrait faire table rase et faire du tout dématérialisé aussi ; c'est possible.

    ratchet merci

    amario J'y pensais justement, c'est un jeu qui m'intrigue, en plus, il est en format complet. Je me souviens qu'une fois tu m'as dit "Au vu de l'historique et des goûts, on s'entendrai bien", donc je vais noter ton conseil.

    benichou Comme j'ai écrit dans l'article, il y a un prix que je ne dépasserai pas pour l'achat d'un jeu par rapport à mes revenus, donc il y a de grandes chances que j'achète ces jeux-là en occasion.

    mylor Je ne m'inquiète pas de ce côté-là.
    riddler posted the 08/12/2026 at 12:41 PM
    Je te conseille un bon écran pc 1080/120 pour la Switch 2. Le rendu sera nettement mieux qu’en tv 4k surtout vu le nombre de jeu en dlss qui atteignent déjà difficilement cette résolution et ça gommera bon nombre de défaut qui explose les yeux sur grand écran.
    badeuh posted the 08/12/2026 at 01:00 PM
    nicolasgourry Excellent achat, les jeux de jeu sont bons sauf MP4. Un conseil attend pour le payer une misère.
    Zelda Totk et le Kirby sont fabuleux et largement améliorés.
    DKB est génial mais certains n'aiment pas.
    MKW reste une valeur sûre après c'est pas donné.

    Hadès II, pour son prix est ouf
    mishinho posted the 08/12/2026 at 01:02 PM
    Tu jouais sur quelle(s) console(s) jusqu’à présent ?
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 01:14 PM
    badeuh Pour MP4, j'ai bien compris par rapport aux différents tests.
    Pour Hadès, je n'ai pas fait le premier, donc je ne sais pas si je peux faire le II directement.

    mishinho PS4 et Switch.
    badeuh posted the 08/12/2026 at 01:29 PM
    nicolasgourry Oui tu peux débuter par le 2. Pour 35€ (en physique) tu auras un bijou avec une bonne centaine d'heures de jeu.

    Indiana jones, si tu as un abonnement prime il est gratuit sur Luna (comme Hogwarts legacy et certains autres jeux).
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 01:36 PM
    badeuh je note.
    rufus posted the 08/12/2026 at 01:54 PM
    aeris201 parce que comme toi il n'a pas envie d'avoir des cartouches vident. C'est bien toi qui te vantais d'acheter Splatoon raider sur une vrai cartouche alors que dans le même temps tu fais la promotion du GKC que tu ne veux même pas pour toi.
    cyr posted the 08/12/2026 at 02:27 PM
    Ha oui d'occasion,, c'est possible de trouver moins chère que du neuf. Heureusement dans un sens.

    D'ailleurs je m'amuse sur vinted a faire chier les vendeurs qui vendent des articles d'occasion (parfois bien abîmé) pour le même prix que du neuf...

    Triste sur vinted, c'est une décharge public. Au lieu de jeter (même le secours populaire ne vont pas récupérer des articles dans un état proche de
    ghouledheleter posted the 08/12/2026 at 05:13 PM
    nicolasgourry bienvenue l’ami. C’est une console assez chouette en effet. Je te conseil cyberpunk qui est tout simplement bluffant sur switch 2. Indiana jones est bon. Moin techniquement mais ça reste un tour de force. Star wars outlaws aussi envoie. Bref ta de quoi faire sur cette bécane en attendant zelda
    ghouledheleter posted the 08/12/2026 at 05:15 PM
    keiku lol il parle de la switch 2 :nerdourquoi tu parles de ton pc?
    keiku posted the 08/12/2026 at 05:36 PM
    ghouledheleter parce qu'il parle de ses achats, il dit qu'il voulait une console, mais qu'il ne voulait pas y mettre le prix, il parle aussi d'une ps5 et que financièrement c'était compliquer...

    il parle aussi des avantages et défaut de ces consoles

    j'explique que financièrement le mieux actuellement c'est le pc que n'importe quel console a n'importe quel prix... et surtout sur la durée c'est plus rentable... que les avantages financier sont nombreux, qu'on peut l'utiliser avec ou sans tv, le transporter et que les jeux sont dispo, nombreux et on peut faire fi des exclusivité via l'émulation...

    il parle également qu'il ne veut pas prendre des gamekey card (donc du démat) et des jeux moins cher

    je pense que mon commentaire est donc tout a fait en adéquation avec son article
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 05:47 PM
    ghouledheleter nous avons à peine vu ce qu'elle propose, c'est ça qui fait que je suis enthousiaste sur l'avenir, car je pense que l'on aura largement de quoi jouer.
    bourbon posted the 08/12/2026 at 05:54 PM
    Amuse-toi bien, la console est franchement top, même si ça manque d'un jeu à la Breath of the Wild

    Je rattrape les jeux Switch que j'ai en retard et pour le moment, en jeux Switch 2 j'ai Mario Kart World, TOTK, Donkey Kong Bananza que j'ai beaucoup apprécié malgré quelques défauts, Pokopia et Legends ZA.

    Dans mes attentes, j'attends des informations sur OOT Switch 2 et j'espère de belles surprises de la part de Nintendo ^^
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 07:03 PM
    bourbon le meilleur est à venir
    ghouledheleter posted the 08/12/2026 at 07:24 PM
    keiku c’était juste une petite boutade t’inquiète lol
    rezor50 posted the 08/13/2026 at 08:51 AM
    keiku Bien sur que le PC a beaucoup plus d'avantages. Cependant le billet d'entrée est bien plus élevé qu'une Switch 2. Tout le monde ne peut pas mettre ce prix là directement. De plus la console est portable ce qui est un argument pour les acheteurs. Il y a aussi la question des exclu Nintendo. Combien ont la console car Pokémon vent et vague ne seront jouable que sur SW2 ?!
    keiku posted the 08/13/2026 at 09:48 AM
    rezor50 alors oui, le billet d'entrée c'est en effet ce que j'ai dit, mais juste le billet d'entrée, tous le reste après que se soit sur la durée, les services ou les jeux c'est moins cher...

    De plus la console est portable ce qui est un argument pour les acheteurs. Il y a aussi la question des exclu Nintendo

    mais le pc est portable aussi...


    Combien ont la console car Pokémon vent et vague ne seront jouable que sur SW2 ?!

    et il sera jouable sur pc aussi un peu plus tard,certes le temps que l'émulateur soit fini d'être développer....

    mais comme je dis si le soucis c'est bien le budget, le pc reste le plus avantageux...

    surtout que la prochaine console nintendo ne garantira pas nécessairement la rétrocompatibilité switch 2 (comme souvent chez nintendo)
    rezor50 posted the 08/14/2026 at 11:00 AM
    keiku Le PC met tout le monde d’accord sur la puissance. Mais ce n’est jamais gratuit, et encore moins aujourd’hui. Même les composants “basiques” comme la RAM ou les SSD ont vu leurs prix doubler. Et derrière ça, beaucoup de joueurs changent leur GPU tous les deux ou trois ans, rajoutent de la RAM, remplacent le CPU… bref, le PC devient une machine qui demande un budget d’entretien, pas juste un achat initial.

    Les consoles, c’est presque l’inverse total. Tu l’achètes une fois, tu prends un abonnement à l’année, et oui, les jeux en boîte sont souvent 20 € plus chers que sur PC. Mais même en cumulant tout ça, tu restes largement en dessous du coût d’un PC qu’on veut maintenir à un niveau “semi haut de gamme”. La console ne te demande jamais de changer un composant, jamais de vérifier si ton matos va suivre, jamais de sortir 300 € parce qu’un jeu commence à tirer la langue.

    De toute façon même si le PC serait moins chère qu'actuellement, la plupart des gens qui ne jouent que sur console ne s'intéressent pas du tout au PC car ils souhaitent un hardware "plug and play". Bien que j'ai de l'espoir dans les machines comme celle de steam et peut être xbox pour ça.
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