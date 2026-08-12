Je voulais la console, mais j'ai dit, dès le départ, que je ne voulais pas dépasser la barre psychologique des 400€ (ce n'est pas par ce que c'est Nintendo que je vais acheter plein pot).
Je fouillais sur Internet depuis quelque temps pour voir s'il y avait des prix intéressants, surtout avec l'annonce de l'augmentation du prix de la console en septembre (et la folie des prix qui explosent de manière générale). Je me disais que ça serait encore plus compliqué d’être sous le seuil que j'avais prévu ; de plus, je préfère, quand c'est possible, avoir devant moi ce que je pourrais potentiellement acheter.
Je décide de faire un tout en ville. Je rentre dans un magasin qui fait de l'occasion (le concept qui fait peur à Sony au point de vouloir l'enlever, pour notre bien, pour les jeux...mais bien sûr) et là, je vois la Switch 2 en parfait état !
Je n'ai pas hésité quand j'ai vu 379,99 €.
La console est comme neuve, la boîte est nickel, une garantie de 2 ans, que demander de plus ?
Il faut savoir que je n'avais jamais eu la Switch 2 entre les mains.
La taille de l'écran m’impressionne du fait que je suis passé de la Switch à la Switch 2, sans passer par la Switch OLED.
L'aspect dont j'étais le moins satisfait de la Switch était la taille des Joy-con. Quand j'utilisais le support de recharge, ça donnait une manette reconstituée qui n'était pas folichon au niveau de la prise en main. Là, c'est bien mieux, car déjà, la matière n'est pas pareille, c'est plus doux, et comme les Joy-con sont plus grands (comme le support de recharge du coup), ça fait déjà plus fini, c'est plus agréable. Par contre, ça ne vaut pas la manette PRO.
En ce qui concerne les 256Go d'espace de stockage, pour l'instant, ça me va largement, car les jeux indé que j’achète en démat prennent peu de place et pour les jeux Nintendo, j’achète en boite.
Je reste toujours bluffé par ce que peut faire la console, nous sommes entre la PS4 « Pro » et la XSS. Quand tu vois les deux machines, tu compares avec la Switch 2 au niveau du format de la console : ça reste quand même une certaine performance d'arriver à avoir le même résultat.
Le prix ne m'étonne pas, évidemment que quand tu as de petits revenus, c'est cher, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais si on regarde par rapport au marché, c'est pas un prix si absurde par rapport à ce qu'elle propose, surtout pour une machine qui n'est pas 100% démat et sur laquelle tu peux jouer n'importe où, car il faut rappeler que c'est une portable hybride.
Au premier abord, c'est vrai que l'on a l'impression de voir une Switch « pro », mais ça, c'est pour l'aspect extérieur, si on reste à la surface des choses, par le fait que c'est peaufiné de partout en gardant le même design, mais quand tu commences à faire tourner les jeux, c'est là que tu vois que l'on est passé à autre chose.
L'aspect le plus embêtant, c'est la durée de la batterie. En ce qui me concerne, je ne joue pas aux jeux les plus gourmands, donc ça passe, mais pour certains jeux, je peux comprendre le souci à un moment donné. Moi qui aime la notion d'autonomie, ça tique un peu de ce côté-là, mais il faut bien accepter que tu as toujours une limite à l’exercice d'avoir le tout-en-un avec un prix qui reste « accessible ».
Pour moi, les consoles portables sont le format parfait pour les jeux indé, par contre, pour les gros jeux (avec un énorme budget, mais pas forcément, à chaque fois, les plus interactifs, ce qui est étrange pour ce médium), pour jouer dans des conditions optimales, les consoles 100% salon sont mieux. Tu peux la mettre en mode "salon", elle s'en sort correctement, mais ça ne vaut pas la version avec une console qui est 100% faite pour ça. Je ne parle même pas de leurs modèles « pro », là, c'est le top, mais à quel prix !
Le plus important à mes yeux dans un jeu, c'est que l'essentiel soit là, comme un livre de poche (par analogie avec une portable certes hybride) : alors, ce n'est pas aussi travaillé dans la présentation, mais tu peux lire les mêmes histoires, c'est le principal, comme tu peux jouer aux mêmes jeux.
Les jeux qui j'ai prévu de me payer en boîte :
Donkey Kong Bananza
Mario Kart World
MOUSE: P.I. For Hire
Indiana Jones et le Cercle Ancien
Metroid Prime 4: Beyond – NS 2 Edition
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Édition (pas fait sur Switch)
Kirby et le monde oublié – NS2 Edition (pas fait sur Switch)
En démat, car je pense qu'ils ne sortiront jamais en boîte :
Fast Fusion
The Touryst Deluxe
Prochainement :
Fire Emblem: Fortune's Weave
The Legend of Zelda: Ocarina of Time « remake » (jamais fait sur 3DS)
Pourquoi pas : Orbitals
Je n'ai pas trouvé les jeux qui m'intéressent, donc pour l'instant, je vais essayer les démos et la rétrocompatibilité qui upgrade, l'une des raisons qui m'a fait acheter la console.
Il y a deux choses qui sont sur, je me prendrais :
Aucun jeu neuf en format GKC.
Aucun jeu qui dépassera les 60€ (par rapport à mes revenus et encore)
J'aurais aimé aussi pouvoir m'acheter une PS5 (slim avec lecteur physique), mais financièrement, je ne peux pas acheter deux consoles d'un coup (avec les prix qui s'envolent), surtout qu'il faut que j'achète une TV plus récente pour profiter pleinement de la Switch 2.
Quand on me parle de boycott pour la prochaine console de Sony, je veux bien, mais je n'ai déjà pas les moyens de me payer une PS5 et une TV pour l'instant, alors une PS6 qui serait au même prix que les deux réunies, ça n'a pas de sens pour moi, surtout si elle est entièrement démat.
PS : SW-3081-0664-7334 (Code ami)
ma bibliothèque est transférable peu importe la génération
mon internet ne dépend que de ma connexion et pas a des abonnement suplémentaire
le cout initial est plus cher, mais tout le reste l'est moins... je suis passé sur console car je voulais du physique, mais vu que les console ne propose plus de physique (les carte sd ce n'est pas du physique en mon sens), je reviens donc sur pc et j'y amène ma collection de jeux console au passage...
je viens de finir de stoker mes jeux ps3 sur un disque dur de stockage, et fait des iso de tout mes disque...
je suis donc paré pour la suite...
Et vaut mieux l'acheter maintenant car elle sera bientot vendue plus cher, et on n'est pas a l'abri que le prix augmente encore plus a l'avenir
Et pourquoi pas ?
Un jeu comme Crimson Desert sera vendu en GKC a coup sur car aucune chance qu'il puisse tenir dans une cartouche standard
Généralement, quand j'achète un jeu, c'est pour le garder (ça m'arrive de le prêter aussi), je peux éventuellement l'acquérir neuf dans ce cas-là.
Si j’achète au format GKC, ce sera forcément en occasion ; pour le revendre, je ne suis pas sûr que ça arrive souvent.
Je pense que fast fusion ne sortira pas en boite malheureusement, dommage parce qu’il est vraiment bon et techniquement il est sûrement l’un des jeux les plus impressionnants de la Switch 2.
ratchet merci
amario J'y pensais justement, c'est un jeu qui m'intrigue, en plus, il est en format complet. Je me souviens qu'une fois tu m'as dit "Au vu de l'historique et des goûts, on s'entendrai bien", donc je vais noter ton conseil.
benichou Comme j'ai écrit dans l'article, il y a un prix que je ne dépasserai pas pour l'achat d'un jeu par rapport à mes revenus, donc il y a de grandes chances que j'achète ces jeux-là en occasion.
mylor Je ne m'inquiète pas de ce côté-là.
Zelda Totk et le Kirby sont fabuleux et largement améliorés.
DKB est génial mais certains n'aiment pas.
MKW reste une valeur sûre après c'est pas donné.
Hadès II, pour son prix est ouf
Pour Hadès, je n'ai pas fait le premier, donc je ne sais pas si je peux faire le II directement.
mishinho PS4 et Switch.
Indiana jones, si tu as un abonnement prime il est gratuit sur Luna (comme Hogwarts legacy et certains autres jeux).
D'ailleurs je m'amuse sur vinted a faire chier les vendeurs qui vendent des articles d'occasion (parfois bien abîmé) pour le même prix que du neuf...
Triste sur vinted, c'est une décharge public. Au lieu de jeter (même le secours populaire ne vont pas récupérer des articles dans un état proche de
il parle aussi des avantages et défaut de ces consoles
j'explique que financièrement le mieux actuellement c'est le pc que n'importe quel console a n'importe quel prix... et surtout sur la durée c'est plus rentable... que les avantages financier sont nombreux, qu'on peut l'utiliser avec ou sans tv, le transporter et que les jeux sont dispo, nombreux et on peut faire fi des exclusivité via l'émulation...
il parle également qu'il ne veut pas prendre des gamekey card (donc du démat) et des jeux moins cher
je pense que mon commentaire est donc tout a fait en adéquation avec son article
Je rattrape les jeux Switch que j'ai en retard et pour le moment, en jeux Switch 2 j'ai Mario Kart World, TOTK, Donkey Kong Bananza que j'ai beaucoup apprécié malgré quelques défauts, Pokopia et Legends ZA.
Dans mes attentes, j'attends des informations sur OOT Switch 2 et j'espère de belles surprises de la part de Nintendo ^^
De plus la console est portable ce qui est un argument pour les acheteurs. Il y a aussi la question des exclu Nintendo
mais le pc est portable aussi...
Combien ont la console car Pokémon vent et vague ne seront jouable que sur SW2 ?!
et il sera jouable sur pc aussi un peu plus tard,certes le temps que l'émulateur soit fini d'être développer....
mais comme je dis si le soucis c'est bien le budget, le pc reste le plus avantageux...
surtout que la prochaine console nintendo ne garantira pas nécessairement la rétrocompatibilité switch 2 (comme souvent chez nintendo)
Les consoles, c’est presque l’inverse total. Tu l’achètes une fois, tu prends un abonnement à l’année, et oui, les jeux en boîte sont souvent 20 € plus chers que sur PC. Mais même en cumulant tout ça, tu restes largement en dessous du coût d’un PC qu’on veut maintenir à un niveau “semi haut de gamme”. La console ne te demande jamais de changer un composant, jamais de vérifier si ton matos va suivre, jamais de sortir 300 € parce qu’un jeu commence à tirer la langue.
De toute façon même si le PC serait moins chère qu'actuellement, la plupart des gens qui ne jouent que sur console ne s'intéressent pas du tout au PC car ils souhaitent un hardware "plug and play". Bien que j'ai de l'espoir dans les machines comme celle de steam et peut être xbox pour ça.