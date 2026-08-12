Je voulais la console, mais j'ai dit, dès le départ, que je ne voulais pas dépasser la barre psychologique des 400€ (ce n'est pas par ce que c'est Nintendo que je vais acheter plein pot).Je fouillais sur Internet depuis quelque temps pour voir s'il y avait des prix intéressants, surtout avec l'annonce de l'augmentation du prix de la console en septembre (et la folie des prix qui explosent de manière générale). Je me disais que ça serait encore plus compliqué d’être sous le seuil que j'avais prévu ; de plus, je préfère, quand c'est possible, avoir devant moi ce que je pourrais potentiellement acheter.Je décide de faire un tout en ville. Je rentre dans un magasin qui fait de l'occasion (le concept qui fait peur à Sony au point de vouloir l'enlever, pour notre bien, pour les jeux...mais bien sûr) et là, je vois la Switch 2 en parfait état !Je n'ai pas hésité quand j'ai vu 379,99 €.La console est comme neuve, la boîte est nickel, une garantie de 2 ans, que demander de plus ?Il faut savoir que je n'avais jamais eu la Switch 2 entre les mains.La taille de l'écran m’impressionne du fait que je suis passé de la Switch à la Switch 2, sans passer par la Switch OLED.L'aspect dont j'étais le moins satisfait de la Switch était la taille des Joy-con. Quand j'utilisais le support de recharge, ça donnait une manette reconstituée qui n'était pas folichon au niveau de la prise en main. Là, c'est bien mieux, car déjà, la matière n'est pas pareille, c'est plus doux, et comme les Joy-con sont plus grands (comme le support de recharge du coup), ça fait déjà plus fini, c'est plus agréable. Par contre, ça ne vaut pas la manette PRO.En ce qui concerne les 256Go d'espace de stockage, pour l'instant, ça me va largement, car les jeux indé que j’achète en démat prennent peu de place et pour les jeux Nintendo, j’achète en boite.Je reste toujours bluffé par ce que peut faire la console, nous sommes entre la PS4 « Pro » et la XSS. Quand tu vois les deux machines, tu compares avec la Switch 2 au niveau du format de la console : ça reste quand même une certaine performance d'arriver à avoir le même résultat.Le prix ne m'étonne pas, évidemment que quand tu as de petits revenus, c'est cher, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais si on regarde par rapport au marché, c'est pas un prix si absurde par rapport à ce qu'elle propose, surtout pour une machine qui n'est pas 100% démat et sur laquelle tu peux jouer n'importe où, car il faut rappeler que c'est une portable hybride.Au premier abord, c'est vrai que l'on a l'impression de voir une Switch « pro », mais ça, c'est pour l'aspect extérieur, si on reste à la surface des choses, par le fait que c'est peaufiné de partout en gardant le même design, mais quand tu commences à faire tourner les jeux, c'est là que tu vois que l'on est passé à autre chose.L'aspect le plus embêtant, c'est la durée de la batterie. En ce qui me concerne, je ne joue pas aux jeux les plus gourmands, donc ça passe, mais pour certains jeux, je peux comprendre le souci à un moment donné. Moi qui aime la notion d'autonomie, ça tique un peu de ce côté-là, mais il faut bien accepter que tu as toujours une limite à l’exercice d'avoir le tout-en-un avec un prix qui reste « accessible ».Pour moi, les consoles portables sont le format parfait pour les jeux indé, par contre, pour les gros jeux (avec un énorme budget, mais pas forcément, à chaque fois, les plus interactifs, ce qui est étrange pour ce médium), pour jouer dans des conditions optimales, les consoles 100% salon sont mieux. Tu peux la mettre en mode "salon", elle s'en sort correctement, mais ça ne vaut pas la version avec une console qui est 100% faite pour ça. Je ne parle même pas de leurs modèles « pro », là, c'est le top, mais à quel prix !Le plus important à mes yeux dans un jeu, c'est que l'essentiel soit là, comme un livre de poche (par analogie avec une portable certes hybride) : alors, ce n'est pas aussi travaillé dans la présentation, mais tu peux lire les mêmes histoires, c'est le principal, comme tu peux jouer aux mêmes jeux.Les jeux qui j'ai prévu de me payer en boîte :Donkey Kong BananzaMario Kart WorldMOUSE: P.I. For HireIndiana Jones et le Cercle AncienMetroid Prime 4: Beyond – NS 2 EditionThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – NS2 Édition (pas fait sur Switch)Kirby et le monde oublié – NS2 Edition (pas fait sur Switch)En démat, car je pense qu'ils ne sortiront jamais en boîte :Fast FusionThe Touryst DeluxeProchainement :Fire Emblem: Fortune's WeaveThe Legend of Zelda: Ocarina of Time « remake » (jamais fait sur 3DS)Pourquoi pas : OrbitalsJe n'ai pas trouvé les jeux qui m'intéressent, donc pour l'instant, je vais essayer les démos et la rétrocompatibilité qui upgrade, l'une des raisons qui m'a fait acheter la console.Il y a deux choses qui sont sur, je me prendrais :Aucun jeu neuf en format GKC.Aucun jeu qui dépassera les 60€ (par rapport à mes revenus et encore)J'aurais aimé aussi pouvoir m'acheter une PS5 (slim avec lecteur physique), mais financièrement, je ne peux pas acheter deux consoles d'un coup (avec les prix qui s'envolent), surtout qu'il faut que j'achète une TV plus récente pour profiter pleinement de la Switch 2.Quand on me parle de boycott pour la prochaine console de Sony, je veux bien, mais je n'ai déjà pas les moyens de me payer une PS5 et une TV pour l'instant, alors une PS6 qui serait au même prix que les deux réunies, ça n'a pas de sens pour moi, surtout si elle est entièrement démat.PS : SW-3081-0664-7334 (Code ami)