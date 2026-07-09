Je sais pas vous mais en ce moment, je me rend compte que j'ai plus vraiment l'envie de jouer. Déjà ya la chaleur mais pas que, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu "la passion". Attention, je dis pas que je joue plus du tout mais là je suis sur 007, et rien à voir avec le jeu que je trouve plutôt cool mais je peine à allumer la console...
En fait, je pense qu'il ya plusieurs facteurs, mais je pense que la raison principale, c'est les décisions de merde prisent par les entreprises et notamment Sony avec son tout demat à partir de 2028 qui me fait grave chier, c'est vraiment une bande d'enculer sérieux. Ça et les nombreux licenciement qui font que ce média commence à me dégoûter au plus haut point, ce loisir qui me faisait tant "rêver" avant me débecte, avec cette histoire de gros sous, des consoles qui vont coûter un bras avec des jeux sans disques je rappel...
Pouha mais quand je dis tout ça j'ai un ulcère, ce média commence à puer la merde grave et c'est un grand fan de jeux vidéo qui vous dit ça. Tout ce merdier est dû aussi à mon "absence" de blog en ce moment et notamment de mes tops que j'ai pas refais depuis un moment mais même ça, j'en ai plus trop l'envie.
Même la Switch 2 j'ai pas envie de la.prendre pour le moment et c'est pas le Remake de SF qui me donnera envie de franchir le cap. Reste à voir le Remake de OOT mais j'ai peur. Et encore c'est un Remake, j'attends bien sûr des jeux mais ce que média devient me file la gerbe.
Et Vas-y qu'on ferme des studios, qu'on fait payer aux joueurs la peau du cul, et qu'on est de plus en plus des rapaces qui encule toujours plus les joueurs.
Conclusion : Le jeu vidéo fait peur et l'avenir n'est pas radieux. Bref, ça fait plus trop rêver.
Désolé pour ce coup de gueule qui pourrait me faire passer pour un gros rageux mais j'avais besoin de m'exprimer.
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posted the 07/09/2026 at 09:06 PM by mrpopulus
Je ne joue qu'à mes consoles 8-16 bits, famicom, megadrive, pc engine, super famicom, car là je prends vraiment du plaisir, et je suis plus excité par la sortie de l'AES+ que par celle de GTA6
(Je pense que je vais revendre ma 5080 à la sortie de GTA6 d'ailleurs )
Bref, si vous êtes des "anciens" et que les jeux modernes vous ennuient, revenez aux sources, il se peut que ça ravive la flamme chez vous aussi
Mais depuis le début de l'année j'ai joué que à des super jeux... Hades 2, Dispatch, Megabonk, Dungeons 3, REANIMAL, Mina The Hollower... et pourtant je n'ai pas encore fait certains qui sont sur ma liste (RE9 et SAROS entre autres)
Un peu d’Enshrouded, de Digimon et là je vais commencer Black Flag. Mais les AAA me font chier. Je ne suis pas rentré dans la hype GTA VI ni quoi que ce soit.
Perso je suis vraiment dégouté comme jamais, surtout finalement d’avoir participé au succès de PlayStation en y investissant des milliers d’euros pour finalement que la marque me crache à la gueule sans vergogne.
Ouais non.... une fois qu'il fera moins chaud, je tenterai de me faire des vieux RPG pour renouer la flemme mais là, c'est compliqué.
Ceci explique cela
Même eux j'y arrive plus, ils ont un gros probleme avec les rogues; Partout, tout le temps chez eux.
heureusement qu'on a le retro, notamment les p'tites consoles chinoises qui sont un bonheur entre les mains
Une chose est sûr, notre génération (ce qu'il en reste) n'a plus la même pêche qu'avant.
Il y avait déjà les GKC de la switch 2 de plus en plus nombreuses tu m'avaient saoulé surtout lorsqu'ils ont annoncé Sonic frontiers en GKC .
Mais alors Sony qui arrête le physique j'ai carrément vendu ma play.
Car j'avais même plus le cœur à l'allumer.
En gros là j'ai la switch 2 pour les jeux Nintendo en full physique car il est hors de question pour moi d'acheter des GKC et me réjouir des économies que je vais faire car plus d'achat chez Sony ... sinon voilà il ne me reste que le constat de me dire que je ne rejouerai plus à toutes les licences de jeux que j'appréciais en physique notamment celle des grands constructeurs japonais comme Final fantasy , tales of, Tekken, Resident evil, sonic
Le capitalisme a gagné, les actionnaires ont eu raison du manque de réflexion des joueurs car évidemment la ps6 va se vendre comme des petits pains...
Et inutile de compter sur Xbox qui vont depuis des années des disques qui ne contiennent rien .
Quoi que Asha Sharma a l'air bien plus compétente que Phil Spencer donc on sait jamais...
Perso c'est ce que j'ai fait. Je me refais Shining Force 2 et entre 2 quelques Street of Rage ou Splatter lHouse
J'ai tellement été déçu par l'adoption des GKC (pas d'autres choix) et auters joyeusetés obligatoires (téléchargements) que j'ai du mal à allumer ma Switch 2 sans y penser. Pourtant, Indiana Jaune est un bon portage, mais je suis TRES déçu.
Cette industrie me dégoûte, leur dieu c'est la technologie, les idéologies, monter les gens contre les autres en étant malhonnête quant à leurs choix commerciaux. L'humain ? RAF !
Donc je suis très heureux de la simplicité et de la liberté de l'AES+ et du fun, de la replay value des jeux : plug and play !
Internet n'est obligatoire que dans la tête de certains.
« Et inutile de compter sur Xbox qui vont depuis des années des disques qui ne contiennent rien. »
Si, ils contenaient la version Xbox One de jeux que t'achetais pour jouer sur Xbox Series X...
Du coup, je te l'accorde, oui, il ne contenait rien - rien qui nous intéressait vraiment -, et c'est d'ailleurs pourquoi, déjà depuis bien des années, je n'achetais quasiment plus de jeux en physique dessus (bien qu'il y ait eu des exceptions), justement parce que si on voulait jouer sur Xbox Series X et non Xbox One, bah le disque revenait à un disque game key card, comme sur Switch 2 maintenant.
Moi je me refait star ocean 2 R.
Les prochain AAA me tentent pas non plus. Sony donne plus envie. En colère.
Pour ma part, la PSVita me régale. La communauté en a fait une bien meilleur console qu'elle n'était du temps où elle était en vogue. C'est simple, là en ce moment, j'ai repris de ma PSP ma partie de Monster Hunter Freedom Unite pour pouvoir jouir du second stick analogique de la PSVita. Tellement un bonheur de retourner sur mon premier Monster Hunter pour enfin conquérir les quêtes de rang G, malgré les 190 heures que j'avais investies à l'époque.
Résultat, j'ai dépassé les 250 heures dessus (toujours exclusivement en solitaire pour ne rien changer) et j'ai pas fini de m'amuser. En plus, sur la console, on se peut appliquer un anti-aliasing et même un filtre pour ne pas souffrir de l'écran plus grand, ni de la pixellisation de l'écran d'origine, ce qui ajoute au(x) jeu(x).
Sinon en ce moment, il y a, sur PC, la version GBA pirate de la 1ère génération de Pokémon, ça s'appelle Kanto Reforged et c'est littéralement fan-tas-tique !
Notre progression y a été totalement repensée, la map a été repensée pour l'enrichir de nouveau embranchement, nouveaux lieux et dessert en bien une progression plus ouverte que le jeu original ; les pokémons et types des générations suivantes sont présents, les champions d'arènes en impose et surprennent (ce sont de vrais étapes), en sorte qu'on se peut enfin d'envisager de jouer stratégique, les CT ne sont plus à usage unique et de nouvelles sont disponibles à chaque nouveau magasin, on se peut aussi tomber, et cela assez souvent, sur deux pokémons sauvages à la fois, et puis bon, y'a de nouvelles capacités tirés des nouveaux jeux et mêmes les méga-évolutions, que demander de mieux ?
Bref. Tout ça pour dire que si t'as plus envie ces derniers temps, peu importe les raisons, il te faut simplement revenir aux jeux qui t'ont fait aimé le jeu vidéo. Ces mêmes jeux que t'as plus rejoué après les avoir fini il y a 10, 15, 20 ans.
Mais sinon je te comprend, oui, moi, du temps où Iwata était président de Nintendo, ce fut une période incroyable pour moi, avec la 3DS notamment, même la Wii U (parce qu'ils assumaient de sortir des jeux dessus malgré le flop ; l'entreprise avait à cœur l'intérêt des joueurs), et même avant ça avec la Wii, il (Iwata) avait vraiment ce truc qui faisait qu'il incarnait l'entreprise et l'image qu'il en renvoyait, moi, elle me charmait... De son temps, Nintendo, c'était vraiment quelque chose ! j'avais de l'engouement pour l'entreprise et ce qu'elle produisait - bien qu'après sa mort, ce fut assez différent.
Quant à Sony, je ne les pas suivi sur Playstation 5, bien qu'un amie me prête parfois la console pour faire 1 ou 2 jeux. Déjà avec leur lancement fin 2021, l'entreprise ne me faisait pas rêvé, pas comme pour la PS4 en son temps avec Bloodborne, The Last Guardian, etc. Quant aux Xbox Series, la One X m'avait bien chauffé avec sa rétro-compatibilité, alors la rétrocompatibilité augmentée, j'étais derrière de ouf, d'autant plus avec la volonté qu'avait Xbox de devenir un genre de Nintendo avec tous ces studio et ces annonces (mais des annonces qui, pour la plupart, n'auront abouties à rien, car finalement beaucoup de choses furent annulées).
Après Iwata, Xbox avait su me récupérer du fond où j'étais, mais hélas ils m'ont déçu, déjà avec une Xbox Series S sans lecteur et qui ne pouvait pas proposer la même expérience de jeu que sur Xbox Series X mais dans une résolution différente. Et puis y'a eu aussi le fait que l'entreprise s'est entêté jusqu'à très tard et même encore aujourd'hui, à vouloir supporter la Xbox One avec les jeux actuels, et ce faisant, nous vendait des jeux contenant la version Xbox One, contraignant quiconque voulait jouer à son jeu sur Xbox Series X, de télécharger sa version à partir de « blu-ray key card », ce qui a fini par tué pour enthousiasme pour la marque qui n'a pas eu même la décence de faire paraître en format physique Ghostwire Tokyo, tandis que c'était juste méga rare pour eux de sortir un jeu qui leur appartenait, en quelque sorte.
Enfin bon, bref, ça va faire donc bientôt 3 ans que j'ai arrêté avec Xbox, que Sony ne m'a pas récupérer depuis la PS4 Pro, et que j'ai ralentis d'avantage encore que je ralentissais déjà de jouer avant le second semestre de 2023 où j'ai revendu ma Xbox Series X pour ne plus en racheter de nouvelle.
Pour autant, le PC ne m'a pas capté ; sauf peut-être pour l'émulation.
Maintenant voilà, il me reste la Wii, la new3DS, la Wii U, la PSVita et avec l'émulation sur PC, ça me suffit ; et parfois mon pote me prête sa PS5. Mais voilà quoi, moi, j'ai pas attendu les dernières nouvelles pour arrêter les frais, puisque Xbox n'a pas été à la hauteur, finalement, à cause d'une mauvaise orientation qu'aujourd'hui tout le monde est en train de payer, alors qu'on savait tous que ce qu'ils faisaient n'était pas à faire. Aujourd'hui Xbox s'en est rendu compte et regarde la vérité en face, mais parce qu'ils ont (encore) fait n'importe quoi, bah franchement moi j'ai de la peine pour la marque et pour les joueurs comme moi, car la Xbox Series X est objectivement la console la plus intéressante en terme de possibilité par rapport à la Playstation, notamment, d'abord, avec la gestion en sortie du 1440p que Sony a fini par rattraper, mais aussi avec son mode 120Hz qui s'applique à tous les jeux et pas seulement une poignée configurer exprès en 40 fps ou je ne sais quoi, comme là encore Sony a voulu rattrapé quelque peu son retard sur la souplesse de son matériel avec la Playstation 5 - et ça sans parler de la place abracadabrante que prend la Playstation 5, un monstre, mais pas dans le bon sens du terme.
Et quant à la Switch, quand t'as eu la Wii U comme moi, pardon, mais 7 ans de Switch après 5 ans de Wii U pour joueur aux mêmes jeux et en voyant peu ou prou les mêmes graphismes mais avec une résolution de 1080p, et encore, dans ses meilleurs jours... Nintendo m'a fait m'impatienter de ouf, pour finalement attirer les éditeurs tiers avec le format game key card que j'avais déjà refusé avec la Xbox Series X, en raison du cross-gen qui devenait trop encombrant, et ça 2 ans avant la Switch 2.
Bref, tu comprendras que j'en suis déjà passé par là depuis longtemps et que je regrette que bon nombre de joueurs aient maintenant à en passer par ça. Je ne le dirais jamais assez, mais le jeu vidéo maintenant qu'il s'est démocratisé vraiment depuis la PS4 dans le cœur des gens, le média n'est plus en train de mûrir mais de pourrir... Sauf que j'en ai plus grand chose à faire maintenant, car maintenant j'ai 30, non... 31 ans maintenant que le France à mis (hier) 2 - 0 au Maroc, et franchement j'ai d'autres projets pour l'avenir que de m'attarder à lorgner sur un média qui est devenu trop gros et surtout difforme pour être encore sain.
Maintenant, tout de même, j'attend pour beaucoup The DuskBloods sur Switch 2 (même si pour le coup le fait qu'il sera sur cartouche comptera assez peu, ironiquement, puisque étant un jeu en ligne uniquement [sauf pour la place qu'il n'occupera pas]), et c'est un peu près le seul jeu que j'attend tout court, parce que le genre de jeu qu'il sera me rappelle pour beaucoup mes années sur PC où je découvrais les MMORPG style Grand Fantasia, le jeu en coopération avec des inconnus et le JcJ (Joueur contre Joueur) avec - de très bons souvenirs.