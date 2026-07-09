Je sais pas vous mais en ce moment, je me rend compte que j'ai plus vraiment l'envie de jouer. Déjà ya la chaleur mais pas que, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu "la passion". Attention, je dis pas que je joue plus du tout mais là je suis sur 007, et rien à voir avec le jeu que je trouve plutôt cool mais je peine à allumer la console...



En fait, je pense qu'il ya plusieurs facteurs, mais je pense que la raison principale, c'est les décisions de merde prisent par les entreprises et notamment Sony avec son tout demat à partir de 2028 qui me fait grave chier, c'est vraiment une bande d'enculer sérieux. Ça et les nombreux licenciement qui font que ce média commence à me dégoûter au plus haut point, ce loisir qui me faisait tant "rêver" avant me débecte, avec cette histoire de gros sous, des consoles qui vont coûter un bras avec des jeux sans disques je rappel...



Pouha mais quand je dis tout ça j'ai un ulcère, ce média commence à puer la merde grave et c'est un grand fan de jeux vidéo qui vous dit ça. Tout ce merdier est dû aussi à mon "absence" de blog en ce moment et notamment de mes tops que j'ai pas refais depuis un moment mais même ça, j'en ai plus trop l'envie.



Même la Switch 2 j'ai pas envie de la.prendre pour le moment et c'est pas le Remake de SF qui me donnera envie de franchir le cap. Reste à voir le Remake de OOT mais j'ai peur. Et encore c'est un Remake, j'attends bien sûr des jeux mais ce que média devient me file la gerbe.



Et Vas-y qu'on ferme des studios, qu'on fait payer aux joueurs la peau du cul, et qu'on est de plus en plus des rapaces qui encule toujours plus les joueurs.



Conclusion : Le jeu vidéo fait peur et l'avenir n'est pas radieux. Bref, ça fait plus trop rêver.



Désolé pour ce coup de gueule qui pourrait me faire passer pour un gros rageux mais j'avais besoin de m'exprimer.