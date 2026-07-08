Jason Schreier a partagé de nouvelles informations sur l'avenir du format physique sur PlayStation :
Sony estime que sa base de joueurs numériques est déjà assez importante pour se passer de ceux qui continuent d'acheter des jeux en format physique.
La société ne modifiera pas son modèle de distribution au détail : les magasins continueront à vendre des boîtes, mais celles-ci n'incluront qu'un code de téléchargement.
Actuellement, lorsque Sony vend un jeu physique First Party à un détaillant, il obtient environ 30% du prix de vente (70 $) . Avec 100% numérique, Sony prendrait tous ces revenus.
En conséquence, la société prévoit d'augmenter considérablement ses marges bénéficiaires.
Informations complémentaires provenant d'autres rapports :
Sony serait convaincu qu'avec le temps, la plupart des joueurs finiront par accepter la transition vers un écosystème 100% numérique.
La société estime que les utilisateurs continueront à soutenir PlayStation même sans la possibilité d'acheter des jeux physiques.
En outre, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une communication directe avec les fans au sujet de cette décision, car ils sont confiants dans la force de la marque et la loyauté de leur communauté.
Rahhhhhhh les batards....ils comptent bien sur leurs joueurs matrixés qui continueront à leur rapporter un max de tunes même s'ils les prennent pour des cons.....
tags :
posted the 07/08/2026 at 11:12 PM by zboubi480
J'ai bien dis SONY et pas que Playstation.
Et c'est definitif, je n'ai qu'une parole. Je ne suis pas leur esclave au point de m'acheter avec des exclu ou Gta 6.
apres libre à chacun de faire ce qu'il veux.
Qu’ils aillent bien se faire mettre, y’aura pas de PS6, pas de démat’, rien, nada…
Ceux qui pensent que le bruit sur le net va faire changer d'avis Sony se trompe lourdement.
Sony ne fera pas machine arrière, il faudra faire avec.
Pendant ce temps Steam c’est 200 millions de joueurs quotidiens et je pense que ce chiffre va gonfler avec les anciens joueurs Fuckstation
Il faut vraiment espèrer qu'ils prennent un mur.
Sony a beau affirmé que les joueurs suivront, on voit déja que le net lui a tranché, et croire que la majorité silencieuse ne suit pas la tendance, alors qu'on voit clairement depuis des année une migration des joueurs sony chez nintendo et pc et une migration en masse des joueurs xbox chez sony s'effectuer depuis quelque année...
On estime quand même que presque 50 millions de joueurs ps4 sony ne sont pas passé sur ps5 a l'heure actuelle (pour divers raison dont le prix, le catalogue, la disparition du physique ou le changement de politique de sony) et risque de ne pas donc y passer
bref les joueurs sony ne sont pas tous des pigeons en témoigne les chiffres
Nintendo ferait la meme chose que le prochain pokemon se vendrait à 10 millions d’exemplaires en demat.
Quelle migration ? À date égale Sony a vendue autant de PlayStation 5 que de PlayStation 4.
Tu n’as rien expliqué. Sachant qu’en plus il est difficile de quantifier ceux qui viennent d’un autre support, ceux qui ont les deux, ceux qui ont vendu l’ancienne version pour la nouvelle, ceux qui ont racheté une pro ou non, l’ouverture dans les marchés secondaires, l’augmentation du prix de la ps5, une première…
Bref, pas la peine de faire des calculs au doigts mouillés pour servir le narratif du physique.
Sony n’est pas idiot, ils ont bien compris le marché et son évolution.
Je vais consommer beaucoup moins par rapport à maintenant et j'achèterais sûrement plus de jeux sur Switch 2
La Switch 2 va devenir ma console principale alors que la PS va passer en secondaire, l'inverse d'aujourd'hui.
Donc qu'ils fassent quand même attention Playstation, l'arrogance de la certitude n'est jamais une équation certaine
Autant MS ça coulait de source mais avec le GP tu pouvais encore avoir une contrepartie pour compenser (plus le Play Anywhere qui donne un intérêt au démat si on a un PC ou Console PC) mais la ça t'oblige à tout acheter chez eux pour avoir pareil. Et t'as même pas les sites de clef pour compenser les prix comme sur Xbox et Switch :/
Très peu de pro-S feront l'impasse sur la PS6.
Déjà que certains joueurs râlent un peu mais sans plus, dans deux ans, ils auront tous acceptés et défendront même la décision de Sony (ou renverront la faute sur les autres).
Rien de neuf, la marque Xbox est trop au fond du trou pour pouvoir les inquiéter.
Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment mieux ailleurs et ils en sont conscients. Ils ont très bien choisi le moment pour l'annoncer. Xbox est dans la merde, et même s'ils supportaient le physique, les éditeurs ne suivront probablement pas si Sony passe full démat. La NS2 accusant un retard technologique, les joueurs PS en voudront pas faire les tiers sur cette machine. PC c'est la même merde, on nous oblige aussi à passer au démat. Et enfin, le succès de GTA6 full démat leur donne raison malheureusement.
Quoi qu'on en dise, ce sont bien les joueurs qui nous ont conduits à cette situation inévitable. Et je doute, étant donné la léthargie collective, une quelconque levée de boucliers suffisamment percutante pour revenir en arrière.
Il faut juste aimer les chiffres
Ca m'étonne que tu l'es pas look, vu que tu regardes toujours la source d'origine
Et la vidéo posté sur ce topic est celle de GOT.
Quelle pourriture ????
En outre, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une communication directe avec les fans au sujet de cette décision, car ils sont confiants dans la force de la marque et la loyauté de leur communauté.
Ce passage est juste terrible, il montre que Sony considère ses clients juste comme des moutons qui les suivront quoique la compagnie fasse.
La loyauté de ses clients...non mais ils sont complètement perchés chez Sony.
Mais au fond, ça ne me surprendrai pas que ça fonctionne au final
C'est a peu près mot pour mot ce qu'on ma dit pour microsoft quand j'ai expliquer comment ils allaient évoluer...
On a constaté la réduction de la place des jeux physique au fil du temps, Xbox étant le plus flagrant. Moi même je me voilais un peu la face, et même s'il est vrai que les gros jeux Sony ont encore une part physique supérieure au démat, ce n'était finalement que partie remise...
Je pense aussi que le temps aura raison des pro physique. Néanmoins Sony perdra plus que ce qu'ils ne pensent et veulent sûrement maximiser les profits avec une base plus petite.
aujourd'hui sony a abandoné le physique, a ses exclus sur pc, et a détruit japan et london studio et lâché le marché japonais... le 100% c'est réalisé
Ca n'a rien à voir avec le fait que les jeux se vendent mieux en numérique ou pas. Les chiffres parlent d'eux même
Dans le chiffre de 78 % de numérique annoncé par Sony, ils incluent les jeux numériques (bien sûr) + les DLC, les indés, Fortnite, Warzone, tous le contenu numérique possible...
Un chiffre manipulateur donc, pour mieux préparer et annoncer leur stratégie hardware : une console de salon PS6 et une console portable qui se partageront de manière simple et efficace les données numérique.
S'adapter à l'évolution et aux modes de vie qui ont changé.
Quand on lit entre les lignes de cet article juste après cette annonce fracassante de la fin du physique, on peut commencer à mieux comprendre :
La PS6 Portable mentionné par Sony ?
C'est une interview pour Famitsu qui sème le doute. Le PDG Hideaki Nishino nous laisse penser que l'entreprise se préparerait à un changement majeur de stratégie pour la prochaine génération de console, avec la PS6 donc. Selon ses propos, Sony vise toujours à ce que ces consoles puissent être « prises en main et utilisées facilement », c'est « essentiel ». Il souhaite également répondre à l'évolution de la demande et des modes de vie, un défi majeur selon lui.
Sans mentionner explicitement la PS6, le PDG affirme qu'à l'avenir, Sony pourrait « créer des expériences de jeu innovantes et utiliser des technologies pouvant prendre différente forme et être utilisées dans différents lieux » ce qui pourrait leur permettre de « créer quelque chose de d'excitant »Il souligne notamment l'importance de « pouvoir jouer dans d'autres pièces », et prend pour exemple le PlayStation Portal qui a été développé dans cette optique justement. Sony prévoit notamment de commercialiser des solutions « pour jouer confortablement dans d'autres pièces » autres que le salon avec notre télé, en citant « des écrans et des enceintes », sans plus de précision. Il conclut en réaffirmant la volonté de l'entreprise de « continuer à innover pour offrir des expériences de jeu qui s'adaptent à des modes de vie toujours plus diversifiés. »
De nombreuses rumeurs concernent la PS6 Protable
Il n'en fallait pas moins pour que cela évoque de suite la PS6 Portable, d'autant que les rumeurs sont très nombreuses à son sujet. Dernièrement on nous parlait encore d'une machine massivement plus puissante qu'une Nintendo Switch 2 et qu'une Xbox Series S. Une console équipée de solides composants avec notamment 3 Go GDDR7 et une bande passante élevée selon KeplerL2, très informé en général sur ce genre de sujet. Elle profiterait également de technologies avancées comme le FSR et le PSSR 3, l'équivalent du DLSS fait maison. Selon les informateurs, cela offrirait une qualité d'image supérieure au DLSS 4.5 de Nvidia. Pour le moment évidemment, rien de tout ceci, pas même la PS6, n'a été officialisé.
Une console portable PlayStation aurait du sens
PlayStation aurait toutefois une très grosse carte à jouer, d'autant plus à une époque où tout est devenu bien trop cher. Alors que la PS6 est déjà estimée à plus de 1000$, proposer une alternative pouvant être moins onéreuse et surtout nomade pourrait être une piste. Même si les performances sont en dessous de ce que sa sœur de salon pourrait proposer, la PS6 Portable pourrait se faire une place de choix et être une solide alternative à la Nintendo Switch 2. En se plaçant entre la console hybride et les machines plus coûteuses comme les ROG Ally, Sony aurait peut-être une carte à jouer, d'autant que beaucoup de joueurs apprécient la polyvalence des consoles nomades. Sans compter que la PS6 Portable pourrait s'appuyer sur le catalogue d'exclusivités de Sony pour séduire davantage. https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ps6-portable-sony-pdg-declaration-718586
C'est un gros risque que prend Sony, si ce n'est plus qu'avec la PS3 en son temps, de mon propre sentiment.
Reconquérir le marché japonais, seulement les japonais sont très attachés au physique (quoique avec la Switch 2 et les Game Key Card) https://www.youtube.com/watch?v=vPHVWMLrlJU&t=7810s
PP World est aussi bouleversé, il comprend pas, sachant que comme il le dit, Sony a toujours été un défenseur du physique. Il va mener son enquête et va essayer de se renseigner auprès de ses contacts de Sony quand il ira à l'IFA de Berlin.
Le Blu-ray Disc est aussi le dernier format de stockage d'après lui, donc il faut bien le préserver.
T’inquiète pas Sony, tu vas morfler, crois moi
Heureusement pour eux, ils vont pouvoir s'appuyer sur GTA pendant un moment.
plus sony pousse vers le digital plus les japonais les laches (c'est pour ca que la ps3> que la ps4) mais le japon actuellement ca reste 10% des console de sony aujourd'hui... et surtout 50% du marché des jeux tier et c'est ce point que sony ne semble pas avoir compris que leur décision allait fortement impacter la chose
Il manque juste la partie où il parle des ventes de jeux tiers et l'augmentation des bénéfices pour les éditeurs/Sony lorsqu'ils sont vendus en déma, ainsi que ces données proviennent d'une analyse d'il y a 6 ans et non pas de chiffres officiels qu'il aurait récupérés.
La tournure du texte ici et sur pas mal de posts sur X indiquent également qu'ils s'agiraient d'infos/déclarations qui auraient été faites par Sony et que Schreier auraient obtenus puis relayées, alors qu'il s'agit principalement d'une analyse qu'il fait en ce basant sur les estimations de la répartition des bénéfices sur les ventes physique/déma et du comportement de Sony suite à cette annonce.
Ce que je dis dans mon commentaire découle justement du fait qu'après que Sony ait déclaré vouloir arrêter le physique, ils ont fait le mort pendant 6 jours, pour ensuite revenir communiquer comme si de rien n'était, montrant un sacré mépris envers les fans et fidèles de la marque qui ont manifesté leurs mécontentement pendant ce laps de temps
Bref, fuck le déma et les acteurs de l'industrie qui veulent nous l'imposer...
Sauf qu'il en n'est rien
Et pas pour nous biensur.
Il parle aussi de bibliothèque!
tripy73 le fait que ce résumé n'est pas bon!
Quand à l'histoire des chiffres de répartition des bénéfices, il se base sur des estimations et le rappel à plusieurs reprises (il se base sur un article qui remonte à 6 ans et l'a posté dans la description), en indiquant que ça reste un repère intéressant mais ne représente pas des données officiels.
Il indique aussi que le fait que Sony annonce la fin du déma sans apporter des avantages à cette offre (comme la possibilité de prêter un jeu déma) est une mauvaise chose pour les joueurs, car on va perdre tous les avantages que le physique permettaient sans avoir le moindre avantage à passer au déma sur console (il parle aussi du déma sur PC qui n'est pas totalement comparable).
Et quand il parle de bibliothèque, il indique qu'aux USA quand tu souscris à un abonnement à une librairie, il est souvent possible de louer des jeux en plus des livres ce qui rend accessible le gaming à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter (il dit aussi que ses enfants le font).
Bref, il manque certaines choses dans ce résumé, mais les éléments rapporté sont bien dans la vidéo, juste que le côté ce serait des éléments venant de Sony est trompeur.
Excepté la moitié de ce résumé qui n'a jamais été cité par Schreier car ça vient direct encore une fois de twitter.
Informations complémentaires provenant d'autres rapports. Là pareil y a rien sur cela, ni de Schreier, ni de personne en fait.
A moins que tu me trouves la source de cela.
Ca vient de mec lambda sur Twitter
C'est le soucis.
Ton résumé est le bon, comprend bien. L'autre non hormi la première partie.
Pas besoin de Resetera. J'ai regardé la vidéo après avoir vu des résumé sur Twitter.
Ca ma sauté aux yeux rien de plus.
Schreier est un excellent journaliste, sûrement la référence pour le JV. Donc déformer ses propos ça craint un max
Après que Sony en prenne plein la tronche, c'est totalement mérité. C'est pas ça le soucis.
Donc tu comptre prendre la ps6 et passer a la switch2 ? Ou c'est l'inverse?
En conséquence, la société prévoit d'augmenter considérablement ses marges bénéficiaires."
bah oui le demat c'était logiquement pour le consommateur l'occasion de baisser les prix...oups
En fait ce genre de situation se pose en lapsus d'une situation, l'industrie est devenu moins en moins rentable.... sauf pour une poignée de titre qui monopolise la grande majorité des ventes du marchés.
Et faudra expliquer pourquoi avoir encore un rayon avec des jeux code in box...les rayons déjà sont triste depuis un moment alors demain...
Faudra convaincre les magasins de mettre en rayon....tu peux dire maintenant c'est le demat parce que le physique c'est finis tout en pensant vendre des boite avec un code de téléchargement. Déjà dans les années 2000 les rayons étaient pas rentable à l'année (mais faisait partie d'une stratégie commerciale) donc aujourd'hui...
La prochaine étape sera de faire disparaitre les jeu en boite avec code...pour juste vendre des carte code à la caisse.
zekk je comprends mieux
Par contre il me semble qu’il y a une erreur d'interprétation concernant ce résumé qui provient d’ici et que j’ai vu passé hier, les 3 derniers paragraphes sont indiqués comme provenant d'autres rapports, donc pas de la vidéo de Schreier, ce qui peut prêter à confusion. Bref, je vais y passer l'après-midi
Et même les autres rapports, le mec balance aucune source
Il y a aussi celui-ci qui parle de ce qu'il se passerait chez Sony et comment qui ont pris la décision, mais vu le peu d'info sur la fiabilité de la source, je ne l'ai pas relayé sur mon compte X.