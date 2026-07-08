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zboubi480 > blog
L'avenir du format physique sur Playstation
Jason Schreier a partagé de nouvelles informations sur l'avenir du format physique sur PlayStation :

Sony estime que sa base de joueurs numériques est déjà assez importante pour se passer de ceux qui continuent d'acheter des jeux en format physique.
La société ne modifiera pas son modèle de distribution au détail : les magasins continueront à vendre des boîtes, mais celles-ci n'incluront qu'un code de téléchargement.

Actuellement, lorsque Sony vend un jeu physique First Party à un détaillant, il obtient environ 30% du prix de vente (70 $) . Avec 100% numérique, Sony prendrait tous ces revenus.

En conséquence, la société prévoit d'augmenter considérablement ses marges bénéficiaires.

Informations complémentaires provenant d'autres rapports :

Sony serait convaincu qu'avec le temps, la plupart des joueurs finiront par accepter la transition vers un écosystème 100% numérique.

La société estime que les utilisateurs continueront à soutenir PlayStation même sans la possibilité d'acheter des jeux physiques.

En outre, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une communication directe avec les fans au sujet de cette décision, car ils sont confiants dans la force de la marque et la loyauté de leur communauté.

Rahhhhhhh les batards....ils comptent bien sur leurs joueurs matrixés qui continueront à leur rapporter un max de tunes même s'ils les prennent pour des cons.....
X - https://youtu.be/Ur0pQblaZcE?si=SeH15bIWmy4s8dHx
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    posted the 07/08/2026 at 11:12 PM by zboubi480
    comments (72)
    zboubi480 posted the 07/08/2026 at 11:13 PM
    Soyez loyaux les gars, ils comptent sur vous
    guiguif posted the 07/08/2026 at 11:18 PM
    Sony qui repasse en mode arrogant en pensant que tous les joueurs PS vont les suivre alors que par le passé ils se sont mangé le mur de la realité (PS2->PS3, PSP->PSVita), faut croire qu'ils n'apprennent jamais.
    malroth posted the 07/08/2026 at 11:19 PM
    Perso dés leur annonce, decision radicale chez moi. Plus un centime à Sony.

    J'ai bien dis SONY et pas que Playstation.

    Et c'est definitif, je n'ai qu'une parole. Je ne suis pas leur esclave au point de m'acheter avec des exclu ou Gta 6.

    apres libre à chacun de faire ce qu'il veux.
    walterwhite posted the 07/08/2026 at 11:25 PM
    Mais qui va vouloir dépendre du démat’ chez Playstation avec des jeux à 80€ ?

    Qu’ils aillent bien se faire mettre, y’aura pas de PS6, pas de démat’, rien, nada…
    zekk posted the 07/08/2026 at 11:25 PM
    Je comptais prendre la switch 2 et passer à la ps6, mais je vais faire l'inverse
    adelfhitlor posted the 07/08/2026 at 11:27 PM
    C'est même plus de l'arrogance à ce niveau là. J'espère que le retour de bâton sera bien proportionné.
    gargantua posted the 07/08/2026 at 11:30 PM
    pognon pognon pognon
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 11:35 PM
    Le niveau de mépris de cette boîte envers leurs fans et clients fidèles c'est à vomir... Tu m'étonnes qu'une partie des joueurs sont en train de jailbreak leur PS5 ou veulent se barrer sur PC pour ne plus rien payer, la seule chose que j'espère désormais c'est que les gros acteurs de l’industrie se crashent, c'est tout ce qu’ils méritent quand on voit la vision qu'ils ont du JV
    suzukube posted the 07/08/2026 at 11:36 PM
    GUT GENUG
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 11:37 PM
    C'est exactement ce qui va se passer.
    Ceux qui pensent que le bruit sur le net va faire changer d'avis Sony se trompe lourdement.
    Sony ne fera pas machine arrière, il faudra faire avec.
    xynot posted the 07/08/2026 at 11:41 PM
    En résumé : "On sait qu'ils avalent tout alors autant mettre tout le paquet directement"
    sk8mag posted the 07/09/2026 at 12:09 AM
    malroth, pareil si aucun changement de direction boycott total pour moi !
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 12:10 AM
    riddler posted the 07/09/2026 at 02:23 AM
    Quel bande de rats.
    Pendant ce temps Steam c’est 200 millions de joueurs quotidiens et je pense que ce chiffre va gonfler avec les anciens joueurs Fuckstation
    deathegg posted the 07/09/2026 at 03:26 AM
    Direction le pc
    bebber posted the 07/09/2026 at 04:02 AM
    Ah oui on en est la, cet vanité c'est quelque chose quand même ( bon attention même si je ne doute pas de lui, on a pas de preuve concrète mais venant de PS/Sony je serai pas étonné)
    Il faut vraiment espèrer qu'ils prennent un mur.
    keiku posted the 07/09/2026 at 04:18 AM
    comme ont dit la différence entre les dires et la réalité... de la même manière que xbox ( et ses journaliste affilié) affirmait que le gamepass augmentait les ventes et allait toucher plus de joueurs et accroitre le publique xbox

    Sony a beau affirmé que les joueurs suivront, on voit déja que le net lui a tranché, et croire que la majorité silencieuse ne suit pas la tendance, alors qu'on voit clairement depuis des année une migration des joueurs sony chez nintendo et pc et une migration en masse des joueurs xbox chez sony s'effectuer depuis quelque année...

    On estime quand même que presque 50 millions de joueurs ps4 sony ne sont pas passé sur ps5 a l'heure actuelle (pour divers raison dont le prix, le catalogue, la disparition du physique ou le changement de politique de sony) et risque de ne pas donc y passer

    bref les joueurs sony ne sont pas tous des pigeons en témoigne les chiffres
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 04:34 AM
    Je suis persuadé que ça ne changera rien. Seuls quelques joueurs chevronnés n’achèteront plus PlayStation mais globalement, avec 1/2 exclusivités, ça passera.

    Nintendo ferait la meme chose que le prochain pokemon se vendrait à 10 millions d’exemplaires en demat.
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 04:37 AM
    keiku
    Quelle migration ? À date égale Sony a vendue autant de PlayStation 5 que de PlayStation 4.
    keiku posted the 07/09/2026 at 04:57 AM
    shambala93 je t'ai déja explique la chose au minimum une dizaine de foi, mais vu que soit tu ne lis pas , soit tu as alzeimher, je vais pas recomencer
    shambala93 posted the 07/09/2026 at 05:15 AM
    keiku
    Tu n’as rien expliqué. Sachant qu’en plus il est difficile de quantifier ceux qui viennent d’un autre support, ceux qui ont les deux, ceux qui ont vendu l’ancienne version pour la nouvelle, ceux qui ont racheté une pro ou non, l’ouverture dans les marchés secondaires, l’augmentation du prix de la ps5, une première…
    Bref, pas la peine de faire des calculs au doigts mouillés pour servir le narratif du physique.

    Sony n’est pas idiot, ils ont bien compris le marché et son évolution.
    mibugishiden posted the 07/09/2026 at 05:36 AM
    Je vais rester chez Sony par contre les jeux a 80 euros en demat ils se les foute t au cul, même en physique j'ai jamais payé ça donc hors de question en demat.

    Je vais consommer beaucoup moins par rapport à maintenant et j'achèterais sûrement plus de jeux sur Switch 2

    La Switch 2 va devenir ma console principale alors que la PS va passer en secondaire, l'inverse d'aujourd'hui.
    ziggourat posted the 07/09/2026 at 05:58 AM
    shambala93 Nintendo a déjà vécu ça, c'était durant les années 90 quand ils sont restés têtus sur le choix du support cartouche pour la N64 en ayant t l'arrogance de croire que les joueurs continueront de les suivre. Ce choix les a suivi pendant deux générations entières.

    Donc qu'ils fassent quand même attention Playstation, l'arrogance de la certitude n'est jamais une équation certaine
    mooplol posted the 07/09/2026 at 06:20 AM
    Rien est acquis hormis peut être les fan Apple. La majorité de leurs joueurs sont des casuals qui font du fifa, cod et gta. Ils s’en foutent de la console c’est leur groupe de joueurs multi qui compte. La ps4 la vita le psvr montre bien que le logo ne suffit pas. Enfin on verra bien. J’espere un nouvel acteur ambitieux car sony en quasi monopole console de salon pure c’est pas jolie
    suikoden posted the 07/09/2026 at 06:23 AM
    Je suis bien content de pas être super fan des licences PS, au moins j'aurai peu de manque. J'hesitai déjà a revendre ma PS5 qui dort vu que les seules licences qui m'intéressent sont sur PC aussi déjà.

    Autant MS ça coulait de source mais avec le GP tu pouvais encore avoir une contrepartie pour compenser (plus le Play Anywhere qui donne un intérêt au démat si on a un PC ou Console PC) mais la ça t'oblige à tout acheter chez eux pour avoir pareil. Et t'as même pas les sites de clef pour compenser les prix comme sur Xbox et Switch :/
    kambei312 posted the 07/09/2026 at 06:25 AM
    Tout en demat, perso je garde qu'une console Nintendo et éventuellement un pc un jour. Et je réduis probablement mes dépenses jv de 70%... à eu de voir...
    nyseko posted the 07/09/2026 at 06:30 AM
    C'est ce que je dis depuis le début, ça va passer crème.

    Très peu de pro-S feront l'impasse sur la PS6.

    Déjà que certains joueurs râlent un peu mais sans plus, dans deux ans, ils auront tous acceptés et défendront même la décision de Sony (ou renverront la faute sur les autres).

    Rien de neuf, la marque Xbox est trop au fond du trou pour pouvoir les inquiéter.
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 06:39 AM
    Je suis profondément déçu de la manière dont ils ont annoncé la chose, un simple post sur un blog, et du mépris avec lequel ils ignorent les joueurs mécontents.

    Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment mieux ailleurs et ils en sont conscients. Ils ont très bien choisi le moment pour l'annoncer. Xbox est dans la merde, et même s'ils supportaient le physique, les éditeurs ne suivront probablement pas si Sony passe full démat. La NS2 accusant un retard technologique, les joueurs PS en voudront pas faire les tiers sur cette machine. PC c'est la même merde, on nous oblige aussi à passer au démat. Et enfin, le succès de GTA6 full démat leur donne raison malheureusement.

    Quoi qu'on en dise, ce sont bien les joueurs qui nous ont conduits à cette situation inévitable. Et je doute, étant donné la léthargie collective, une quelconque levée de boucliers suffisamment percutante pour revenir en arrière.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 06:39 AM
    Encore une fois on voit ceux qui n'ont pas look la vidéo.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 06:48 AM
    tripy73 je te conseille de look la vidéo de Schreier fortement intéressante et tu remarqueras la dif entre ce résumé qui vient de twitter et ce qu'il a vraiment dit

    Il faut juste aimer les chiffres
    Ca m'étonne que tu l'es pas look, vu que tu regardes toujours la source d'origine

    Et la vidéo posté sur ce topic est celle de GOT.
    djfab posted the 07/09/2026 at 06:57 AM
    shambala93 : Keiku et ses théories fumeuses !... Faut pas chercher à comprendre !
    cjmusashi posted the 07/09/2026 at 07:02 AM
    Cette boîte est une vrai honte, on voit bien que c'est leur communiqué de réponse aux joueurs qui passe par un intermédiaire
    Quelle pourriture ????
    taiko posted the 07/09/2026 at 07:09 AM
    jenicris tu peux nous faire un résumé stp?
    gasmok2 posted the 07/09/2026 at 07:22 AM
    La société estime que les utilisateurs continueront à soutenir PlayStation même sans la possibilité d'acheter des jeux physiques.

    En outre, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une communication directe avec les fans au sujet de cette décision, car ils sont confiants dans la force de la marque et la loyauté de leur communauté.


    Ce passage est juste terrible, il montre que Sony considère ses clients juste comme des moutons qui les suivront quoique la compagnie fasse.
    La loyauté de ses clients...non mais ils sont complètement perchés chez Sony.

    Mais au fond, ça ne me surprendrai pas que ça fonctionne au final
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 07:25 AM
    Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sESfDf0My84
    supasaiyajin posted the 07/09/2026 at 07:38 AM
    Et quand tu vois les réactions de ces types sur X ou Youtube, c'est toujours la même chose pour la très grande majorité. Ils te disent que c'est terrible pour le consommateur blablabbla... mais eux même n'achètent plus ou très rarement de jeux physiques.
    keiku posted the 07/09/2026 at 07:50 AM
    shambala93 je te l'ai expliquer plusieurs fois, mais t'es pareil qu'un fanboy xbox, tu fais omission de ce qui te dérange...
    keiku posted the 07/09/2026 at 07:51 AM
    shambala93 Sony n’est pas idiot, ils ont bien compris le marché et son évolution.

    C'est a peu près mot pour mot ce qu'on ma dit pour microsoft quand j'ai expliquer comment ils allaient évoluer...
    keiku posted the 07/09/2026 at 07:53 AM
    djfab théorie fumeuse ? bah j'avais dis que sony serait dans la situation sans laquelle ils sont aujourd'hui et j'en avais même donné les raisons... mais évidement le déni
    khazawi posted the 07/09/2026 at 07:55 AM
    jenicris Je me demande si le prisme français ne nous trompe pas un peu vu qu'on est presque les seuls à avoir des magasins qui peuvent brader les jeux neufs pour s'en servir comme produit d'appel.

    On a constaté la réduction de la place des jeux physique au fil du temps, Xbox étant le plus flagrant. Moi même je me voilais un peu la face, et même s'il est vrai que les gros jeux Sony ont encore une part physique supérieure au démat, ce n'était finalement que partie remise...

    Je pense aussi que le temps aura raison des pro physique. Néanmoins Sony perdra plus que ce qu'ils ne pensent et veulent sûrement maximiser les profits avec une base plus petite.
    masharu posted the 07/09/2026 at 07:55 AM
    Sans moi, et si vous voulez le 100% demat allez sur Steam.
    keiku posted the 07/09/2026 at 07:57 AM
    djfab j'ai expliquer des 2018 que sony était en train de suivre xbox sur l'abandon du physique, la perte d'exclu, et qu'il commençait comme eux a cibler les jeux service et les AAA et qu'il lachait le marché japonais et les jeux de niche (et par jeux de niche je parle évidement des jeux créatif)

    aujourd'hui sony a abandoné le physique, a ses exclus sur pc, et a détruit japan et london studio et lâché le marché japonais... le 100% c'est réalisé
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:07 AM
    khazawi n'oublie pas qu'au japon aussi ils sont très porté sur le physique et l’occasion... et eux aussi lache de plus en plus sony au fur et a mesure qu'il se dirige vers le démat ( donc si tu enlève 8 millions de japonais et 25 millions d'européen) ca fait quand même plus de 30 millions de joueurs en moins pour la suite
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:10 AM
    keiku le Japon est un marché quasi mort pour Sony. Il n'y en a que pour Nintendo.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:13 AM
    khazawi le marché japonais c'est encore 8 millions de joueurs... ce n'est pas rien, même si ce n'est pas une majorité, mais ca veut aussi dire que les prochains jeu japonais (en dehors des quelque éditeur comme capcom qui cible spécifiquement l'occident) ne sortiront plus sur playstation...
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:14 AM
    keiku les charts ne trompent pas. Les jeux PS5 n'arrivent plus à exister chaque semaine, même dans un top 30
    niflheim posted the 07/09/2026 at 08:18 AM
    Malheureusement, c'est la fin du physique, et ils ne pourront sans doute pas revenir en arrière à cause du hardware, tout est déjà figé.

    Ca n'a rien à voir avec le fait que les jeux se vendent mieux en numérique ou pas. Les chiffres parlent d'eux même

    Dans le chiffre de 78 % de numérique annoncé par Sony, ils incluent les jeux numériques (bien sûr) + les DLC, les indés, Fortnite, Warzone, tous le contenu numérique possible...

    Un chiffre manipulateur donc, pour mieux préparer et annoncer leur stratégie hardware : une console de salon PS6 et une console portable qui se partageront de manière simple et efficace les données numérique.

    S'adapter à l'évolution et aux modes de vie qui ont changé.

    Quand on lit entre les lignes de cet article juste après cette annonce fracassante de la fin du physique, on peut commencer à mieux comprendre :

    La PS6 Portable mentionné par Sony ?

    C'est une interview pour Famitsu qui sème le doute. Le PDG Hideaki Nishino nous laisse penser que l'entreprise se préparerait à un changement majeur de stratégie pour la prochaine génération de console, avec la PS6 donc. Selon ses propos, Sony vise toujours à ce que ces consoles puissent être « prises en main et utilisées facilement », c'est « essentiel ». Il souhaite également répondre à l'évolution de la demande et des modes de vie, un défi majeur selon lui.

    Sans mentionner explicitement la PS6, le PDG affirme qu'à l'avenir, Sony pourrait « créer des expériences de jeu innovantes et utiliser des technologies pouvant prendre différente forme et être utilisées dans différents lieux » ce qui pourrait leur permettre de « créer quelque chose de d'excitant »Il souligne notamment l'importance de « pouvoir jouer dans d'autres pièces », et prend pour exemple le PlayStation Portal qui a été développé dans cette optique justement. Sony prévoit notamment de commercialiser des solutions « pour jouer confortablement dans d'autres pièces » autres que le salon avec notre télé, en citant « des écrans et des enceintes », sans plus de précision. Il conclut en réaffirmant la volonté de l'entreprise de « continuer à innover pour offrir des expériences de jeu qui s'adaptent à des modes de vie toujours plus diversifiés. »


    De nombreuses rumeurs concernent la PS6 Protable

    Il n'en fallait pas moins pour que cela évoque de suite la PS6 Portable, d'autant que les rumeurs sont très nombreuses à son sujet. Dernièrement on nous parlait encore d'une machine massivement plus puissante qu'une Nintendo Switch 2 et qu'une Xbox Series S. Une console équipée de solides composants avec notamment 3 Go GDDR7 et une bande passante élevée selon KeplerL2, très informé en général sur ce genre de sujet. Elle profiterait également de technologies avancées comme le FSR et le PSSR 3, l'équivalent du DLSS fait maison. Selon les informateurs, cela offrirait une qualité d'image supérieure au DLSS 4.5 de Nvidia. Pour le moment évidemment, rien de tout ceci, pas même la PS6, n'a été officialisé.

    Une console portable PlayStation aurait du sens

    PlayStation aurait toutefois une très grosse carte à jouer, d'autant plus à une époque où tout est devenu bien trop cher. Alors que la PS6 est déjà estimée à plus de 1000$, proposer une alternative pouvant être moins onéreuse et surtout nomade pourrait être une piste. Même si les performances sont en dessous de ce que sa sœur de salon pourrait proposer, la PS6 Portable pourrait se faire une place de choix et être une solide alternative à la Nintendo Switch 2. En se plaçant entre la console hybride et les machines plus coûteuses comme les ROG Ally, Sony aurait peut-être une carte à jouer, d'autant que beaucoup de joueurs apprécient la polyvalence des consoles nomades. Sans compter que la PS6 Portable pourrait s'appuyer sur le catalogue d'exclusivités de Sony pour séduire davantage. https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ps6-portable-sony-pdg-declaration-718586





    C'est un gros risque que prend Sony, si ce n'est plus qu'avec la PS3 en son temps, de mon propre sentiment.

    Reconquérir le marché japonais, seulement les japonais sont très attachés au physique (quoique avec la Switch 2 et les Game Key Card) https://www.youtube.com/watch?v=vPHVWMLrlJU&t=7810s

    PP World est aussi bouleversé, il comprend pas, sachant que comme il le dit, Sony a toujours été un défenseur du physique. Il va mener son enquête et va essayer de se renseigner auprès de ses contacts de Sony quand il ira à l'IFA de Berlin.

    Le Blu-ray Disc est aussi le dernier format de stockage d'après lui, donc il faut bien le préserver.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:21 AM
    khazawi les chartz ne sont que des indicatif, pas des véritée
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:27 AM
    keiku si si, ca veut tout dire justement. Les jeux physiques PS5 et les consoles même reculent d'année en année. C'est le seul endroit où la PS3 > PS4
    icebergbrulant posted the 07/09/2026 at 08:31 AM
    Ce mépris

    T’inquiète pas Sony, tu vas morfler, crois moi
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:32 AM
    niflheim une PS6 Portable risque au contraire de coûter encore plus cher car miniaturiser les composants, c'est onéreux en RD..
    fiveagainstone posted the 07/09/2026 at 08:38 AM
    Faite à nouveau une PSP GO, on va bien voir le résultat.

    Heureusement pour eux, ils vont pouvoir s'appuyer sur GTA pendant un moment.
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:40 AM
    khazawi ah oui, dans ce sens, mais c'est ce que j'ai dis, que la clientèle japonaise recule proportionellement au recul du physique chez sony

    plus sony pousse vers le digital plus les japonais les laches (c'est pour ca que la ps3> que la ps4) mais le japon actuellement ca reste 10% des console de sony aujourd'hui... et surtout 50% du marché des jeux tier et c'est ce point que sony ne semble pas avoir compris que leur décision allait fortement impacter la chose
    khazawi posted the 07/09/2026 at 08:43 AM
    keiku malheureusement le Japon pour eux n'est qu'une variable d'ajustement depuis plusieurs années.
    tripy73 posted the 07/09/2026 at 08:50 AM
    jenicris : je ne vois pas vraiment de quoi tu parles, j'ai justement regardé la vidéo hier quand Schreier l'a posté et les éléments cités ici ou ailleurs sont bien dans celle-ci.

    Il manque juste la partie où il parle des ventes de jeux tiers et l'augmentation des bénéfices pour les éditeurs/Sony lorsqu'ils sont vendus en déma, ainsi que ces données proviennent d'une analyse d'il y a 6 ans et non pas de chiffres officiels qu'il aurait récupérés.

    La tournure du texte ici et sur pas mal de posts sur X indiquent également qu'ils s'agiraient d'infos/déclarations qui auraient été faites par Sony et que Schreier auraient obtenus puis relayées, alors qu'il s'agit principalement d'une analyse qu'il fait en ce basant sur les estimations de la répartition des bénéfices sur les ventes physique/déma et du comportement de Sony suite à cette annonce.

    Ce que je dis dans mon commentaire découle justement du fait qu'après que Sony ait déclaré vouloir arrêter le physique, ils ont fait le mort pendant 6 jours, pour ensuite revenir communiquer comme si de rien n'était, montrant un sacré mépris envers les fans et fidèles de la marque qui ont manifesté leurs mécontentement pendant ce laps de temps

    Bref, fuck le déma et les acteurs de l'industrie qui veulent nous l'imposer...
    vers0 posted the 07/09/2026 at 08:51 AM
    Je garderai ma ps5 pro pour les exclus mais pas de ps6 pour la remplacer. Je resterai sur pc pour le reste . Je leur donnerai le moins possible
    keiku posted the 07/09/2026 at 08:53 AM
    khazawi mais une variable qui comme je dis représente 50% du marché des jv console, donc le soucis de perdre le japon n'est pas pour leur joueurs mais pour leur développeur
    jenicris posted the 07/09/2026 at 08:57 AM
    tripy73 nullement c'est un résumé selon les mecs de Twitter que Schreier aurait dit dans la video
    Sauf qu'il en n'est rien
    tripy73 posted the 07/09/2026 at 09:03 AM
    jenicris : je m'en tape de Twitter, je parle de ce qu'il dit dans la vidéo... Après si tu comprends l'anglais forcément tu ne peux pas le constater par toi-même, mais tu as sûrement vu des gars sur Restera dire que ce résumé était faux c'est ça ?
    jenicris posted the 07/09/2026 at 09:04 AM
    taiko en gros il apporte chiffre a l'appui, pourquoi Sony fait cela. Et en quoi c'est avantageux pour les éditeurs
    Et pas pour nous biensur.
    Il parle aussi de bibliothèque!

    tripy73 le fait que ce résumé n'est pas bon!
    tripy73 posted the 07/09/2026 at 09:21 AM
    jenicris : j'ai justement dit dans mon précédent message ce qui diffère entre la façon dont les éléments sont rapportés (soi-disant infos venant de Sony) et ce qu'il dit dans la vidéo (son analyse basée sur des éléments dont des estimations de chiffres). Le résumé est donc bon, juste qu'on a l'impression que ce serait des infos qu'il aurait obtenu en off, ce qui est faux et est le vrai problème de ce résumé.

    Quand à l'histoire des chiffres de répartition des bénéfices, il se base sur des estimations et le rappel à plusieurs reprises (il se base sur un article qui remonte à 6 ans et l'a posté dans la description), en indiquant que ça reste un repère intéressant mais ne représente pas des données officiels.

    Il indique aussi que le fait que Sony annonce la fin du déma sans apporter des avantages à cette offre (comme la possibilité de prêter un jeu déma) est une mauvaise chose pour les joueurs, car on va perdre tous les avantages que le physique permettaient sans avoir le moindre avantage à passer au déma sur console (il parle aussi du déma sur PC qui n'est pas totalement comparable).

    Et quand il parle de bibliothèque, il indique qu'aux USA quand tu souscris à un abonnement à une librairie, il est souvent possible de louer des jeux en plus des livres ce qui rend accessible le gaming à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter (il dit aussi que ses enfants le font).

    Bref, il manque certaines choses dans ce résumé, mais les éléments rapporté sont bien dans la vidéo, juste que le côté ce serait des éléments venant de Sony est trompeur.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 09:36 AM
    tripy73 la vidéo de Schreier c'est surtout essentiellement des chiffres et là y a rien de tout cela.
    Excepté la moitié de ce résumé qui n'a jamais été cité par Schreier car ça vient direct encore une fois de twitter.

    Informations complémentaires provenant d'autres rapports. Là pareil y a rien sur cela, ni de Schreier, ni de personne en fait.
    A moins que tu me trouves la source de cela.
    Ca vient de mec lambda sur Twitter
    C'est le soucis.

    Ton résumé est le bon, comprend bien. L'autre non hormi la première partie.
    jenicris posted the 07/09/2026 at 09:44 AM
    tripy73 je m'en tape de Twitter, je parle de ce qu'il dit dans la vidéo... Après si tu comprends l'anglais forcément tu ne peux pas le constater par toi-même, mais tu as sûrement vu des gars sur Restera dire que ce résumé était faux c'est ça ?

    Pas besoin de Resetera. J'ai regardé la vidéo après avoir vu des résumé sur Twitter.
    Ca ma sauté aux yeux rien de plus.
    Schreier est un excellent journaliste, sûrement la référence pour le JV. Donc déformer ses propos ça craint un max
    Après que Sony en prenne plein la tronche, c'est totalement mérité. C'est pas ça le soucis.
    cyr posted the 07/09/2026 at 10:02 AM
    zekk " Je comptais prendre la switch 2 et passer à la ps6, mais je vais faire l'inverse"

    Donc tu comptre prendre la ps6 et passer a la switch2 ? Ou c'est l'inverse?
    zekk posted the 07/09/2026 at 10:12 AM
    cyr Désolé, je me suis mal exprimé, je vais prendre la switch 2 ( pas avant xenoblade)
    piratees posted the 07/09/2026 at 10:15 AM
    rha les batârd donc même avec 50% de vente en moins fond autant de bénèf que maintenant sauf les éditeurs qui vont faire la tronche si y a des vente en moins.
    newtechnix posted the 07/09/2026 at 10:35 AM
    "Actuellement, lorsque Sony vend un jeu physique First Party à un détaillant, il obtient environ 30% du prix de vente (70 $) . Avec 100% numérique, Sony prendrait tous ces revenus.

    En conséquence, la société prévoit d'augmenter considérablement ses marges bénéficiaires."

    bah oui le demat c'était logiquement pour le consommateur l'occasion de baisser les prix...oups

    En fait ce genre de situation se pose en lapsus d'une situation, l'industrie est devenu moins en moins rentable.... sauf pour une poignée de titre qui monopolise la grande majorité des ventes du marchés.

    Et faudra expliquer pourquoi avoir encore un rayon avec des jeux code in box...les rayons déjà sont triste depuis un moment alors demain...

    Faudra convaincre les magasins de mettre en rayon....tu peux dire maintenant c'est le demat parce que le physique c'est finis tout en pensant vendre des boite avec un code de téléchargement. Déjà dans les années 2000 les rayons étaient pas rentable à l'année (mais faisait partie d'une stratégie commerciale) donc aujourd'hui...

    La prochaine étape sera de faire disparaitre les jeu en boite avec code...pour juste vendre des carte code à la caisse.
    cyr posted the 07/09/2026 at 10:42 AM
    newtechnix franchement entre acheter une boite avec un code ou télécharger directement sur le store....autant le prendre sur le store. Y a même plus de livret dans les boîtes. C'est le détail qui m'a pousser vers le demat (bon pas que, mais je dois avoir 2 ou 3 boîtes sans livret dedans, j'ai pas supporter. Acheter un jeux plein tarif en loose alors que de déjà j'achetais mes jeux d'occasion complet....)


    zekk je comprends mieux
    guest666 posted the 07/09/2026 at 11:12 AM
    Vous partez tous en croisade contre Sony et le dématérialisé. Mais combien d'entre vous vont acheter GTA VI (qui est uniquement en démat') sans sourciller ? Soyez un peu cohérents et boycotté aussi GTA.
    tripy73 posted the 07/09/2026 at 11:28 AM
    jenicris : sur 20 minutes de vidéo, il parle des chiffres pendant environ 7 minutes, le reste contient ce qui est rapporté ici ou dans d'autres publications sur X et d'autres choses non citées comme l'histoire des librairies ou qu’il n’a aucun jeu physique sur PS5.

    Par contre il me semble qu’il y a une erreur d'interprétation concernant ce résumé qui provient d’ici et que j’ai vu passé hier, les 3 derniers paragraphes sont indiqués comme provenant d'autres rapports, donc pas de la vidéo de Schreier, ce qui peut prêter à confusion. Bref, je vais y passer l'après-midi
    jenicris posted the 07/09/2026 at 11:38 AM
    tripy73 oui le soucis, c'est que sur Twitter nombre font passer cela pour les propos de Schreier
    Et même les autres rapports, le mec balance aucune source
    tripy73 posted the 07/09/2026 at 01:24 PM
    jenicris : c'est ça, le problème c'est que deux groupes d'infos ont été réuni et qu'on pourrait penser que tout vient de Schreier, mais concernant la seconde partie, je l'avais vu passer un peu avant le post que j'ai partagé dans le comm précédent, mais je n'arrive plus à retrouver le compte qui l'avait partagé à l'origine.

    Il y a aussi celui-ci qui parle de ce qu'il se passerait chez Sony et comment qui ont pris la décision, mais vu le peu d'info sur la fiabilité de la source, je ne l'ai pas relayé sur mon compte X.
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