Jason Schreier a partagé de nouvelles informations sur l'avenir du format physique sur PlayStation :



Sony estime que sa base de joueurs numériques est déjà assez importante pour se passer de ceux qui continuent d'acheter des jeux en format physique.

La société ne modifiera pas son modèle de distribution au détail : les magasins continueront à vendre des boîtes, mais celles-ci n'incluront qu'un code de téléchargement.



Actuellement, lorsque Sony vend un jeu physique First Party à un détaillant, il obtient environ 30% du prix de vente (70 $) . Avec 100% numérique, Sony prendrait tous ces revenus.



En conséquence, la société prévoit d'augmenter considérablement ses marges bénéficiaires.



Informations complémentaires provenant d'autres rapports :



Sony serait convaincu qu'avec le temps, la plupart des joueurs finiront par accepter la transition vers un écosystème 100% numérique.



La société estime que les utilisateurs continueront à soutenir PlayStation même sans la possibilité d'acheter des jeux physiques.



En outre, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une communication directe avec les fans au sujet de cette décision, car ils sont confiants dans la force de la marque et la loyauté de leur communauté.



Rahhhhhhh les batards....ils comptent bien sur leurs joueurs matrixés qui continueront à leur rapporter un max de tunes même s'ils les prennent pour des cons.....