Entre les Familles Steam qui mettent en commun les bibliothèques de 6 personnes, et la Nintendo Switch 2 avec ses "cartes de jeu virtuelles" permettant de prêter un titre numérique pendant 14 jours comme une vraie cartouche, le virtuel s'assouplit enfin.Fini le calvaire des comptes principaux et secondaires à synchroniser pour faire croquer les potes.Il faut juste accepter la contrepartie : votre licence est temporairement transférée, vous ne pouvez donc plus y jouer tant qu'elle est prêtée (Sur Steam Deck comme sur Switch 2).On attend avec impatience la meme chose avec des Xbox Family !Alors, vous squattez déjà ces fonctions de prêt virtuel ?