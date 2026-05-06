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Wolverine : La Team X existe avant les X-Men
Pour répondre au complotiste de cet article
https://www.gamekyo.com/blog_article486014.html

Il faut savoir que la Team X existe dans les comics et que non, insomniac n'a pas supprimer le mot "men" car c d méchant woke

https://en.wikipedia.org/wiki/Team_X_(comics)

Alors qu'est ce que la Team X d'après les comics ?


C’est une cellule clandestine du programme Weapon X, active surtout pendant la Guerre froide.

Le principe :
la CIA (et services secrets) recrute des agents
souvent des mutants ou futurs mutants célèbres
pour faire des missions illégales : espionnage, assassinats, sabotage
Donc la timeline correcte :
C’est “la Team X avant que certains membres deviennent des X-Men (ou des ennemis) dans les comics...

Et vu que insomniac d'après les leaks sont sur un jeu X-Men pour 2030 on peut aisément dire que la fin de Wolverine ouvrira sur une porte vers les X-Men
Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Team_X_(comics)
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    posted the 06/05/2026 at 09:54 PM by kikan
    comments (1)
    brook1 posted the 06/05/2026 at 10:00 PM
    Le complotiste s'en branle des explications, il est pas là pour débattre, vous perdez votre temps malheureusement
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