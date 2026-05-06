Pour répondre au complotiste de cet article

https://www.gamekyo.com/blog_article486014.html



Il faut savoir que la Team X existe dans les comics et que non, insomniac n'a pas supprimer le mot "men" car c d méchant woke



https://en.wikipedia.org/wiki/Team_X_(comics)



Alors qu'est ce que la Team X d'après les comics ?





C’est une cellule clandestine du programme Weapon X, active surtout pendant la Guerre froide.



Le principe :

la CIA (et services secrets) recrute des agents

souvent des mutants ou futurs mutants célèbres

pour faire des missions illégales : espionnage, assassinats, sabotage

Donc la timeline correcte :

C’est “la Team X avant que certains membres deviennent des X-Men (ou des ennemis) dans les comics...



Et vu que insomniac d'après les leaks sont sur un jeu X-Men pour 2030 on peut aisément dire que la fin de Wolverine ouvrira sur une porte vers les X-Men