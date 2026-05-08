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Le mec qui avait leak Star Fox avait balancé d'autres trucs
Jeux Video
Rappel : avant même Nate The Hate, (une semaine avant précisément), un mystérieux Malo932 avait annoncé en douce sur Youtube le remake d'un Star Fox "classic" pour juin 2026. Confirmé donc.

Les autres leaks de sa liste (entre parenthèses si confirmé ensuite ou non par Nate, mais pas démenti pour autant).

- Nouveau Star Fox Adventure, pas en 2026 (non).
- Ocarina of Time Remake cette année (oui)
- Switch Sports pour cet été (oui)
- Nouveau Mario 3D en 2027 (oui)
- Nouveau Wario Land, possiblement 2027 (non)
- Remake 2D pixel de Super Metroid cette année (non)
- Duskbloods pour fin 2026 (oui)
- DLC de Mario Kart World en 2027 (non)
- Nouveau Metroid 2D par Mercury, pas cette année (non)


J'aimerais perso un nouveau Mario Party mais bon
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    aeris201
    posted the 05/08/2026 at 11:47 AM by shanks
    comments (7)
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 11:50 AM
    FZero où es tu ?
    saram posted the 05/08/2026 at 11:52 AM
    Ocarina of Time, j'ai hâte et peur à la fois.
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 11:54 AM
    Si un Switch Sports doit sortir cet été Nintendo ne devrait pas tarder a communiquer dessus.

    Une sortie en juillet a mon avis c’est mort car ya Rhythm Paradise et Splatoon Riders. Peut etre aout

    Wii Sports Resort (2009 ca remonte) etait sorti fin juillet
    mrvince posted the 05/08/2026 at 11:55 AM
    Le nouveau mario 3D hate de le voir... j'espère vraiment pas un Odyssey 2 ou alors inspiré ce serait bien...
    aozora78 posted the 05/08/2026 at 11:59 AM
    Ocarina of Time ils ont interet à pas se louper, c'est un pillier de l'histoire du jeu vidéo.

    On atteindra minimum ce rendu ?
    https://www.youtube.com/watch?v=arHNcSMXaBk
    cail2 posted the 05/08/2026 at 12:02 PM
    L'année dernière un leak prétendait que le background du prochain Mario 3D serait l'univers Nintendo, gros potentiel si avéré...

    Mercury je les verrais bien faire le portage de leur remake de Metroid 2 sur Switch 2. Et un p'tit patch 4K pour Dread au passage si pas déjà dispo.

    aozora78
    Ouais va falloir être un peu moins cheap qu'avec Starfox sur Ocarina of Time c'est certain.
    cyr posted the 05/08/2026 at 12:03 PM
    Un nouveau mario party? Au buchet Shanks

    Pourquoi pas un nouveau kirby pendant que tu y est.

    Par contre c'est pas gentil de reparler d'un nouveau star fox adventure....je vois pas l'intérêt de porter le star fox de la 64 pour repartir sur une suite de star fox adventure, qui n'est pas le même style de jeux...

    Bon peut-être que c'est pour remettre fox en selle....
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