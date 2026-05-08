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Rappel : avant même Nate The Hate, (une semaine avant précisément), un mystérieux Malo932 avait annoncé en douce sur Youtube le remake d'un Star Fox "classic" pour juin 2026. Confirmé donc.Les autres leaks de sa liste (entre parenthèses si confirmé ensuite ou non par Nate, mais pas démenti pour autant).- Nouveau Star Fox Adventure, pas en 2026 (non).- Ocarina of Time Remake cette année (oui)- Switch Sports pour cet été (oui)- Nouveau Mario 3D en 2027 (oui)- Nouveau Wario Land, possiblement 2027 (non)- Remake 2D pixel de Super Metroid cette année (non)- Duskbloods pour fin 2026 (oui)- DLC de Mario Kart World en 2027 (non)- Nouveau Metroid 2D par Mercury, pas cette année (non)J'aimerais perso un nouveau Mario Party mais bon