Rappel : avant même Nate The Hate, (une semaine avant précisément), un mystérieux Malo932 avait annoncé en douce sur Youtube le remake d'un Star Fox "classic" pour juin 2026. Confirmé donc.
Les autres leaks de sa liste (entre parenthèses si confirmé ensuite ou non par Nate, mais pas démenti pour autant).
- Nouveau Star Fox Adventure, pas en 2026 (non).
- Ocarina of Time Remake cette année (oui)
- Switch Sports pour cet été (oui)
- Nouveau Mario 3D en 2027 (oui)
- Nouveau Wario Land, possiblement 2027 (non)
- Remake 2D pixel de Super Metroid cette année (non)
- Duskbloods pour fin 2026 (oui)
- DLC de Mario Kart World en 2027 (non)
- Nouveau Metroid 2D par Mercury, pas cette année (non)
J'aimerais perso un nouveau Mario Party mais bon
Une sortie en juillet a mon avis c’est mort car ya Rhythm Paradise et Splatoon Riders. Peut etre aout
Wii Sports Resort (2009 ca remonte) etait sorti fin juillet
On atteindra minimum ce rendu ?
https://www.youtube.com/watch?v=arHNcSMXaBk
Mercury je les verrais bien faire le portage de leur remake de Metroid 2 sur Switch 2. Et un p'tit patch 4K pour Dread au passage si pas déjà dispo.
aozora78
Ouais va falloir être un peu moins cheap qu'avec Starfox sur Ocarina of Time c'est certain.
Pourquoi pas un nouveau kirby pendant que tu y est.
Par contre c'est pas gentil de reparler d'un nouveau star fox adventure....je vois pas l'intérêt de porter le star fox de la 64 pour repartir sur une suite de star fox adventure, qui n'est pas le même style de jeux...
Bon peut-être que c'est pour remettre fox en selle....