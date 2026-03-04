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Vers un retour de Uncharted ?
C'est pas un secret qu'un jeu autre jeu est en dev chez ND, avec pour directeur Escayg (Lost Legacy) et Paul Davies (Uncharted 4) et producteur Druckmann, au côté de Intergalactic. C'est même carrément officiel via une interview de Neil.

Escayg (creative director chez ND) a posté cela récemment



...avec le mot "research", une pratique courante pour les studios.

Une image qui fait fortement penser a l'univers Uncharted pour beaucoup.
Le jeu est en dev depuis plus de 3 ans selon Vinit Argawal (également ancien de ND).

En espérant avoir bientôt plus de nouvelles
https://www.resetera.com/threads/a-creative-director-at-naughty-dog-shared-a-photo-with-the-caption-research-and-it-matches-the-vibes-of-a-certain-franchise.1481686/
    tags : uncharted naughty dog
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    newtechnix, simbaverin, tynokarts, ouken
    posted the 04/03/2026 at 10:09 AM by jenicris
    comments (41)
    altendorf posted the 04/03/2026 at 10:21 AM
    Un prequel/spin-off sur Sir Francis Drake cela serait tellement top
    mrvince posted the 04/03/2026 at 10:24 AM
    Mouais. On en a vu quand même. Après ca sera toujours un bon jeu popcorn mais j'espère être surpris.
    cyr posted the 04/03/2026 at 10:31 AM
    Dommage de s'enfermer dans 2 licence....mais au moins ils travaillent. C'est le bon côté.
    shanks posted the 04/03/2026 at 10:32 AM
    Une préquelle plutôt qu'une suite avec sa mioche plz...

    Par contre, la giga baffe graphique qu'on se prendrait dans tous les cas...
    shambala93 posted the 04/03/2026 at 10:32 AM
    Pourquoi pas mais j’aimerais qu’un jour Sony s’intéresse à l’héroïque fantastique. Aucun RPG de la sorte first party depuis des années.
    icebergbrulant posted the 04/03/2026 at 10:36 AM


    Le jeu va être canon !
    supasaiyajin posted the 04/03/2026 at 10:36 AM
    Uncharted ou TLOU, moi je prends.

    cyr Uncharted, TLOU et Intergalactic ça fait 2 ?

    Sinon je suis tombé sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=5zD1E6O5s_I), je ne sais pas ce que ça vaut ou si les infos ont déjà été partagées ici ou si on apprend vraiment de nouvelles choses.
    adamjensen posted the 04/03/2026 at 10:37 AM
    Mouais… Vu ce qu’est devenu Naughty Dog depuis The Last of Us 2, je ne suis pas très chaud…
    En plus, l’histoire est déjà conclue.
    mithrandir posted the 04/03/2026 at 10:37 AM
    D'accord avec Shanks, prequel grand oui, suite avec sa fille grand non et j'ajouterais une suite avec Nathan m'irait aussi !
    medoo posted the 04/03/2026 at 10:50 AM
    shambala93 Y'a eu FF XVI non ?
    altendorf posted the 04/03/2026 at 10:53 AM
    medoo Pas Sony, pas first-party.
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 10:53 AM
    Peut être un Sully dans sa jeunesse ?
    chreasy97 posted the 04/03/2026 at 10:55 AM
    C'est surtout qu'Intergalactic est tres mal parti pour avoir du succès donc il faut un plan de secours pour renflouer les caisses...
    gasmok2 posted the 04/03/2026 at 10:59 AM
    chreasy97

    Ah bon, t'as pu essayé le titre?

    Même si j'accroche pas tant que ça au look de l'héroïne d'Intergalactic, je fais confiance à ND pour avoir quelque chose d'excessivement qualitatif.
    link571 posted the 04/03/2026 at 11:02 AM
    chreasy97 Qu’est-ce qu’il faut faut pas lire comme conneries des fois…
    cyr posted the 04/03/2026 at 11:11 AM
    supasaiyajin vu la réaction ici a l'annonce de intergalactic....

    Il est toujours en développement ?
    shambala93 posted the 04/03/2026 at 11:19 AM
    medoo
    Tu te moque de moi ? Depuis quand FF XVI est un jeu médiéval fantastique first party PlayStation ? Bref y’en a pas ! Et on reste globalement cloisonné aux mêmes licences/typologies de jeux.
    perse9 posted the 04/03/2026 at 11:29 AM
    perso j'ai pas envie d'un énième uncharted. Il y en a eu 4 c'est déjà enorme. Il faut se diversifier encore et montrer qu'ils ne savent faire que des jeux exceptionnels narrative (même si ça met beaucoup trop de temps entre chaque jeux)
    supasaiyajin posted the 04/03/2026 at 11:44 AM
    cyr Qu'est-ce que tu racontes ?
    guiguif posted the 04/03/2026 at 11:45 AM
    Pourquoi pas, ça manque ce genre de jeu, d'ailleurs c'est pas pour rien que 007 First Light semble intéresser les fans en manque
    simbaverin posted the 04/03/2026 at 11:46 AM
    altendorf Un prequel/spin-off sur Sir Francis Drake cela serait tellement top


    C’est mon rêve. Je pense que c’est le meilleur mouvement. Un prequel ambitieux avec Sir Francis Drake comme personnage principale.
    altendorf posted the 04/03/2026 at 11:49 AM
    simbaverin
    magneto860 posted the 04/03/2026 at 12:12 PM
    Ben moi j’espère plutôt un Lost Legacy 2.

    Même si Lara revient avec Legacy of Atlantis, et que Chloé est (un peu) typée Lara (en version survival bien entendu).
    simbaverin posted the 04/03/2026 at 12:19 PM
    magneto860 Je dirai pas non à Chloé aussi comme personnage principale.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 12:29 PM
    C'est une good news
    marcus62 posted the 04/03/2026 at 12:35 PM
    Uncharted 5 (peu importe avec qui et quand) ce sera une excellente nouvelle.
    Uncharted 4 reste encore une claque à ce jour et j’avais globalement bien aimé Lost Legacy.
    Mais il n’est pas prêt de voir le jour. Sachant qu’un développement d’un AAA c’est en moyenne 5 ans chez PlayStation.
    Ce sera peut-être un jeu pour le lancement (cross-gen) pour la PS6 !
    hyoga57 posted the 04/03/2026 at 12:39 PM
    cyr Oser dire ça quand on est fan de Nintendo. Une boîte qui recycle les mêmes licences depuis 40 ans.
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 12:40 PM
    Perso je préfère un nouveau Uncharted, que the last of mes fesses et intergalabouse ont dirais un projet du marchand de fleur kyo
    kaiserstark posted the 04/03/2026 at 12:46 PM
    Le jeu sortira probablement pas avant 2030 soit quatorze ans après Uncharted 4

    Donc ça fera un gros gap entre les deux jeux, ce qui en soit est plutôt bien d'avoir laisser reposer la licence un moment mais je ne suis pas contre de la revoir car il n'y a pas grand chose de similaire sur le marché.
    simbaverin posted the 04/03/2026 at 12:57 PM
    kaiserstark Perso je mise sur du 2029. Si le jeu est en développement depuis 3 ans….C'est possible.
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 01:06 PM
    ND qui va montrer ce que c'est la vrai next gen
    romgamer6859 posted the 04/03/2026 at 02:21 PM
    jenicris

    Imagine un truc avec drake et un jeu de pirate
    mafacenligne posted the 04/03/2026 at 04:04 PM
    c'est pas de refut un uncharted puis un last of us !
    sinon dans le méme style j'ai adoré indiana jones et atant le prochain tom raider avec impatience
    tynokarts posted the 04/03/2026 at 04:36 PM
    La semaine dernière, je suis sorti avec un canon
    Et oui, de temps en temps il faut bien sortir avec l’artillerie lourde
    chreasy97 posted the 04/03/2026 at 05:37 PM
    gasmok2 link571 Commencez donc par vous demander pourquoi ND ne montre plus du tout le jeu puis regardez les commentaires des autres pays et verrez que ce jeu est le moins attendu parmi tout les jeux ND sortis avant.

    Il faut sortir de votre petite France et regarder ailleurs...
    zekk posted the 04/03/2026 at 06:51 PM
    nemaydu69 posted the 04/03/2026 at 06:57 PM
    Si seulement... Mais Malheureusement j'y crois moyen...
    niflheim posted the 04/03/2026 at 07:54 PM
    Il s'agit de Fort George

    On peut y admirer du haut du fort, des vues panoramiques spectaculaires, donc parfait pour un Uncharted.

    (Perso pour un nouveau Uncharted, j'aimerai au moins revoir Sam que j'adore dans Uncharted 4, j'espère qu'il sera de la partie si c'est Uncharted)

    C'est vrai que les canons font 16ème siècle en apparence, de l'époque Sir Francis Drake mais comme Fort George a été fondé en 1804


    Voici ce qu'on peut lire sur une pancarte touristique sur le site: (voir à 0:25s)

    L'histoire du Fort George

    Situé au nord-ouest de Port of Spain, à 340 mètres d'altitude, et surplombant Port of Spain et le golfe de Paria, ce site a été fondé en 1804. Construit sous la direction du gouverneur britannique, le major-général Sir Thomas Hislop, il fut initialement baptisé Fort Vigie. Il fut ensuite rebaptisé en l'honneur du roi George III d'Angleterre. La construction du fort a été réalisée par des esclaves africains, et Jonas Mohammed Bath, un leader éminent parmi les musulmans africains – les Mandingos –, a été nommé contremaître par Hislop.

    Bien que certains vestiges du fort d'origine, tels que des murets et des canons, soient encore visibles aujourd'hui, le bâtiment principal du site a été construit en 1883 pour servir de station de signalisation. Son rôle était de recevoir les signaux de pavillons relatifs au trafic maritime provenant de la station radio de North Post, située à l'entrée de la vallée de Diego Martin à l'ouest, surplombant la mer des Caraïbes. La station de signalisation de Fort George transmettait ensuite ces signaux au bureau du capitaine du port à Port of Spain, situé au sud-est du fort.

    Cette station de Fort George a été conçue par Kofi Nti, un prince ashanti qui avait été amené à Trinidad depuis l'Afrique de l'Ouest par le gouvernement colonial après le conflit entre les Britanniques et son peuple en 1873-1874. Pendant son séjour à Trinidad, il fut affecté au département des travaux publics.



    A propos de Kofi Nti, prince des Ashanti: Les Ashantis sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana.


    En recherchant Ghana avec Uncharted, on tombe sur Uncharted Ghana

    - Uncharted Ghana est une ressource éducative à but non lucratif créée pour sensibiliser la jeunesse ghanéenne ainsi que les membres de la diaspora à l'histoire et à la culture du Ghana.

    Notre mission est de promouvoir la valeur et l'importance de la culture et d'enrichir la société en préservant notre histoire remarquable, dont les origines remontent à 1500 avant J.-C.

    Cette ressource présente une vision authentique du patrimoine culturel dynamique du Ghana et vise à approfondir la compréhension des coutumes, des traditions et de l'identité nationale au sein de la population. Nous espérons que ces histoires méconnues du passé renforceront la fierté communautaire et vous inspireront à bâtir un avenir fondé sur le pouvoir de la culture.


    - Ressource pédagogique en ligne sur le Ghana, axée sur la préservation du patrimoine culturel auprès des jeunes. Découvrez l'histoire passionnante de nos ancêtres ! https://www.instagram.com/unchartedghana/


    Je sais pas si c'est ça que Naughty Dog voulait nous faire découvrir mais il y a un lien qui existe avec Uncharted.
    ouken posted the 04/03/2026 at 09:50 PM
    Comme j'ai hâte une tuerie cette série
    choupiloutre posted the 04/04/2026 at 11:22 AM
    Sinon Jack et daxter .
    Je sais pas ,mais si on doit se taper un retour ,celui là serait plus "frais "que huncharted
    nemaydu69 posted the 04/04/2026 at 01:53 PM
    J'en rêve... Svp !!!
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