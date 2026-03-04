C'est pas un secret qu'un jeu autre jeu est en dev chez ND, avec pour directeur Escayg (Lost Legacy) et Paul Davies (Uncharted 4) et producteur Druckmann, au côté de Intergalactic. C'est même carrément officiel via une interview de Neil.Escayg (creative director chez ND) a posté cela récemment...avec le mot "research", une pratique courante pour les studios.Une image qui fait fortement penser a l'univers Uncharted pour beaucoup.Le jeu est en dev depuis plus de 3 ans selon Vinit Argawal (également ancien de ND).En espérant avoir bientôt plus de nouvelles