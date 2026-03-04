C'est pas un secret qu'un jeu autre jeu est en dev chez ND, avec pour directeur Escayg (Lost Legacy) et Paul Davies (Uncharted 4) et producteur Druckmann, au côté de Intergalactic. C'est même carrément officiel via une interview de Neil.
Escayg (creative director chez ND) a posté cela récemment
...avec le mot "research", une pratique courante pour les studios.
Une image qui fait fortement penser a l'univers Uncharted pour beaucoup.
Le jeu est en dev depuis plus de 3 ans selon Vinit Argawal (également ancien de ND).
En espérant avoir bientôt plus de nouvelles
Par contre, la giga baffe graphique qu'on se prendrait dans tous les cas...
Le jeu va être canon !
cyr Uncharted, TLOU et Intergalactic ça fait 2 ?
Sinon je suis tombé sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=5zD1E6O5s_I), je ne sais pas ce que ça vaut ou si les infos ont déjà été partagées ici ou si on apprend vraiment de nouvelles choses.
En plus, l’histoire est déjà conclue.
Ah bon, t'as pu essayé le titre?
Même si j'accroche pas tant que ça au look de l'héroïne d'Intergalactic, je fais confiance à ND pour avoir quelque chose d'excessivement qualitatif.
Il est toujours en développement ?
Tu te moque de moi ? Depuis quand FF XVI est un jeu médiéval fantastique first party PlayStation ? Bref y’en a pas ! Et on reste globalement cloisonné aux mêmes licences/typologies de jeux.
C’est mon rêve. Je pense que c’est le meilleur mouvement. Un prequel ambitieux avec Sir Francis Drake comme personnage principale.
Même si Lara revient avec Legacy of Atlantis, et que Chloé est (un peu) typée Lara (en version survival bien entendu).
Uncharted 4 reste encore une claque à ce jour et j’avais globalement bien aimé Lost Legacy.
Mais il n’est pas prêt de voir le jour. Sachant qu’un développement d’un AAA c’est en moyenne 5 ans chez PlayStation.
Ce sera peut-être un jeu pour le lancement (cross-gen) pour la PS6 !
Donc ça fera un gros gap entre les deux jeux, ce qui en soit est plutôt bien d'avoir laisser reposer la licence un moment mais je ne suis pas contre de la revoir car il n'y a pas grand chose de similaire sur le marché.
Imagine un truc avec drake et un jeu de pirate
sinon dans le méme style j'ai adoré indiana jones et atant le prochain tom raider avec impatience
Et oui, de temps en temps il faut bien sortir avec l’artillerie lourde
Il faut sortir de votre petite France et regarder ailleurs...
On peut y admirer du haut du fort, des vues panoramiques spectaculaires, donc parfait pour un Uncharted.
(Perso pour un nouveau Uncharted, j'aimerai au moins revoir Sam que j'adore dans Uncharted 4, j'espère qu'il sera de la partie si c'est Uncharted)
C'est vrai que les canons font 16ème siècle en apparence, de l'époque Sir Francis Drake mais comme Fort George a été fondé en 1804
Voici ce qu'on peut lire sur une pancarte touristique sur le site: (voir à 0:25s)
L'histoire du Fort George
Situé au nord-ouest de Port of Spain, à 340 mètres d'altitude, et surplombant Port of Spain et le golfe de Paria, ce site a été fondé en 1804. Construit sous la direction du gouverneur britannique, le major-général Sir Thomas Hislop, il fut initialement baptisé Fort Vigie. Il fut ensuite rebaptisé en l'honneur du roi George III d'Angleterre. La construction du fort a été réalisée par des esclaves africains, et Jonas Mohammed Bath, un leader éminent parmi les musulmans africains – les Mandingos –, a été nommé contremaître par Hislop.
Bien que certains vestiges du fort d'origine, tels que des murets et des canons, soient encore visibles aujourd'hui, le bâtiment principal du site a été construit en 1883 pour servir de station de signalisation. Son rôle était de recevoir les signaux de pavillons relatifs au trafic maritime provenant de la station radio de North Post, située à l'entrée de la vallée de Diego Martin à l'ouest, surplombant la mer des Caraïbes. La station de signalisation de Fort George transmettait ensuite ces signaux au bureau du capitaine du port à Port of Spain, situé au sud-est du fort.
Cette station de Fort George a été conçue par Kofi Nti, un prince ashanti qui avait été amené à Trinidad depuis l'Afrique de l'Ouest par le gouvernement colonial après le conflit entre les Britanniques et son peuple en 1873-1874. Pendant son séjour à Trinidad, il fut affecté au département des travaux publics.
A propos de Kofi Nti, prince des Ashanti: Les Ashantis sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana.
En recherchant Ghana avec Uncharted, on tombe sur Uncharted Ghana
- Uncharted Ghana est une ressource éducative à but non lucratif créée pour sensibiliser la jeunesse ghanéenne ainsi que les membres de la diaspora à l'histoire et à la culture du Ghana.
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Je sais pas si c'est ça que Naughty Dog voulait nous faire découvrir mais il y a un lien qui existe avec Uncharted.
Je sais pas ,mais si on doit se taper un retour ,celui là serait plus "frais "que huncharted