Les premiers exemplaires du jeu sont en fuite et il fallait s'y attendre: Crimson Desert demandera une connexion pour être lancé avec un téléchargement obligatoire de 44go, le Blu-Ray sur PS5 ne contenant que 77go sur les 125 du jeu (sans doute pareil, voir pire sur Xbox).
Pearl Abyss a donc préféré la facilité plutôt que de proposer deux disques.
La boite allemande leakée il y a peu montrait deja qu'internet était requis (et évidement aucune trace de cette mention sur les images de la boite promo sur les sites fr).
tags :
posted the 03/12/2026 at 03:42 PM by guiguif
J’espere que pour la prochaine gen, ça ne deviendra pas la norme comme sur Switch 2
D'ailleurs, je n'ai jamais fait attention. Mais est ce que les jeux de ce genre peuvent être revendu ?
benichou
relancez vos jeux sur ps5 en disque... vous allez voir...
Je dois avoir 50 jeux PS5 et seulement 3 ne sont pas directement sur le BD
J’espère qu’un jour, la plupart des joueurs se réveilleront mais j’en doute fortement
C'est plus possible d'avoir le truc niquel dès le départ... du coup, du moment qu'il y a internet a utiliser, je vois pas trop l'intérêt.
J'achète tout en disque, mais j'y attache de moins en moins d'espoir et d'intérêt..