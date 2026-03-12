profile
Crimson Desert
Playstation 5
Pearl Abyss
Pearl Abyss
action-aventure
PC - Xbox Series X
Crimson Desert : Le jeu n'est pas sur le disque
Les premiers exemplaires du jeu sont en fuite et il fallait s'y attendre: Crimson Desert demandera une connexion pour être lancé avec un téléchargement obligatoire de 44go, le Blu-Ray sur PS5 ne contenant que 77go sur les 125 du jeu (sans doute pareil, voir pire sur Xbox).
Pearl Abyss a donc préféré la facilité plutôt que de proposer deux disques.

La boite allemande leakée il y a peu montrait deja qu'internet était requis (et évidement aucune trace de cette mention sur les images de la boite promo sur les sites fr).

https://x.com/DoesItPlay1/status/2032113209339936931
    posted the 03/12/2026 at 03:42 PM by guiguif
    comments (24)
    kisukesan posted the 03/12/2026 at 03:45 PM
    gamekey disc ?
    supasaiyajin posted the 03/12/2026 at 03:48 PM
    Bon bah, un jeu en moins à acheter
    shambala93 posted the 03/12/2026 at 03:52 PM
    La honte ! La daube !

    J’espere que pour la prochaine gen, ça ne deviendra pas la norme comme sur Switch 2
    tripy73 posted the 03/12/2026 at 03:53 PM
    kisukesan : c'est ça.
    olex posted the 03/12/2026 at 03:55 PM
    Je m'en doutais. Après la responsabilité incombe également à Plaion, son éditeur et distributeur.
    maxx posted the 03/12/2026 at 04:01 PM
    Putain la merde.... Hé ben ce sera a petit prix, voilà.
    kidicarus posted the 03/12/2026 at 04:03 PM
    shambala93 meilleur commentaire quand on sait que ps et x le font depuis des années . Quand ce n'est pas un simple code.

    D'ailleurs, je n'ai jamais fait attention. Mais est ce que les jeux de ce genre peuvent être revendu ?
    benichou posted the 03/12/2026 at 04:06 PM
    guiguif merci pour l’info, bah ça sera même pas en occaz pour moi alors
    guiguif posted the 03/12/2026 at 04:07 PM
    kidicarus ça reste très rare sur PS5, ça touche principalement les OW d'Ubisoft.

    benichou
    zekk posted the 03/12/2026 at 04:09 PM
    kidicarus sauf que tu parles d'exception là où c’est assez répandu sur Switch 2...
    akinen posted the 03/12/2026 at 04:27 PM
    Ça commence
    pcverso posted the 03/12/2026 at 04:34 PM
    Du coup il y en a plein qui vont pas le prendre ici et ca va être la meme pour gta 6
    guiguif posted the 03/12/2026 at 04:41 PM
    pcverso Rockstar avait fait l'effort de mettre deux disques pour RDR2 sur PS4, donc à voir
    judebox posted the 03/12/2026 at 04:41 PM
    Sur PC ça fait un bail que c'est comme ça par contre...
    pcverso posted the 03/12/2026 at 04:43 PM
    guiguif oui ca reste une solution
    marchand2sable posted the 03/12/2026 at 04:46 PM
    C'est scandaleux.
    rogeraf posted the 03/12/2026 at 04:46 PM
    Deja imprimer les jeux sur des Bluray 4K de plus grande capacité, ca serait déja pas mal
    kiryukazuma posted the 03/12/2026 at 04:57 PM
    Y a tellement de jeux comme ça si jamais.. mais ca gueule uniquement que contre certains...

    relancez vos jeux sur ps5 en disque... vous allez voir...
    ouroboros4 posted the 03/12/2026 at 05:07 PM
    kiryukazuma Non "y'en a pas tellement"
    Je dois avoir 50 jeux PS5 et seulement 3 ne sont pas directement sur le BD
    mooplol posted the 03/12/2026 at 05:10 PM
    Putain les f.. je suis dégouté et à deux doigts d'annuler ma preco
    guiguif posted the 03/12/2026 at 05:14 PM
    kiryukazuma A part certains Open World, ça n'existe quasiment pas sur PS5.
    zekk posted the 03/12/2026 at 05:15 PM
    kiryukazuma donne des noms
    icebergbrulant posted the 03/12/2026 at 05:15 PM
    akinen Ce n’est pas "ça commence" mais plutôt ça continue
    J’espère qu’un jour, la plupart des joueurs se réveilleront mais j’en doute fortement
    kiryukazuma posted the 03/12/2026 at 05:34 PM
    Mais t'as constamment des patch dayone qui change énormément le jeu...

    C'est plus possible d'avoir le truc niquel dès le départ... du coup, du moment qu'il y a internet a utiliser, je vois pas trop l'intérêt.

    J'achète tout en disque, mais j'y attache de moins en moins d'espoir et d'intérêt..
