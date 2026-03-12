Les premiers exemplaires du jeu sont en fuite et il fallait s'y attendre: Crimson Desert demandera une connexion pour être lancé avec un téléchargement obligatoire de 44go, le Blu-Ray sur PS5 ne contenant que 77go sur les 125 du jeu (sans doute pareil, voir pire sur Xbox).Pearl Abyss a donc préféré la facilité plutôt que de proposer deux disques.La boite allemande leakée il y a peu montrait deja qu'internet était requis (et évidement aucune trace de cette mention sur les images de la boite promo sur les sites fr).