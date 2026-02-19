Bonsoir à tous,

en attendant la sortie de SAROS j'ai envie de me faire un hack and slash. J'hésite entre la sortie de Diablo4 (qui devrait avoir d'ici peut un nouveau dlc avec nouvel zone ect..) et path of exile 2. Je me dis que path of exile 2 n'est pas encore finalisé et pas encore sortie officiellement...et j'avoue que la DA de D4 est inegalable selon moi dans l'univers de la dark fantasy (il suffit de voir les armure proposé et les architecture c'est clairment du 10/10 pour ceux qui aime la dark fantasy....Mais en même temps path of exile a une DA rarement exploité.

Selon vous lequel faire? Quel est le meilleur (ou a le potentiel d'etre le meilleur) entre les 2?