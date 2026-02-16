L'équipe Asano de Square Enix a lancé un nouveau sondage concernant ses jeux.
Parmi les questions clés :
« Si les jeux de l'équipe Asano étaient ajoutés à un service d'abonnement, seriez-vous prêt à vous abonner pour y jouer ? »
« Y a-t-il un jeu Square Enix que vous aimeriez voir refait à l'avenir ? (Veuillez ne citer qu'un seul titre.) »
« Dans quel format souhaiteriez-vous qu'il soit refait? » - Remake complet HD 2D/3D, Doll Look, Pixel Remaster, HD Remaster, etc.
« Quels éléments supplémentaires vous inciteraient davantage à acheter un remake/remaster ? » - Contenu supplémentaire pour l'histoire principale, contenu post-game, doublage, etc.
Kingdom Hearts avec un retravail pour épurée et lier les scénarios avec cohérence entre les épisodes.
Xenogears forcément.
Mais bon, on peut faire confiance aux Japonais pour qu'ils répondent FF10 voire FF10-2 ou je ne sais quelle autre daube...
J'ai pu créer mon compte en ligne avec le VPN sur Japon, mais une fois créé il faut installer l'appli mobile, et là même en étant sur Japon je ne peux pas la télécharger, merde, je comptais les flooder avec Xenogears
Final fantasy VI
En terme de vente hors anciens FF c'est Chrono Trigger!
Chrono trigger
Parce que bon, FF6 et Chrono Trigger, il n'y a vraiment pas besoin d'y toucher.
Avec le moteur de Visions of Mana + multi local ou online ça serait top
zekk
Racing Lagoon et Chocobo's Dungeon, mon rêve
Mais voilà, je sens qu'on aura droit à Chrono Trigger.
Chrono trigger, ceux qui on un pied dans l’industrie parlent d’un projet en cours.
Pour FF6, j’attends un remake HD2D perso mais y’a peu d’espoir. Square va surement degainer un énième gros projet mal dirigé
Parasite Eve 2
Final Fantasy 8
Final Fantasy 6
Chrono Trigger
Ff6
Xenogears
Chrono trigger
En priorité...
Xenogears
Chronos Trigger
FF6
Xenogears
Chrono Trigger
S'ils ont fait 3 parties sur FF7, ils peuvent en faire 5 ou 6 sur Xenogears et on sera peut être plus la pour en voir le bout
Parasite Eve j'ai jamais eu l'occase d'y jouer, donc je serais pas contre un remake non plus !
Bah non, pas s'ils le refont 2DHD.
En règle général j’adorerai revoir des jeux en pré calculé avec les techno d’aujourd’hui.
Sinon Vagrant story pour moi!
Un vrai remake.
Xenogears c'est vraiment le projet casse gueule par excellence vu la complexité de l'univers, l'amour qu'on les fans pour ce jeu, et le fait que ce soit un projet jamais vraiment fini qui demandera pas mal d'effort créatif comme dans un vrai remake / reboot.
Et puis c'est un jeu avec des environnements full 3D avec caméra qui tourne a 360, même si vu du dessus, et ça aussi ça demandera plus de taff sur chaque plan même si la caméra est conservé que dans la plupart des projets HD 2D ou la caméra n'a pas de rotation.