profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1815
visites since opening : 4334146
jenicris > blog
La team Asano de Square Enix demande quels jeux, on voudrait vouloir refait
L'équipe Asano de Square Enix a lancé un nouveau sondage concernant ses jeux.

Parmi les questions clés :

« Si les jeux de l'équipe Asano étaient ajoutés à un service d'abonnement, seriez-vous prêt à vous abonner pour y jouer ? »

« Y a-t-il un jeu Square Enix que vous aimeriez voir refait à l'avenir ? (Veuillez ne citer qu'un seul titre.) »

« Dans quel format souhaiteriez-vous qu'il soit refait? » - Remake complet HD 2D/3D, Doll Look, Pixel Remaster, HD Remaster, etc.

« Quels éléments supplémentaires vous inciteraient davantage à acheter un remake/remaster ? » - Contenu supplémentaire pour l'histoire principale, contenu post-game, doublage, etc.


https://enq.member.jp.square-enix.com/e/2602_MEM_teamASNenq/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/16/2026 at 02:28 PM by jenicris
    comments (50)
    fan2jeux posted the 02/16/2026 at 02:31 PM
    Que les japonais repondent tous xenogears, chrono trigger ou ff6.
    51love posted the 02/16/2026 at 02:31 PM
    Je vais les spammer avec Xenogears, même si j'ai peur du résultat
    pimoody posted the 02/16/2026 at 02:35 PM
    Final Fantasy VI HD-2D, Final Fantasy VII original remasterisé correctement , Final Fantasy VIII et IX pareil (à la rigueur remake graphique pour le VIII), FF X remake/retravail de fonte ou/et suite dans l’univers.

    Kingdom Hearts avec un retravail pour épurée et lier les scénarios avec cohérence entre les épisodes.

    Xenogears forcément.
    f0lky posted the 02/16/2026 at 02:41 PM
    Une seule réponse possible —> XENOGEARS !
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 02:44 PM
    La priorité c'est Xenogears, pour avoir une chance qu'il soit enfin "terminé".
    Mais bon, on peut faire confiance aux Japonais pour qu'ils répondent FF10 voire FF10-2 ou je ne sais quelle autre daube...

    J'ai pu créer mon compte en ligne avec le VPN sur Japon, mais une fois créé il faut installer l'appli mobile, et là même en étant sur Japon je ne peux pas la télécharger, merde, je comptais les flooder avec Xenogears
    bk57 posted the 02/16/2026 at 02:44 PM
    Chrono trigger
    Final fantasy VI
    newtechnix posted the 02/16/2026 at 02:45 PM
    genre comme si ils ne savaient pas

    En terme de vente hors anciens FF c'est Chrono Trigger!
    vohmp posted the 02/16/2026 at 02:45 PM
    curieux si y a des andouilles qui font dire oui a la formule dabo
    Chrono trigger
    perse9 posted the 02/16/2026 at 02:47 PM
    je pense que Xenogears mériterait vraiment car il faut le rappeller que c'est l'avant xenoblade....sinon parasite eve 1 et 2 ce serait top et j'aimerais vagrant story mais j'arrive pas à immaginer une retouche sur ce jeux culte parmis les culte......et....chono cross qui pour moi est largement superieur à Chrono trigger. Bref square/enix (square pour être précis) etait le meilleur devellopeur de JV.
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 02:50 PM
    Hors Xenogears, j'aimerais bien qu'ils refassent Brave Fencer Musashiden, bref, qu'ils refassent tous les jeux en 3D moche de l'ère PS1 en fait...
    Parce que bon, FF6 et Chrono Trigger, il n'y a vraiment pas besoin d'y toucher.
    yanssou posted the 02/16/2026 at 02:52 PM
    Genre ils ont besoin d'un sondage pour ça, Parasite eve et xenogears remake serai parfait.
    hypermario posted the 02/16/2026 at 02:53 PM
    Secret of mana
    alucardhellsing posted the 02/16/2026 at 02:56 PM
    Mais FF6 bordel !!!!!!!! je veux revoir terra , setzer , locke et les autres refait !!!
    hibito posted the 02/16/2026 at 02:57 PM
    Xenogears, sans hésitation !
    51love posted the 02/16/2026 at 03:02 PM
    hypermario oui un vrai et qualitatif, pas comme le bousin qu'on a eu

    Avec le moteur de Visions of Mana + multi local ou online ça serait top
    zephon posted the 02/16/2026 at 03:04 PM
    51love un remake hd 2d avec un vrai menu ce serait sufisant
    jf17 posted the 02/16/2026 at 03:07 PM
    FF6 s'il vous plaît
    kikoo31 posted the 02/16/2026 at 03:08 PM
    Square Enix on oublier qu'ils ont des putain de joueur en dehors du Japon ??
    hypermario posted the 02/16/2026 at 03:14 PM
    51love j ai meme pas voulu y toucher..
    abookhouseboy posted the 02/16/2026 at 03:15 PM
    Remake de Final Fantasy 8, confié à Sandfall (en plus le boss adore ce jeu).
    5120x2880 posted the 02/16/2026 at 03:16 PM
    Je veux pas trop qu'ils touchent aux bons jeux
    zekk posted the 02/16/2026 at 03:16 PM
    The bouncer
    51love posted the 02/16/2026 at 03:22 PM
    zephon ça serait déjà très bien et ça garderait le feeling d'époque ^^

    zekk
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 03:22 PM
    zekk
    Racing Lagoon et Chocobo's Dungeon, mon rêve
    destati posted the 02/16/2026 at 03:24 PM
    Nan mais faut arrêter avec FF6, ils l'ont ressorti en Pixel Remaster déjà il y a pas longtemps... Il y a des jeux qui méritent beaucoup +, comme Xenogears, FFTA, ou même Bahamut Lagoon.

    Mais voilà, je sens qu'on aura droit à Chrono Trigger.
    akinen posted the 02/16/2026 at 03:31 PM
    Ils ont vraiment besoin d’un sondage?

    Chrono trigger, ceux qui on un pied dans l’industrie parlent d’un projet en cours.

    Pour FF6, j’attends un remake HD2D perso mais y’a peu d’espoir. Square va surement degainer un énième gros projet mal dirigé
    adamjensen posted the 02/16/2026 at 03:32 PM
    Parasite Eve 1
    Parasite Eve 2
    Final Fantasy 8
    Final Fantasy 6
    Chrono Trigger
    yogfei posted the 02/16/2026 at 03:38 PM
    Un peu comme la majortié ici j'ai l'impression pour moi c'est :

    Ff6
    Xenogears
    Chrono trigger

    En priorité...
    brook1 posted the 02/16/2026 at 03:38 PM
    sondage en japonais
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 03:42 PM
    Parasite Eve, inconstablement. Puis leur jeu de combat playstation sur Final Fantasy, j'avais bien adoré à l'époque. Je sais plus ce qu'il y avait comme mini jeux sur la carte mémoire PS1
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 03:43 PM
    brook1 demandes a ton IA !
    lefab88 posted the 02/16/2026 at 03:48 PM
    FF6
    Xenogears
    Chronos Trigger
    leonsilverburg posted the 02/16/2026 at 03:56 PM
    La même liste que la majorité des précédents commentaires (vous êtes des bons les gars!) :

    FF6
    Xenogears
    Chrono Trigger
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 03:57 PM
    La priorité serait Xenogears car ce serait une chance qu'ils le finissent enfin... mais ça sera sûrement Chrono Trigger, car très court, donc moins cher, et qui rapportera donc beaucoup plus à court terme.
    jackfrost posted the 02/16/2026 at 04:05 PM
    Xenogears et parasite eve.
    51love posted the 02/16/2026 at 04:15 PM
    Le truc c'est que Xenogears, le chantier semble colossal, de loin le plus risqué et complexe.

    S'ils ont fait 3 parties sur FF7, ils peuvent en faire 5 ou 6 sur Xenogears et on sera peut être plus la pour en voir le bout
    sdkios posted the 02/16/2026 at 04:15 PM
    FF6 en 2.5D. FF8 en vrai remake.
    Parasite Eve j'ai jamais eu l'occase d'y jouer, donc je serais pas contre un remake non plus !
    hyoga57 posted the 02/16/2026 at 04:19 PM
    Valkyrie Profile.
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 04:22 PM
    51love
    Bah non, pas s'ils le refont 2DHD.
    benichou posted the 02/16/2026 at 04:23 PM
    Je veux FF9 avec les décors d’origines (statiques) mais refait avec l’UE5 avec plein d’animations façon RE Rebirth
    vieuxconsoleux posted the 02/16/2026 at 04:26 PM
    Benichou mais ouuiiiiii. Un Moguri mode +.
    En règle général j’adorerai revoir des jeux en pré calculé avec les techno d’aujourd’hui.
    Sinon Vagrant story pour moi!
    mibugishiden posted the 02/16/2026 at 04:32 PM
    Front Mission 5

    Un vrai remake.
    ouken posted the 02/16/2026 at 04:52 PM
    ff9
    sonilka posted the 02/16/2026 at 05:20 PM
    Aucun remake. SE est à la masse et ne sait presque plus rien produire de réellement marquant. Leur demander d'aller pourrir leurs IP iconiques c'est tendre le bâton en réclamant qu'ils tapent le plus fort possible. Pour des jeux comme Xenogears ou Valkyrie Profile (Silmeria), qu'ils se contentent de remaster HD comme pour FFVIII ou Chrono Cross avec un lissage graphique et un travail sur les modèles 3D. Quant au reste notamment les jeux 2D, le HD-2D tourne passablement en rond. T'as l'impression que tous les jeux se ressemblent quand ils passent dans ce style.
    fritesmayo76 posted the 02/16/2026 at 05:20 PM
    J'aimerais surtout voir du neuf plutôt que de la resucée, putain quel manque d'inspiration.
    51love posted the 02/16/2026 at 05:55 PM
    micheljackson bah vu comment la 2eme partie a été rushée... Ou on te raconte les évènements qui se passent, c'est un visual novel très sommaire, et vu la durée de vie enorme de l'histoire...

    Xenogears c'est vraiment le projet casse gueule par excellence vu la complexité de l'univers, l'amour qu'on les fans pour ce jeu, et le fait que ce soit un projet jamais vraiment fini qui demandera pas mal d'effort créatif comme dans un vrai remake / reboot.

    Et puis c'est un jeu avec des environnements full 3D avec caméra qui tourne a 360, même si vu du dessus, et ça aussi ça demandera plus de taff sur chaque plan même si la caméra est conservé que dans la plupart des projets HD 2D ou la caméra n'a pas de rotation.
    51love posted the 02/16/2026 at 05:56 PM
    sonilka c'est pas faux... Un remaster graphique ça serait bien plus safe et même la ils sont capables de pondre un truc moche...
    brook1 posted the 02/16/2026 at 06:01 PM
    Les Japonais vont voter FF6 à coup sûr
    eyrtz posted the 02/16/2026 at 06:37 PM
    J'aimerais bien que Square Enix mette Vagrant Story au goût du jour.
    burningcrimson posted the 02/16/2026 at 06:48 PM
    Parasite Eve remake ou Valkyria Profile 2 remaster
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo