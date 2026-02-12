profile
Besoin d’aide pour platine fable 2 ( 2 objets)
Bonjour à tous ,

Je cherche des personnes qui auraient la poupée du héros et costume de poulet afin de platinè fable 2 ( mon 217 platines ) .
Y aurait il quelqu un qui pourrait me donner ces deux objets svp si vous les aviez lors de votre partie .

Je vous remercie par avance .
@negan as tu pu voir si tu as toujours le costume de poulet ?

Merci d’avance à tous pour votre aide !
    posted the 02/12/2026 at 08:03 PM by shadowjago
    comments (5)
    shanks posted the 02/12/2026 at 08:03 PM
    Negan
    Aide cet homme qui souffre
    zboubi480 posted the 02/12/2026 at 08:14 PM
    Fable 2 platine ? C'est que sur Playstation les platines non ?
    negan posted the 02/12/2026 at 08:16 PM
    shanks Bordel j'ai complètement oublié de te répondre la dernière fois shadowjago xD

    Alors pour le costume de poulet j'ai un pote qui doit me le passer donc je pourrais aussi te le passer xD
    shadowjago posted the 02/12/2026 at 09:22 PM
    shanks mdr non mais c est frustrant d’avoir deux succès lié a des objets qui forçaient les joueurs a aller sur le site fable qui a fermé depuis .

    J’apprécie de faire les jeux a 100% quand le jeu m a plu .

    Et je sais qu’ici malgré certains débats houleux il y a des gamers et des personnes solidaires donc je tente la chance .
    shadowjago posted the 02/12/2026 at 09:25 PM
    zboubi480 je trouve le terme platine plus sympa que dire 1000 g ou 100%
    Et malgré tout tout le monde comprend quand on parle de platine un jeu .
    negan je te remercie je passe sur fable 3 que j’ai jamais fait avant le nouveau fable .
