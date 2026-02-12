Bonjour à tous ,
Je cherche des personnes qui auraient la poupée du héros et costume de poulet afin de platinè fable 2 ( mon 217 platines ) .
Y aurait il quelqu un qui pourrait me donner ces deux objets svp si vous les aviez lors de votre partie .
Je vous remercie par avance .
@negan as tu pu voir si tu as toujours le costume de poulet ?
Merci d’avance à tous pour votre aide !
Aide cet homme qui souffre
Alors pour le costume de poulet j'ai un pote qui doit me le passer donc je pourrais aussi te le passer xD
J’apprécie de faire les jeux a 100% quand le jeu m a plu .
Et je sais qu’ici malgré certains débats houleux il y a des gamers et des personnes solidaires donc je tente la chance .
Et malgré tout tout le monde comprend quand on parle de platine un jeu .
negan je te remercie je passe sur fable 3 que j’ai jamais fait avant le nouveau fable .