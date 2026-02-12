Bonjour à tous ,



Je cherche des personnes qui auraient la poupée du héros et costume de poulet afin de platinè fable 2 ( mon 217 platines ) .

Y aurait il quelqu un qui pourrait me donner ces deux objets svp si vous les aviez lors de votre partie .



Je vous remercie par avance .

@negan as tu pu voir si tu as toujours le costume de poulet ?



Merci d’avance à tous pour votre aide !